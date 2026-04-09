Le Premier ministre réaffirme l’engagement du gouvernement en faveur d’une croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature examiné, dans l’après-midi du 9 avril, les résultats socio-économiques de 2025, la situation des premiers mois de 2026 et les orientations de développement pour la période 2026-2030.



Les députés ont entendu le Premier ministre Le Minh Hung présenter un rapport sur l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2025, ainsi que sur la situation des premiers mois de 2026. Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a également présenté un rapport sur de plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030.



Dans son rapport, Le Minh Hung a affirmé qu’en 2025, le Vietnam avait atteint et dépassé l’ensemble des 15 principaux objectifs de développement socio-économique.



L’économie est restée globalement stable, avec une croissance du PIB de 8,02 %, parmi les élevées de la région et du monde, portant la taille de l’économie à 514 milliards de dollars et plaçant le pays au 32e rang mondial.



Au cours des premiers mois de 2026, malgré un contexte international complexe, l’économie vietnamienne a maintenu une dynamique positive, avec une croissance estimée à 7,83 %, une inflation moyenne contenue à 3,51 %, des recettes budgétaires en hausse de 11,4 % pour s’établir à plus de 829 billions de dongs, des investissements directs étrangers atteignant 5,4 milliards de dollars, en progression de 9,1 %, et un commerce extérieur estimé à 249,5 milliards de dollars, en hausse de 23 %.



Le Premier ministre a toutefois reconnu plusieurs difficultés, notamment la faiblesse de la demande intérieure, la lente reprise du marché immobilier et le défi majeur que représente l’objectif d’une croissance à deux chiffres.



Il a souligné que le gouvernement restait déterminé à atteindre cet objectif, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.



Le gouvernement entend ainsi réduire la dispersion des investissements publics, supprimer au moins 30 % des projets financés par le budget central et local sur la période 2026-2030, et exiger une évaluation socio-économique préalable avant toute allocation de capitaux. Il poursuivra également l’amélioration du cadre institutionnel, avec pour objectif de réduire de 50 % le temps et les coûts de conformité administrative, ainsi que de supprimer les conditions d’activité inutiles.



Panorama de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA

Pour la période 2026-2030, le gouvernement a présenté cinq orientations, 59 indicateurs principaux, 11 groupes de solutions prioritaires et 92 tâches à mettre en œuvre dès 2026. Il vise une croissance du PIB d’au moins 10 % en 2026 et en moyenne sur cinq ans, tout en maintenant la stabilité macroéconomique.



D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne de porter le revenu moyen par habitant à 8.500 dollars et la part de l’économie numérique à environ 30 % du PIB.



Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement donnera la priorité à l’amélioration du cadre institutionnel, au passage du contrôle préalable au contrôle a posteriori et à l’ambition de hisser le climat d’investissement du Vietnam parmi les trois meilleurs de l’ASEAN et le top 30 du monde d’ici à 2028.



Au nom de l’organe de vérification, le président de la Commission économique et financière de l’Assemblée nationale, Phan Van Mai, a salué la nette reprise de l’économie en 2025, tout en soulignant que la qualité de la croissance restait insuffisamment durable, encore largement tributaire du capital, de la main-d’œuvre et du secteur des investissements étrangers.



Face aux incertitudes de l’économie mondiale et aux fortes pressions pesant sur l’objectif d’une croissance élevée, la Commission a appelé le gouvernement à passer d’une logique de « réaction » à une logique d’« adaptation proactive ». Elle a également insisté sur la nécessité de maintenir une croissance substantielle, de préserver la stabilité macroéconomique et de mieux coordonner les politiques budgétaire et monétaire. - VNA