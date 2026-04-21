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Semaine du livre et de la lecture 2026 : le savoir au service des politiques publiques

L’Institut des sciences sociales du Vietnam organise, du 21 au 24 avril, à Hanoï, la Semaine du livre et de la culture de la lecture, placée sous le thème « Connecter le savoir à l’élaboration des politiques publiques».

L’Institut des sciences sociales du Vietnam organise, du 21 au 24 avril, à Hanoï, la Semaine du livre et de la culture de la lecture. Photo : VNA
L’Institut des sciences sociales du Vietnam organise, du 21 au 24 avril, à Hanoï, la Semaine du livre et de la culture de la lecture. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’Institut des sciences sociales du Vietnam organise, du 21 au 24 avril, à Hanoï, la Semaine du livre et de la culture de la lecture, placée sous le thème « Connecter le savoir à l’élaboration des politiques publiques». L’événement s’inscrit dans un contexte de transformation institutionnelle, avec l’ambition de renforcer la qualité de la recherche et du conseil stratégique, tout en modernisant le système des bibliothèques pour en faire des plateformes de données et de connaissances.

Le programme comprend des expositions d’ouvrages, la présentation d’une publication spécialisée destinée aux décideurs, ainsi que des activités de promotion de la lecture, dont un don de livres et un concours de présentation d’ouvrages.

Selon les organisateurs, le savoir constitue un pilier essentiel du développement, et la lecture doit évoluer vers une approche plus sélective, structurée et orientée vers les enjeux concrets du pays, notamment dans le contexte de la transformation numérique.

Une attention particulière est accordée à la valorisation des sciences sociales, dont les connaissances doivent être analysées et transformées en arguments scientifiques au service de la prise de décision. La publication « Informations scientifiques spéciales au service des dirigeants » propose ainsi des analyses issues de sources internationales fiables, couvrant des domaines tels que les relations internationales et les questions socio-économiques.

Par ailleurs, un espace d’exposition dédié à la culture vietnamienne met en valeur des ouvrages sur l’histoire, la société et les arts, avec notamment une présentation originale inspirée du symbole du Khue Van Cac, ou Pavillon de la Constellation Khue (Temple de la Littérature). L’ensemble des activités vise à promouvoir la culture de la lecture et à renforcer le partage des connaissances, contribuant ainsi à une meilleure exploitation des ressources documentaires au service du développement national. -VNA

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#Semaine du livre et de la lecture 2026
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