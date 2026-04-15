L’"Univers de Say Hi" s’apprête à faire ses premiers pas en Bourse

Hanoi (VNA) – DatVietVAC Group Holdings, propriétaire des programmes "Anh trai say hi" et "Em xinh say hi", a tenu lundi 13 avril une réunion de bilan sur l’exploitation de sa franchise "Univers de Say Hi" et a présenté son projet d’introduction en bourse.

DatVietVAC poursuit ainsi son développement en misant sur l’expansion et la commercialisation multiplateforme.

Accélération de l’exploitation du modèle de propriété intellectuelle

Ainsi, DatVietVAC a annoncé les résultats de l’exploitation de son modèle de propriété intellectuelle via la marque "Univers de Say Hi", avec un chiffre d’affaires dépassant 1.000 milliards de dôngs en 2025 pour ce seul écosystème. Ce groupe publie pour la première fois une étude de cas complète sur la création, l’exploitation et la commercialisation de la propriété intellectuelle à l’échelle industrielle, un élément fondamental de sa stratégie de croissance en vue de son introduction en bourse.

En 2025, portée par la dynamique de croissance de l’univers "Say Hi", DatVietVAC a enregistré un chiffre d’affaires de 3.235 milliards de dôngs et un bénéfice net de 380 milliards de dôngs, tout en maintenant une politique de dividende de 30%. Pour 2026, ce groupe prévoit un chiffre d’affaires de 3.382 milliards de dôngs et un bénéfice net de 420 milliards de dôngs, avec un taux de dividende de 15%, témoignant ainsi d’une assise financière solide et d’un fort potentiel de croissance. À plus long terme, d’ici 2030, il ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 5.000 milliards de dôngs et un bénéfice net de 780 milliards de dôngs.

Conférence de bilan sur l'exploitation du modèle de propriété intellectuelle "Univers de Say Hi", tenue le 13 avril dans la mégapole du Sud. Photo: CVN

Pendant de nombreuses années, DatVietVAC a été leader sur le marché de la production de programmes sous licence internationale. À partir de 2024, DatVietVAC a entrepris un virage stratégique : la création de programmes 100% originaux vietnamiens. En seulement trois ans, l’univers "Say Hi" (qui regroupe les programmes de la marque "Say Hi") a transcendé les frontières du simple divertissement pour devenir une marque culturelle et musicale à forte valeur ajoutée, mesurable et évolutive.

Dào Van Kinh, vice-président du conseil d’administration et directeur général de DatVietVAC, a déclaré : Notre priorité pour la période à venir est d’élargir l’audience et d’optimiser les revenus générés par les fans. Selon lui, en établissant un lien direct avec les utilisateurs via les plateformes dédiées aux fans, les entreprises peuvent diversifier leurs sources de revenus, telles que la vente de billets de concert, de produits dérivés et les activités commerciales liées aux artistes, au lieu de dépendre principalement de la publicité et du sponsoring.

Projet d’introduction en bourse

À cette occasion, Dao Van Kinh a annoncé que DatVietVAC a déposé sa demande auprès de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) et prévoit une introduction en bourse (IPO) cette année. DatVietVAC devrait choisir entre le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) et le Service des transactions boursières de Hanoi (HNX) en fonction des conditions en vigueur.

L’objectif de l’IPO est d’accroître les fonds levés afin de développer davantage d’activités, notamment la formation d’artistes et la création de valeur pour les actionnaires et le personnel. DatVietVAC se concentre sur la valorisation de la propriété intellectuelle au sein d’un écosystème intégré où contenu, technologie et commerce sont interconnectés. Les fonds levés devraient être utilisés pour le développement des talents, notamment la formation, les coentreprises avec des partenaires étrangers ou l’acquisition d’unités de formation d’artistes, ainsi que pour l’investissement dans des plateformes destinées aux consommateurs.

Promouvoir l’industrie culturelle vietnamienne à l’étranger

Enthousiasme du public lors d'un show de l'"Univers de Say Hi". Photo : DatVietVAC

Selon Dào Van Kinh, la stratégie de DatVietVAC, inscrite dans son plan d’affaires, consiste à accroître la part des revenus directs provenant du public, ce qui présente un fort potentiel de croissance tant sur le marché national qu’à l’international. Le succès du concert "Say Hi" à Las Vegas (États-Unis) en 2025 a ouvert un nouveau marché à l’entreprise et a contribué à promouvoir l’exportation de la culture vietnamienne à l’international.

Confiante en son modèle économique, la direction de DatVietVAC estime également que le contexte macroéconomique actuel est favorable à la prochaine phase de croissance. Pour la première fois, le secteur culturel a été inscrit comme pilier de croissance dans la stratégie nationale, conformément à la résolution 80-NQ/TW. L’allocation d’au moins 2% du budget à la culture, le renforcement du rôle du secteur privé et les politiques préférentielles en matière d’infrastructures, de foncier et de fiscalité créent un effet de levier direct permettant aux entreprises leaders du secteur d’accélérer leur croissance.

Parallèlement, les infrastructures culturelles connaissent un fort développement, avec la construction de grands complexes de spectacles et de stades. Le marché vietnamien du divertissement et des médias devrait atteindre environ 2,4 milliards de dollars américains en 2026.

L’ensemble de ces facteurs, combinés, permettront à DatVietVAC de devenir un écosystème technologique unique dans le domaine du divertissement et des médias, fonctionnant sur la propriété intellectuelle et capable de transformer les contenus en expériences multiplateformes évolutives et commercialement viables pour les consommateurs, a ajouté Dao Van Kinh.

Selon les représentants de DatVietVAC, outre le marché national, l’entreprise cible actuellement la communauté vietnamienne mondiale, la région Asie et, plus largement, le marché international comme les États-Unis, l’Australie, la République de Corée et l’Europe… Le concert "Say Hi" à Las Vegas est considéré comme un test grandeur nature de ses capacités opérationnelles sur les marchés étrangers. – CVN/VNA