Le Trésor public lève 3 milliards de dollars d'obligations d'État au premier trimestre



Hanoï, 15 avril (VNA) – Le Trésor public vietnamien (VST) a levé un total de 80 101 milliards de dongs (3 milliards de dollars) d'obligations d'État lors de 11 adjudications au cours du premier trimestre, atteignant ainsi 72,8 % de son objectif trimestriel et environ 16 % de son plan d'émission annuel de 500 000 milliards de dongs.



Toutes les obligations ont été émises par adjudication avec des échéances allant de 5 à 15 ans. À noter que les échéances plus longues (20 à 30 ans) n'ont suscité aucun intérêt de la part des investisseurs. L'échéance moyenne des émissions s'est établie à 10,02 ans, contribuant à maintenir l'échéance moyenne du portefeuille d'obligations d'État à 8,44 ans et à atténuer la pression des remboursements à court terme sur le budget central.



Les rendements ont été gérés en fonction des fluctuations générales du marché et de la politique monétaire de la Banque d'État du Vietnam. Fin mars, le rendement moyen des obligations d'État s'établissait à 4,06 %, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 2025.



Selon le VST (Service des marchés financiers vietnamiens), un contexte international turbulent a pesé sur le marché. L'escalade des tensions militaires au Moyen-Orient a eu des répercussions sur l'économie et le système financier vietnamiens, provoquant de fortes fluctuations des taux interbancaires. Les taux au jour le jour ont atteint 17 %, leur plus haut niveau depuis dix ans, tandis que le taux interbancaire moyen trimestriel a grimpé à 5,84 %, soit 1,27 point de pourcentage de plus qu'un an auparavant.



Les pénuries de liquidités dans le système bancaire persistent, malgré une croissance du crédit qui devrait rester soutenue, à environ 15 % cette année, afin de soutenir l'expansion économique. Ces pressions ont clairement freiné l'appétit des investisseurs sur le marché obligataire, impactant les résultats des levées de fonds du gouvernement. - VNA

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