Sécurité et stabilité, atouts majeurs du tourisme vietnamien

Hanoï (VNA) - Face à la hausse des coûts, les destinations facilement accessibles sont privilégiées. Le Vietnam en profite pleinement, s'imposant auprès des voyageurs internationaux comme un pays attrayant, accueillant et surtout sûr, des critères désormais déterminants.



L'Autorité nationale du tourisme indique que le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers en mars 2026, portant le total à 6,76 millions au premier trimestre (+12,4 % sur un an). Ce record historique marque la première fois que le cap des 2 millions est franchi trois mois consécutifs.



Sur ce total, le transport aérien a représenté 82,3 % des flux, suivi des voies terrestre (15,5 %) et maritime (2,2 %).



Cette prédominance aérienne démontre que le Vietnam attire massivement les marchés intermédiaires et lointains, malgré la hausse des coûts des carburants et les tensions géopolitiques.



Malgré les conflits au Moyen-Orient perturbant certains vols internationaux, le maintien de ces flux illustre la solidité de la connectivité du pays et la confiance des voyageurs envers une destination stable.

Des touristes se détendent à bord de cyclo-pousses écologiques tout en explorant Hoi An. Photo : VNA



L'Autorité nationale du tourisme souligne que, pour les voyageurs long-courriers, la sécurité et la fluidité des itinéraires pèsent désormais autant dans le choix d’une destination que l’attrait naturel des sites.



Alors que le tourisme mondial subit les répercussions des conflits géopolitiques, des perturbations du transport et de la hausse des coûts de déplacement, la croissance du secteur vietnamien prouve son attractivité, sa résilience et sa position internationale renforcée.



Parallèlement, les 15,5 % d’arrivées terrestres confirment l’importance des marchés voisins (Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande). Cette clientèle flexible amortit efficacement les chocs externes liés aux coûts des transports.



Avec seulement 2,2 % du total, le segment des croisières offre encore un vaste potentiel. Doté d’un long littoral, le Vietnam possède tous les atouts pour développer ce marché très lucratif.



Le tourisme dispose ainsi de marges importantes pour accroître sa valeur ajoutée. La modernisation des terminaux et la création de circuits courts qualitatifs seront essentielles pour exploiter pleinement le potentiel.



Face aux menaces sécuritaires influençant directement les comportements, la sûreté est devenue un critère de choix absolu pour les touristes. Le Vietnam bénéficie à ce titre d’un net avantage : sa stabilité politique et sociale garantit des séjours sereins, un atout inestimable pour renforcer la confiance dans un monde incertain.



L’attractivité du pays repose également sur sa diversité culturelle. L'essor du tourisme d'expérience et écologique renforce considérablement l'engouement pour les destinations vietnamiennes.



L'analyse trimestrielle révèle une croissance volumétrique couplée à une diversification des marchés. La Chine (1,4 million) et la République de Corée (1,3 million) ont dominé, générant 40 % des arrivées totales. L'Asie du Sud-Est a fortement progressé : Malaisie (+21,5 %), Singapour (+30,2 %), Cambodge (+41,1 %) et Philippines (+69,3 %). L'Inde a également bondi de 69,3 %, confirmant l'immense potentiel de ce marché. L'Europe s'est illustrée avec une hausse globale de 55,6 %. Malgré les vols perturbés en mars 2026, les arrivées européennes ont augmenté. En particulier, la Russie a enregistré une hausse de 163,4 %, témoignant d'un vif intérêt.



Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la croissance stable enregistrée, notamment sur les marchés long-courriers, confirme l’image du Vietnam comme destination sûre, stable et attractive. En consolidant ses atouts, la qualité de ses services et ses liaisons aériennes, le tourisme vietnamien pourra maintenir sa dynamique de croissance. -VNA