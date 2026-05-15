Politique

Le Politburo débat des percées institutionnelles pour stimuler l’essor de Hô Chi Minh-Ville

Une nouvelle résolution du Politburo devrait fournir une base politique importante à Hô Chi Minh-Ville pour renforcer son rôle de moteur de croissance nationale et de centre de premier plan pour l’économie, la finance, la science, la technologie et l’innovation au Vietnam et dans la région.

Vue de la réunion du Politburo, à Hanoi, le 15 mai. Photo: VNA
Vue de la réunion du Politburo, à Hanoi, le 15 mai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé vendredi 15 mai à Hanoi une réunion du Politburo pour examiner la mise en œuvre de la résolution n°31-NQ/TW sur l’orientation et les tâches de développement de Hô Chi Minh-Ville jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Les participants ont écouté des rapports et évalué la mise en œuvre de la résolution par la ville au cours des trois dernières années.

Hô Chi Minh-Ville a activement collaboré avec les agences centrales, les ministères, les experts et les scientifiques afin de mener un examen approfondi du processus de mise en œuvre et d’évaluer les résultats obtenus.

Parallèlement, la mégapole du Sud a entrepris des recherches et proposé l’adoption d’une nouvelle résolution du Politburo concernant son développement à l’ère nouvelle.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime de la réunion du Politburo, à Hanoi, le 15 mai. Photo: VNA

L’élaboration de cette proposition et du projet de résolution a été menée avec rigueur et méthode, en parfaite adéquation avec les besoins concrets de développement de la ville et les orientations stratégiques du pays pour cette nouvelle phase.

Le fait que le Politburo s’intéresse à l’étude et à la formulation de la nouvelle résolution pour Hô Chi Minh-Ville revêt une importance particulière, reflétant la grande confiance et les attentes élevées du Comité central du Parti envers la mégapole du Sud.

Ce nouveau cadre politique devrait fournir une base politique importante à la ville pour renforcer son rôle de moteur de croissance nationale et de centre de premier plan pour l’économie, la finance, la science et la technologie, et l’innovation au Vietnam et dans la région.

Cette résolution devrait également jeter les bases d’une loi spéciale sur Politburo, visant à créer des mécanismes institutionnels novateurs, à élargir l’espace de développement et à générer un nouvel élan pour le développement rapide et durable de la ville dans cette nouvelle période. – VNA

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#avancées institutionnelles #tâches de développement de Hô Chi Minh-Ville
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