International

PI : Le Vietnam contribue activement à la réunion du Groupe de travail de l’ASEAN

Réunis à Bali, les pays de l’ASEAN accélèrent leur coopération en propriété intellectuelle en misant sur le numérique et l’Intelligence artificielle, tandis que le Vietnam se distingue par des avancées législatives et des résultats opérationnels significatifs.

Les délégués à la 78e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la coopération en matière de propriété intellectuelle à Bali (Indonésie). Photo : VNA
Les délégués à la 78e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la coopération en matière de propriété intellectuelle à Bali (Indonésie). Photo : VNA

Jakarta (VNA) – Du 6 au 10 avril, la 78e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la coopération en matière de propriété intellectuelle (AWGIPC 78) se tient à Bali (Indonésie). Elle évalue les résultats de la coopération en propriété intellectuelle (PI) de la période précédente et définit une nouvelle stratégie pour 2026-2030.

Les discussions portent principalement sur la mise en œuvre du Plan d’action de l’ASEAN en matière de PI (AIPRAP) 2026-2030, visant à promouvoir la transformation numérique et à renforcer l’efficacité de la gouvernance dans la région. Les États membres conviennent d’intensifier l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) dans les procédures d’enregistrement des droits et la fourniture de services publics, ainsi que de tester une plateforme numérique commune de dépôt des demandes de brevets, dessins industriels et marques.

La réunion examine également l’élaboration d’un cadre d’évaluation des actifs de PI de l’ASEAN et de lignes directrices pour le financement fondé sur ces actifs, afin de favoriser leur commercialisation et l’exploitation efficace des actifs immatériels dans l’économie créative.

Le pays hôte, l’Indonésie, propose la création d’un instrument juridique contraignant pour renforcer la gestion des redevances d’auteur dans l’environnement numérique, avec un système transparent, interconnecté et vérifiable, garantissant une répartition plus équitable des bénéfices pour les créateurs et titulaires de droits.

Par ailleurs, la possibilité de moderniser l’Accord-cadre de l’ASEAN sur la coopération en matière de PI (AFAIPC) est examinée afin de mieux répondre au contexte de l’économie numérique.

vnanet-2.jpg
La 78e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la coopération en matière de propriété intellectuelle à Bali (Indonésie). Photo : VNA

Les pays membres ont aussi présenté leurs résultats de 2025 et leurs priorités pour 2026.

Le Vietnam a notamment mis en avant l’adoption d’une loi révisée sur la PI, ainsi que des documents concernant la protection du droit d’auteur dans l’usage de l’IA. Le pays a également traité près de 250 000 demandes, portant son taux d’efficacité à 74 %, malgré une hausse d’environ 20 % des nouvelles demandes.

La réunion réaffirme la volonté des pays de l’ASEAN de renforcer la coopération, d’améliorer les cadres juridiques et d’accélérer l’application des technologies, afin de bâtir une communauté innovante et compétitive fondée sur une propriété intellectuelle solide. - VNA

source
#ASEAN #propriété intellectuelle #AIPRAP 2026-2030 #transformation numérique #intelligence artificielle #actifs immatériels #économie numérique
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le parc logistique Viettel, qui a ouvert ses portes en décembre 2024 à Lang Son, est le centre logistique le plus moderne et le plus intelligent du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam affine son mécanisme de propriété intellectuelle pour les technologies stratégiques

De nouvelles orientations et politiques, telles que la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, ainsi que les dispositions de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025, de la Loi sur la propriété intellectuelle (amendée) et de la Loi sur le transfert de technologie (amendée), témoignent d’une transition d’une approche de gestion à une approche d’exploitation.

Voir plus

De hauts fonctionnaires de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : ministère des Affaires étrangères

L’ASEAN promeut la cohésion régionale en amont de son 48e Sommet

Au cours de cette réunion, les hauts fonctionnaires de l’ASEAN ont examiné la mise en œuvre des engagements et priorités de coopération convenus, évalué les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN, prévu en mai 2026, et discuté des orientations et mesures visant à renforcer l’unité et la coopération dans un contexte international marqué par des incertitudes et des défis croissants.

Un épais brouillard de pollution recouvre le ciel de Bangkok, en Thaïlande. (Photo : Xinhua/VNA)

La Thaïlande renforce ses mesures contre la pollution aux PM2,5

La pollution aux particules fines (PM2,5) est redevenue une préoccupation majeure en Thaïlande, notamment dans le nord du pays, où des niveaux de pollution élevés et persistants s'accumulent et font peser des risques importants sur la santé publique.

Cambodge : un enfant infecté par la grippe aviaire H5N1

Cambodge : un enfant infecté par la grippe aviaire H5N1

Le ministère cambodgien de la Santé a confirmé le 31 mars qu’un garçon de trois ans, habitant le district de Banteay Ampil dans la province d’Oddar Meanchey, avait été infecté par le virus de la grippe aviaire H5N1.

Image au microscope d’une cellule infectée par le virus SARS-CoV-2. Photo d’archives : BSIP

Le Cambodge surveille un nouveau variant du SARS-CoV-2

Le Département cambodgien de contrôle des maladies transmissibles (CDC) surveille un nouveau variant du virus SARS-CoV-2, connu sous le nom de BA.3.2, ou variant « Cigale », déjà détecté aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

Alerte rouge aux PM2,5 dans le nord de la Thaïlande

Alerte rouge aux PM2,5 dans le nord de la Thaïlande

Neuf provinces du nord de la Thaïlande ont été placées en alerte rouge en raison de niveaux dangereusement élevés de particules fines (PM2,5). La concentration la plus élevée a été enregistrée à 198,3 microgrammes par mètre cube dans le sous-district de Li, district de Li, province de Lamphun.