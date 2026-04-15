Économie

Les entreprises chimiques s'efforcent d'atteindre une croissance à deux chiffres malgré les turbulences mondiales

Les entreprises vietnamiennes du secteur de la chimie déploient néanmoins des mesures coordonnées pour maintenir une croissance à deux chiffres et stimuler la production et les exportations.

La société par actions Pinaco vise une croissance supérieure à 10 % cette année, pour atteindre un chiffre d’affaires de 4 800 milliards de dongs. Photo: VNA
La société par actions Pinaco vise une croissance supérieure à 10 % cette année, pour atteindre un chiffre d’affaires de 4 800 milliards de dongs. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques persistantes, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières et du transport, les entreprises vietnamiennes du secteur de la chimie subissent une pression accrue. Elles déploient néanmoins des mesures coordonnées pour maintenir une croissance à deux chiffres et stimuler la production et les exportations.

Vu Viet Tien, directeur général de la société par actions DAP n°2-Vinachem, filiale du Groupe chimique national vietnamien (Vinachem), a déclaré que les conflits au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des coûts des matières premières, de la logistique et du transport, ainsi qu'un allongement des délais de livraison, ce qui engendre des risques de perturbation des chaînes d'approvisionnement et nuit à l'efficacité opérationnelle.

Grâce à la mise en œuvre de diverses solutions, l'entreprise a produit 70 250 tonnes de phosphate diammonique (DAP) au cours des trois derniers mois, soit une augmentation de 6 %, tandis que son chiffre d’affaires net a progressé de 48 % par rapport à la même période en 2025, pour atteindre plus de 1 237 milliards de dongs (46,9 millions de dollars), en hausse de 11 %. Pour le deuxième trimestre, l’unité vise une production de 69 000 tonnes et un bénéfice dépassant 38 200 milliards de dongs, en s’appuyant sur l’optimisation technologique, la stabilisation de ses équipements et l'amélioration de la qualité des produits,

De son côté, l'Eurl Vietnam Apatite fait face à des défis liés aux ressources, aux sites miniers, aux décharges et à l'approvisionnement en matières premières pour le traitement du minerai. Son directeur général, Nguyen Van Dong, a fixé pour 2026 des objectifs ambitieux, notamment la consommation de 1,99 million de tonnes de minerai d'apatite et 4 447 milliards de dongs de chiffre d'affaires. Pour y parvenir, l'entreprise se concentre sur la levée des obstacles juridiques liés aux sites d'extraction, l'amélioration des infrastructures de stockage des déchets et l'accélération de la transformation numérique dans la gestion de ses actifs.

Le secteur des batteries n’est pas en reste : la société par actions Pinaco vise une croissance supérieure à 10 % cette année, pour atteindre un chiffre d’affaires de 4 800 milliards de dongs. Pour y parvenir, la direction de Pinaco mise sur une augmentation de 20 % de la consommation de batteries, le développement des canaux de vente interentreprises (B2B) et l’expansion de sa clientèle de fabricants d’équipement d’origine (FEO). L’entreprise cherche également à diversifier ses marchés d’exportation vers l’Amérique du Nord et la Russie, tout en optimisant ses coûts de production afin de réduire son taux de garantie.

Enfin, le directeur général du groupe Vinachem, Nguyen Huu Tu, a souligné que la conjoncture actuelle a entraîné une hausse significative des coûts des principaux intrants, tels que le carburant, les matières premières et le transport, exerçant ainsi une pression sur les opérations du groupe. Avec un objectif de chiffre d’affaires annuel dépassant 71 400 milliards de dongs, le groupe a demandé à ses unités membres de déployer de manière proactive et coordonnée une série de mesures afin de faire face aux évolutions défavorables, d’assurer la stabilité de la production et de saisir les opportunités d’élargir leurs parts de marché.

L’une des priorités consiste à réévaluer les ressources en réserve, tout en élargissant et en diversifiant les chaînes d’approvisionnement afin d’éviter toute rupture des matières premières et des combustibles, notamment dans un contexte où la logistique mondiale demeure exposée à de nombreux risques, a-t-il ajouté. -VNA

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