Vietnam Expo 2026 ouvre de nouvelles perspectives d’investissement Vietnam–Inde

New Delhi, 14 avril (VNA) – À l’issue de la participation d’une délégation d’entreprises indiennes à la Vietnam Expo 2026 à Hanoï, la Confédération de l’industrie indienne (CII) met en avant de nombreuses opportunités de coopération et d’investissement entre le Vietnam et l’Inde, ouvrant la voie à des partenariats économiques durables dans plusieurs secteurs clés.

Le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi a interviewé Rohin Agarwal, directeur en charge de la région ASEAN et Océanie de la CII, à l’issue de sa visite au Vietnam et sa participation à cet événement, tenu à Hanoï du 8 au 11 avril.

Selon Rohin Agarwal, cette mission s’est révélée particulièrement fructueuse, permettant aux entreprises indiennes d’avoir une vision globale de l’environnement d’affaires et de l’écosystème économique du Vietnam. Elles ont notamment salué la croissance soutenue du pays ainsi que son rôle de plus en plus important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, autant d’éléments favorables au renforcement de la coopération bilatérale dans les années à venir.

Dans le cadre de ce déplacement, la participation à la 35e Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2026) a constitué l’activité clé de la délégation. La présence à la cérémonie d’ouverture et la participation active aux rencontres interentreprises (B2B) ont permis d’établir des échanges directs avec de nombreux partenaires vietnamiens. Ces interactions ont non seulement facilité une meilleure compréhension mutuelle des besoins et des capacités, mais ont également mis en évidence l’ouverture et l’attractivité du climat d’investissement au Vietnam.

Parallèlement, la délégation de la CII a tenu des séances de travail avec plusieurs organisations et associations majeures du Vietnam, dont la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) et le groupe Sovico. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans les secteurs industriels, technologiques et de services, ainsi que sur l’élargissement des canaux de mise en relation entre les communautés d’affaires des deux pays.

Rohin Agarwal a souligné que la combinaison entre dialogue au niveau des politiques et mise en relation des entreprises, associée à une immersion directe dans l’écosystème d’innovation du Vietnam, a permis d’identifier de nombreux partenaires potentiels. Il s’agissait par ailleurs de la première participation d’une délégation de la CII à Vietnam Expo, avec des résultats jugés très encourageants.

S’agissant des perspectives de coopération, il a estimé que les deux pays disposent d’importantes marges de développement, notamment dans la production et l’intégration des chaînes d’approvisionnement. Les secteurs de l’électronique et de l’ingénierie offrent un potentiel considérable, dans un contexte où le Vietnam s’affirme comme un pôle manufacturier de premier plan à l’échelle régionale et mondiale.

En outre, les domaines relevant de l’économie numérique, tels que les technologies de l’information, les technologies financières (fintech) et les technologies agricoles (agritech), ouvrent également de larges perspectives de coopération. D’autres secteurs comme les produits pharmaceutiques, l’agriculture et la transformation alimentaire, les énergies renouvelables et le développement des infrastructures constituent aussi des axes prometteurs. À noter que les écosystèmes de start-up et d’innovation des deux pays présentent de nombreuses convergences, favorisant le renforcement des synergies. Selon Rohin Agarwal, environ 12 domaines prioritaires ont été identifiés pour stimuler la coopération bilatérale.

Évoquant les prochaines étapes, il a indiqué que plusieurs entreprises de la délégation ont déjà repris contact avec leurs partenaires vietnamiens afin d’approfondir les discussions sur les coentreprises, les transferts de technologies et les stratégies d’accès au marché. Ces initiatives témoignent d’une volonté de transformer les premiers contacts établis lors de Vietnam Expo en partenariats durables.

Pour sa part, la CII continuera de jouer un rôle de passerelle en mettant en œuvre des programmes sectoriels, en organisant des missions d’entreprises spécialisées et en renforçant la coopération avec les partenaires vietnamiens. Avec le soutien des autorités compétentes et des services commerciaux des deux pays, l’organisation espère concrétiser rapidement ces premières connexions en projets de coopération à long terme, contribuant ainsi au développement durable des relations économiques entre l’Inde et le Vietnam. - VNA