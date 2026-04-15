Économie

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le strict respect des normes internationales de sûreté, à l’occasion de la 10e réunion d’examen de la Convention sur la sûreté nucléaire (CNS).

Nguyên Hoang Linh, directeur de l’Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire relevant du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA
Nguyên Hoang Linh, directeur de l’Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire relevant du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Le Vietnam a réaffirmé son engagement à développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans le strict respect des normes internationales de sûreté, à l’occasion de la 10e réunion d’examen de la Convention sur la sûreté nucléaire (CNS), qui se tient du 13 au 17 avril au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne, en Autriche.

La délégation vietnamienne est conduite par Nguyên Hoang Linh, directeur de l’Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire relevant du ministère des Sciences et des Technologies. Elle comprend également l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’AIEA et des organisations internationales.

Au nom de la délégation vietnamienne, Nguyên Hoang Linh a présenté le rapport national, mettant en lumière les orientations stratégiques et les avancées significatives du pays dans la relance de son programme électronucléaire. Il a notamment rappelé la décision de l’Assemblée nationale, en novembre 2024, de relancer le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, considéré comme un jalon stratégique pour garantir la sécurité énergétique, soutenir la croissance économique et atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Au cours de la période récente, le Vietnam a mis en œuvre de manière coordonnée plusieurs mesures, dont le perfectionnement du cadre juridique avec l’adoption de la Loi sur l’énergie atomique de 2025, la mise à jour du Plan directeur national de l’électricité VIII ainsi que la création du Comité de pilotage pour le développement du programme nucléaire (NEPIO). Parallèlement, les efforts ont été renforcés en matière de formation des ressources humaines, de coopération internationale et de développement des infrastructures, avec l’appui actif de l’AIEA et de partenaires internationaux.

Le rapport souligne également que le réacteur nucléaire de Đà Lạt continue de fonctionner en toute sûreté, sans incident enregistré, tout en notant des progrès notables dans le renforcement du cadre réglementaire et des capacités de gestion étatique. Les recommandations issues des précédentes réunions d’examen ont été, dans leur grande majorité, mises en œuvre, notamment en matière institutionnelle et de développement des compétences.

Certaines difficultés subsistent toutefois, notamment dans l’élaboration de méthodes d’évaluation de la culture de sûreté et le perfectionnement du réseau national de surveillance radiologique de l’environnement. Dans les années à venir, le Vietnam entend poursuivre ses efforts en matière d’élaboration de normes techniques, de renforcement des capacités d’évaluation, d’inspection et de supervision réglementaire, ainsi que de gestion des déchets radioactifs.

La participation active du Vietnam à cette réunion illustre son rôle responsable au sein des mécanismes multilatéraux dans le domaine nucléaire, tout en réaffirmant sa détermination à garantir la sûreté, la sécurité et le contrôle des activités nucléaires au service d’un développement durable.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a salué les efforts des États membres dans l’élaboration et la mise à jour de leurs rapports nationaux, tout en soulignant la nécessité de renforcer les mesures de prévention des accidents nucléaires et d’améliorer la sûreté dans un contexte international marqué par de nombreux défis.

Le président de la réunion, Faizan Mansoor, a pour sa part mis en exergue le rôle central de la coopération internationale dans la garantie de la sûreté nucléaire. Il a insisté sur l’importance d’une approche fondée sur le consensus et axée sur les aspects techniques, afin de consolider la sécurité nucléaire à l’échelle mondiale. -VNA

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#énergie nucléaire #à des fins pacifiques #Vietnam
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