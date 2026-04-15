Économie

Le crédit bancaire soutient une forte croissance du PIB au premier trimestre 2026

La Banque d'État du Vietnam a fixé une croissance du crédit de 15 % pour 2026, avec des ajustements en fonction de la situation réelle, garantissant le contrôle de l'inflation, la stabilité macroéconomique, le soutien à la croissance économique et la sécurité du système des établissements de crédit.

Lors de la conférence de presse. Photo / VNS
Lors de la conférence de presse. Photo / VNS


Hanoï, 15 avril (VNA) – Le crédit au premier trimestre 2026 a progressé de 3,18 % par rapport à la fin de l'année dernière pour atteindre 19,18 quadrillions de dongs (730 milliards de dollars), contribuant ainsi à la croissance du PIB vietnamien de 7,83 %, a déclaré Pham Thanh Ha, vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV), lors d'un événement le 14 avril.

S'exprimant lors de la conférence de presse consacrée à l'analyse des performances du secteur bancaire au premier trimestre, qui s'est tenue à Hanoï Pham Thanh Ha a indiqué que le crédit bancaire accordé durant cette période s'était concentré sur les entreprises et la production, moteurs de la croissance économique et secteurs prioritaires, notamment l'industrie, l'agriculture et le développement rural, les petites et moyennes entreprises (PME), le commerce et les services.

Les institutions ont activement décaissé des fonds pour les programmes de crédit, conformément aux directives du gouvernement et du Premier ministre, tels que le programme de crédit destiné au secteur forestier et halieutique et le programme de prêts à la production, à la transformation et à la consommation de riz de haute qualité et à faibles émissions dans la région du delta du Mékong.

Pham Thanh Ha a déclaré : « La Banque d’État du Vietnam (SBV) a maintenu ses taux d’intérêt de référence au premier trimestre 2026 afin de faciliter l’accès des établissements de crédit à des capitaux à faible coût, contribuant ainsi au soutien de l’économie.

Parallèlement, la SBV a demandé aux établissements de crédit de continuer à publier les informations relatives aux taux d’intérêt sur leurs sites web afin de fournir aux clients des données de référence lors de leurs demandes de prêt. »

Pham Chi Quang, directeur du département de la politique monétaire de la Banque d'État du Vietnam (SBV), a indiqué lors de l'événement qu'à la fin du mois de mars 2026, la SBV avait publié la lettre officielle n° 2342/NHNN-CSTT et tenu une réunion au début du mois. Cette lettre demandait aux établissements de crédit et aux succursales de banques étrangères de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions visant à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts, afin de contribuer à une baisse des taux d'intérêt sur les prêts dans un avenir proche et de soutenir ainsi la croissance économique.

« Immédiatement après la réunion, les banques commerciales ont accepté de réduire leurs taux d'intérêt », a déclaré Pham Chi Quang.

« À ce jour, une vingtaine de banques commerciales ont ajusté leurs taux d'intérêt sur les dépôts affichés à la baisse d'environ 0,1 à 0,5 point de pourcentage par an, principalement pour les durées de six mois ou plus. Cela permettra de jeter les bases d'une réduction des taux d'intérêt sur les prêts et de soutenir la croissance économique à l'avenir. »

Selon Pham Thanh Ha, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a fixé un objectif de croissance du crédit de 15 % pour 2026, susceptible d'être ajusté en fonction de la situation réelle, afin de maîtriser l'inflation, d'assurer la stabilité macroéconomique, de soutenir la croissance économique et de garantir la sécurité du système de crédit.

« La SBV a également exigé des établissements de crédit qu'ils contrôlent strictement le rythme d'octroi de crédits aux secteurs à haut risque, notamment l'immobilier, en 2026, afin d'orienter les flux de crédit vers les secteurs de production et d'activité économique, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en assurant la stabilité de la liquidité du marché monétaire et la sécurité du système de crédit. »

Concernant la gestion du taux de change, il a indiqué que depuis le début de l'année, le marché des changes était resté stable, le taux de change USD/VND affichant une tendance générale à la baisse avant le Nouvel An lunaire, grâce à une diminution des pressions sur les marchés internationaux et à une amélioration de l'équilibre entre l'offre et la demande de devises.

Toutefois, Pham Thanh Ha a souligné que le taux de change et le marché des changes continuaient de subir les pressions liées à l'évolution complexe et imprévisible des marchés internationaux, ainsi qu'aux défis et difficultés internes. Dans ce contexte, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a géré le taux de change avec souplesse, contribuant ainsi à absorber les chocs externes.

« La SBV a mis en œuvre des outils de politique monétaire pour stabiliser le marché des changes, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique et à la maîtrise de l'inflation », a déclaré Pham Thanh Ha.

‘’De ce fait, le marché des changes fonctionne de manière fluide et les besoins légitimes de devises de l'économie sont pleinement et rapidement satisfaits. ‘’- VNA

source
#crédit bancaire #forte croissance #PIB
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les programmes de la marque "Univers de Say Hi" ont enregistré un chiffre d'affaires dépassant 1.000 milliards de dôngs en 2025. Photo : DatVietVAC

L’"Univers de Say Hi" s’apprête à faire ses premiers pas en Bourse

DatVietVAC a déposé sa demande auprès de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) et prévoit une introduction en bourse (IPO) cette année. L’objectif de l’IPO est d’accroître les fonds levés afin de développer davantage d’activités, notamment la formation d’artistes et la création de valeur pour les actionnaires et le personnel.

Les achats en ligne sont une habitude courante chez les employés de bureau. Photo : VNA/VNS

L’essor de l’e-commerce assombri par la recrudescence des contrefaçons

Dans un monde en pleine expansion comme celui des médias sociaux et du commerce électronique, la publicité mensongère et les contrefaçons prospèrent, exposant les consommateurs à des risques croissants. Face à la confusion grandissante entre produits authentiques et contrefaits sur les plateformes numériques, les appels à un contrôle plus strict se multiplient afin de préserver la confiance du public et l'intégrité du marché.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome. Photo : VNA

Le Vietnam considère la FAO comme un partenaire de premier plan dans l'agriculture

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré à Rome le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, afin de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’organisation onusienne dans les domaines de l’agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de la transformation des systèmes alimentaires face aux défis mondiaux.

Cérémonie de lancement de la plateforme nationale de services de l’emploi. Photo: VNA

Lancement d’une plateforme nationale pour connecter l’offre et la demande d’emploi

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, la plateforme nationale de services de l’emploi propose des recommandations d’emploi personnalisées en fonction des compétences des candidats, contribuant ainsi à lever les barrières géographiques. Pour les entreprises, elle permet également d’accélérer les processus de recrutement en donnant accès à un vivier de talents élargi.

La plage de Da Nang met en avant son potentiel en matière d'investissement, de tourisme, de commerce, d'industries de haute technologie et de développement de villes intelligentes et écologiques dans le cadre du Plan directeur 2050-2075. Photo : Việt Nam Helicopter

Da Nang ambitionne une fusion majeure pour devenir une éco-cité mondiale

La ville centrale de Da Nang a été conçue comme une ville intelligente et agréable à vivre au Vietnam, et un centre national clé de la logistique, de l'innovation des start-ups, de la finance, de la zone de libre-échange, de la puissance économique maritime et de la croissance « verte » en 2050, avec la vision d'une éco-ville mondiale et d'un lieu de rencontre où il fait bon vivre en 2075.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, posent pour une photo lors du banquet d’État en l’honneur de la visite d’État en Vietnam du dirigeant chinois, dans la soirée du 14 avril 2025, au Centre international des conférences de Hanoï. Photo : VNA)

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance soutenue, portés par une complémentarité accrue et des connexions renforcées. L’essor des infrastructures, l’élargissement de la coopération locale et la transition vers des échanges formels devraient impulser une dynamique durable.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de signature Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Le ministère des Finances et la LSE s’associent pour faciliter l’accès aux capitaux internationaux

Aux termes du protocole d’accord, la Bourse de Londres s’engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans son accès aux marchés financiers internationaux et la diversification de ses sources de financement à des coûts raisonnables. Elle assistera le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures dans les démarches nécessaires à la cotation des obligations d’État vietnamiennes en bourse.