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Tourisme : Phu Tho intensifie sa promotion à l’international

La province de Phu Tho considère le tourisme comme un secteur économique clé et ambitionne désormais de devenir un pôle majeur du tourisme culturel et festif. Elle s’affirme ainsi comme une destination de référence pour le tourisme spirituel, écologique et balnéaire dans le Nord.

Des touristes étrangers visitent un site touristique à Phu Tho. Photo: VNA
Des touristes étrangers visitent un site touristique à Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho a organisé, le 8 avril, une rencontre avec plusieurs délégations internationales afin de renforcer la coopération et d’élargir ses marchés à l’étranger.

Cet événement, qui a réuni des responsables du Comité populaire provincial, des représentants des services et secteurs concernés ainsi que des entreprises touristiques locaux, visait à promouvoir l’image de cette province du Nord, tout en contribuant à resserrer les liens et à renforcer son attractivité auprès des touristes internationaux.

S’exprimant lors de la rencontre, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Khac Hieu, a souligné que Phu Tho est considérée comme le berceau de la nation vietnamienne, riche d’un patrimoine culturel et historique exceptionnel et de paysages naturels diversifiés. Selon lui, sa position géographique favorable – véritable porte d’entrée reliant Hanoï aux régions moyennes et montagneuses du Nord – ainsi que ses infrastructures de transport constituent des atouts majeurs pour le développement de circuits touristiques spirituels, écologiques et de villégiature.

Ces dernières années, le tourisme local a connu une croissance remarquable, le nombre d’arrivées ayant atteint 14,5 millions en 2025, pour des recettes estimées à environ 14 800 milliards de dongs (soit près de 520 millions de dollars). La province considère le tourisme comme un secteur économique clé et ambitionne désormais de devenir un pôle majeur du tourisme culturel et festif. Elle s’affirme ainsi comme une destination de référence pour le tourisme spirituel, écologique et balnéaire dans le Nord.

Dans cette perspective, Nguyen Khac Hieu a affirmé que la province s’engage à accompagner les entreprises dans la conception et le développement de produits adaptés à chaque marché cible, à intensifier les activités de promotion et à renforcer la connectivité des circuits touristiques, tout en améliorant l’environnement des affaires afin de faciliter les investissements, notamment étrangers, dans le secteur.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, le secteur connaît une dynamique soutenue, avec une offre de plus en plus diversifiée et une qualité de service en constante amélioration, répondant aux attentes des visiteurs nationaux et internationaux. Lors de la fête des rois Hung en 2025, Phu Tho a accueilli jusqu’à 5,5 millions de visiteurs en période de pointe. Outre les sites historiques, des destinations telles que les sources thermales de Thanh Thuy, le parc national de Xuan Son ou encore les collines de thé de Long Coc contribuent à enrichir l’offre touristique locale.

En amont de cette rencontre, plus de 80 voyagistes venus de huit pays et territoires, dont la République de Corée, les Philippines, l’Indonésie et la Thaïlande, Taïwan et Hong Kong (Chine), le Myanmar, la Malaisie ont participé à un voyage d’étude destiné à découvrir les infrastructures et les services touristiques de la province.

Les retours des professionnels étrangers mettent en évidence le fort potentiel de la destination, tout en suggérant certaines pistes d’amélioration. Agus Pahlevi, directeur de la société indonésienne Levi Tour, a notamment estimé que Phu Tho gagnerait à développer davantage d’expériences immersives, telles que la découverte de la riziculture ou de la vie quotidienne locale, afin de renforcer son attractivité auprès des touristes internationaux.

De son côté, Tabanao, représentante de l’agence philippine Maubbie Travel and Tours, s’est dite intéressée par la création de circuits combinant spiritualité et séjours de détente, se déclarant séduite par la richesse des traditions et la beauté des paysages de cette terre ancestrale. -VNA

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