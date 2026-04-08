Tourisme

Sécurité et stabilité, atouts majeurs du tourisme vietnamien

Alors que le tourisme mondial subit les répercussions des conflits géopolitiques, des perturbations du transport et de la hausse des coûts de déplacement, la croissance du secteur vietnamien prouve son attractivité, sa résilience et sa position internationale renforcée.

La superbe plage de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attire les touristes. Photo : VNA
La superbe plage de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attire les touristes. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face à la hausse des coûts, les destinations facilement accessibles sont privilégiées. Le Vietnam en profite pleinement, s'imposant auprès des voyageurs internationaux comme un pays attrayant, accueillant et surtout sûr, des critères désormais déterminants.

L'Autorité nationale du tourisme indique que le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers en mars 2026, portant le total à 6,76 millions au premier trimestre (+12,4 % sur un an). Ce record historique marque la première fois que le cap des 2 millions est franchi trois mois consécutifs.

Sur ce total, le transport aérien a représenté 82,3 % des flux, suivi des voies terrestre (15,5 %) et maritime (2,2 %).

Cette prédominance aérienne démontre que le Vietnam attire massivement les marchés intermédiaires et lointains, malgré la hausse des coûts des carburants et les tensions géopolitiques.

Malgré les conflits au Moyen-Orient perturbant certains vols internationaux, le maintien de ces flux illustre la solidité de la connectivité du pays et la confiance des voyageurs envers une destination stable.

vnanet-potal-hoi-an-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-top-51-diem-den-dep-nhat-the-gioi-nam-2026-8651833.jpg
Des touristes se détendent à bord de cyclo-pousses écologiques tout en explorant Hoi An. Photo : VNA


L'Autorité nationale du tourisme souligne que, pour les voyageurs long-courriers, la sécurité et la fluidité des itinéraires pèsent désormais autant dans le choix d’une destination que l’attrait naturel des sites.

Alors que le tourisme mondial subit les répercussions des conflits géopolitiques, des perturbations du transport et de la hausse des coûts de déplacement, la croissance du secteur vietnamien prouve son attractivité, sa résilience et sa position internationale renforcée.

Parallèlement, les 15,5 % d’arrivées terrestres confirment l’importance des marchés voisins (Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande). Cette clientèle flexible amortit efficacement les chocs externes liés aux coûts des transports.

Avec seulement 2,2 % du total, le segment des croisières offre encore un vaste potentiel. Doté d’un long littoral, le Vietnam possède tous les atouts pour développer ce marché très lucratif.

Le tourisme dispose ainsi de marges importantes pour accroître sa valeur ajoutée. La modernisation des terminaux et la création de circuits courts qualitatifs seront essentielles pour exploiter pleinement le potentiel.

Face aux menaces sécuritaires influençant directement les comportements, la sûreté est devenue un critère de choix absolu pour les touristes. Le Vietnam bénéficie à ce titre d’un net avantage : sa stabilité politique et sociale garantit des séjours sereins, un atout inestimable pour renforcer la confiance dans un monde incertain.

L’attractivité du pays repose également sur sa diversité culturelle. L'essor du tourisme d'expérience et écologique renforce considérablement l'engouement pour les destinations vietnamiennes.

L'analyse trimestrielle révèle une croissance volumétrique couplée à une diversification des marchés. La Chine (1,4 million) et la République de Corée (1,3 million) ont dominé, générant 40 % des arrivées totales. L'Asie du Sud-Est a fortement progressé : Malaisie (+21,5 %), Singapour (+30,2 %), Cambodge (+41,1 %) et Philippines (+69,3 %). L'Inde a également bondi de 69,3 %, confirmant l'immense potentiel de ce marché. L'Europe s'est illustrée avec une hausse globale de 55,6 %. Malgré les vols perturbés en mars 2026, les arrivées européennes ont augmenté. En particulier, la Russie a enregistré une hausse de 163,4 %, témoignant d'un vif intérêt.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la croissance stable enregistrée, notamment sur les marchés long-courriers, confirme l’image du Vietnam comme destination sûre, stable et attractive. En consolidant ses atouts, la qualité de ses services et ses liaisons aériennes, le tourisme vietnamien pourra maintenir sa dynamique de croissance. -VNA

#tourisme vietnamien #Sécurité et stabilité #conflits géopolitiques
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte

Sur le même sujet

Pù Luông, à Thanh Hoa, est une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking. Photo: VNA

Le Vietnam se transforme en paradis d’éco-tourisme d’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, le Vietnam a opéré une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, en privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution ne se contente pas de suivre les tendances mondiales ; elle constitue une étape nécessaire à la préservation des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.

La plage de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VietnamPlus

Le tourisme vietnamien vise 45 à 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030

Les ambitions du Vietnam en matière d'accueil de touristes internationaux exigent un cap clair sur le plan environnemental. Pour ce faire, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux : d'ici 2030, 100 % des zones et sites touristiques, des établissements d'hébergement et des services touristiques devront avoir abandonné les produits en plastique à usage unique. 

Voir plus

Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA

Quang Ninh prépare un été spectaculaire avec le Carnaval Ha Long

Placé sous le thème "Carnaval Ha Long 2026 - La merveille illumine une nouvelle ère", cet événement d’envergure se déroulera du 25 avril au 3 mai.   L’espace festif de cette année ne se limitera pas à la cité balnéaire de Ha Long, mais s'étendra à d'autres localités telles que Hon Gai, Bai Chay ainsi qu’au site spirituel de Yen Tu.

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

Depuis plusieurs années, au rythme des semis de printemps, les rizières de Tam Coc – Bich Dong deviennent le théâtre d’une création collective unique. Artistes et habitants y donnent vie à d’immenses fresques de riz, patiemment dessinées le long de la paisible rivière Ngo Dong.

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» est un nouveau produit touristique de la terre ancestrale de Phu Tho. Photo: tienphong.vn

Voyage aux sources sur le mont Nghia Linh, dans le Nord

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» n’est pas seulement un nouveau produit touristique, mais une véritable expérience sensorielle où se rencontrent l’histoire, la spiritualité et le présent, dans l’atmosphère envoûtante de la terre ancestrale des Vietnamiens.

Les rafales de vent balayant le sable forment de magnifiques pentes aux motifs ondulés. Photo : VNA

Les dunes de Mui Dinh : un « petit désert » au sud de la province de Khanh Hoa

Situées dans la commune de Phuoc Dinh, les dunes de Mui Dinh figurent parmi les sites les plus fascinants du sud de la province de Khanh Hoa, grâce à leur beauté sauvage et singulière. S’étendant sur des centaines d’hectares, ces vastes étendues de sable blanc dessinent un panorama impressionnant, évoquant un petit désert niché au cœur de la côte méridionale du Centre.

La plage de Cua Viet devient une destination idéale pour les habitants et les touristes à l’occasion des jours fériés. Photo: VNA

Réveiller le potentiel du tourisme balnéaire à Quang Tri

Dotée de plages préservées, d’un riche héritage historique et d’un positionnement stratégique au Centre du Vietnam, la province de Quang Tri ambitionne de faire émerger un "triangle d’or" du tourisme balnéaire, en misant sur un développement haut de gamme, durable et respectueux de son identité.

Province de Khanh Hoa, pionnière dans le tourisme vert et durable

Province de Khanh Hoa, pionnière dans le tourisme vert et durable

Déjà dotée d'infrastructures de transport synchronisées, de baies de classe mondiale et d'un écosystème touristique diversifié, la province de Khanh Hoa, au Centre, se tourne aujourd'hui vers le tourisme vert et durable pour attirer une clientèle haut de gamme. 

Plus de 30 variétés de fleurs différentes sont plantées dans la zone écotouristique de Thung Nham dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA

À Ninh Binh, au gré du vent et des fleurs sauvages

Outre sa renommée pour ses paysages grandioses et son patrimoine culturel unique, l’ancienne capitale de Ninh Binh devient d’autant plus séduisante que ses fleurs éclosent à l’unisson, ornant le tableau touristique local d’une vitalité vibrante.

Rivière Ngu Ha. Photo : huengaynay.vn

Tourisme fluvial : Hue redonne vie à l'historique rivière Ngu Ha

Naviguer au cœur de l'ancienne capitale impériale sera de nouveau possible. Les autorités de Hue viennent de donner leur feu vert (décision n° 1015/QD-UBND) pour relancer la navigation sur la rivière Ngu Ha. L'ambition est de réveiller les canaux intra-muros pour en faire un nouveau moteur du tourisme et de l'économie locale.

Les produits touristiques axés sur la nature ont rencontré un vif succès. Photo: VNA

Tourisme intérieur post-Têt : la demande reste soutenue et diversifiée

Depuis fin février, les destinations de tourisme spirituel et d'écotourisme du Nord, des Hauts Plateaux du Centre et du littoral central continuent d'attirer les visiteurs. La demande pour les pèlerinages, les fêtes du printemps et les courts séjours en famille a fortement augmenté, tandis que les taux d'occupation pendant les week-ends restent élevés malgré la baisse d’affluence après les vacances de haute saison.