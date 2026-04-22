Le Vietnam va dépenser au moins 2% du budget de l’État pour le développement culturel

Hanoi (VNA) – Les députés réunis en première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature ont examiné, mercredi 22 avril, un projet de résolution sur le développement de la culture vietnamienne, exprimant un large consensus sur la nécessité d’institutionnaliser rapidement les directives du Parti, notamment la résolution n°80-NQ/TW du Politburo.



Ils ont réaffirmé que la culture et le peuple constituent un pilier fondamental, une ressource interne essentielle et un moteur du développement rapide et durable du pays.



La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a déclaré que le gouvernement travaille à l’élaboration de cette résolution afin de lever les obstacles et de mobiliser les ressources plus efficacement.



Le projet de résolution privilégie les politiques claires, réalisables et bénéficiant d’un large soutien, tout en laissant au gouvernement le soin de préciser les mécanismes plus souples ou de les expérimenter.



La résolution stipule que le financement du développement culturel comprendra au minimum 2% des dépenses budgétaires annuelles totales de l’État, en plus des ressources sociales mobilisées.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme travaille en coordination avec le ministère des Finances du Vietnam et les organismes compétents afin de définir la structure de cette allocation et d’en garantir l’utilisation efficace.



Il propose également des mesures de promotion des valeurs culturelles lors des principales fêtes nationales et envisage des réductions tarifaires pour le public à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre).



En matière de préservation, le projet de résolution privilégie les ressources allouées à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, notamment celles menacées de disparition, telles que les langues, les écritures, l’architecture et les villages anciens.



Il définit également des mécanismes adaptés aux zones habitées par les minorités ethniques, liant la préservation du patrimoine au tourisme et aux moyens de subsistance durables.



Lâm Thi Phuong Thanh a également fait savoir que son ministère accueille favorablement les propositions des députés de Quang Ninh et de Ninh Binh concernant l’intégration des arts traditionnels dans les programmes scolaires, les qualifiant d’une très bonne initiative.



Le projet de résolution introduit également des politiques axées sur le développement local, notamment en renforçant l’autonomie des communautés dans la gestion et l’exploitation de certains équipements culturels et sportifs.



Concernant le développement des ressources humaines, les politiques existantes et proposées visent à former, attirer et fidéliser les talents, en particulier dans les domaines culturels et artistiques traditionnels.



Le texte propose notamment de mettre en place un fonds pilote pour la culture et les arts dans le cadre d’un partenariat public-privé, fonctionnant selon les principes du marché et avec une prise de risque, utilisant des fonds publics comme capital d’amorçage pour stimuler l’investissement social.



Le ministère affinera ensuite ce modèle de fonds en s’appuyant sur l’expérience internationale et établira des critères de gestion des risques. Tout en reconnaissant les limites de la transformation numérique, la ministre a exprimé l’espoir qu’un investissement accru contribuera à la mise en place d’un système de données intégré pour soutenir plus efficacement la gouvernance et l’élaboration des politiques. – VNA



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