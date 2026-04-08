Voyage à Tây Thiên, entre détente et spiritualité

Phu Tho (VNA) – Au cœur du massif de Tam Dao, dans la province de Phu Tho, s’étend un territoire où nature et spiritualité se mêlent étroitement: Tây Thiên. Un lieu propice à la quête de quiétude, loin de l’agitation contemporaine.

Situé sur le versant ouest de la chaîne de Tam Dao, à environ 70 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Hanoï, Tây Thiên est depuis longtemps l’un des grands centres spirituels de la région des rois Hùng. Le site est étroitement lié au culte de la Mère nationale, à qui l’on attribue un rôle important dans la fondation du pays.

Ici, croyances populaires et bouddhisme coexistent, donnant naissance à un espace spirituel singulier. Le site conserve de nombreux lieux emblématiques, parmi lesquels les temples de Thong, de Câu, de Cô, le temple supérieur, ainsi que le complexe des Trois Sanctuaires de la Sainte Mère.

"Ce site classé au niveau national abrite trois pagodes anciennes, datant de plus de 800 ans et remontant aux dynasties Ly et Trân. On y trouve également des temples disséminés depuis le pied de la montagne jusqu’à mi-pente. Certains présentent une installation d’autels typique du culte des Déesses-Mères", dit Lê Thi Trinh, guide au sein de la société du téléphérique de Tây Thiêne.

Le culte des Déesses-Mères évoqué par la guide est une croyance populaire largement répandue dans le Nord du Vietnam, et qui a été inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel mondial.

Le temple de la Déesse Mère de Tây Thiên, haut lieu du tourisme spirituel à Phú Thọ. Photo: dantri.com.vn

Dans cet environnement préservé, les sanctuaires anciens se détachent au milieu de la forêt, attirant de nombreux visiteurs venus de tout le pays. Tây Thiên est ainsi devenu une étape incontournable du tourisme culturel et spirituel. On y vient autant pour prier que pour ressentir une atmosphère singulière.

«J’ai eu la chance de venir à Tây Thiên aujourd’hui et de rendre grâce aux Déesses-Mères. Ma première impression, c’est la pureté de l’air. On s’y sent vraiment apaisé», confie Nguyên Thanh Tùng, visiteur venu de Hanoï. Le site se déploie entre forêts verdoyantes, ruisseaux et sentiers de pierre serpentant à flanc de montagne, un paysage façonné et préservé au fil des générations.

Classé monument national dès 1991, l’ensemble a été reconnu en 2015 comme site historique et paysager d’importance nationale exceptionnelle.

Au-delà de ses sanctuaires, Tây Thiên séduit aussi par la beauté de ses paysages. La cascade d’Argent, aux eaux écumantes, se mêle au murmure des ruisseaux, composant un tableau naturel harmonieux.

De lieu sacré dans l’imaginaire populaire, Tây Thiên est aujourd’hui une destination phare du tourisme régional. Mais son attrait ne tient pas seulement à ses paysages ou à ses monuments, il réside aussi dans le sentiment qu’il procure, une forme de sérénité rare.

Au cœur de la forêt profonde, au fil du temps qui passe, Tây Thiên demeure. Discret, immuable, et suffisamment apaisant pour que chacun en emporte, en repartant, un peu de cette tranquillité. – VOV/VNA