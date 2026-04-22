Flux de la culture, un pont entre les cultures vietnamienne et sud-coréenne

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Phu Tho (VNA) – Une exposition d’art internationale intitulée « Flux de la culture » a ouvert ses portes mercredi 22 avril à l’Université Hung Vuong, dans la province de Phu Tho (Nord). Cet événement rassemble des artistes vietnamiens et coréens dans une vitrine dynamique des échanges culturels.

Organisé par l’Union des associations littéraires et artistiques de Phu Tho, il s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée commémorative des rois Hùng, du Festival du temple des rois Hùng et de la Semaine de la culture et du tourisme 2026 sur les terres ancestrales.

L’exposition qui présente 118 œuvres, réunit jusqu’au 27 avril des artistes de Phu Tho, Lao Cai, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’une délégation de Séoul.

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Le poète Lê Va, président de l’Union des associations littéraires et artistiques de Phu Tho, a déclaré que le Vietnam et la République de Corée avaient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global en 2022, jetant ainsi les bases d’une coopération culturelle renforcée. Depuis 2012, l’association collabore avec l’Association d’échanges internationaux K-Art pour organiser sept expositions de beaux-arts, favorisant ainsi les échanges et l’apprentissage mutuel entre les artistes des deux pays.

À travers les œuvres artistiques, le public acquiert une meilleure compréhension des cultures et des peuples des deux nations, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement, a-t-il affirmé. Il a ajouté que cette exposition permet également aux jeunes générations de mieux appréhender le dynamisme du Vietnam et la richesse culturelle de la République de Corée.

Le président de l’association coréenne, Kim Jung Taek, a décrit l’événement comme une occasion précieuse pour les artistes coréens de s’immerger dans la culture vietnamienne et d’apprécier les créations artistiques locales, d’autant plus qu’il coïncide avec la Fête ancestrale de commémoration des rois Hùng.

Il a exprimé l’espoir que de tels échanges contribueront à promouvoir davantage les arts coréens au Vietnam, tout en renforçant les liens culturels et en intensifiant la coopération bilatérale entre les deux pays. – VNA

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