Politique

La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung accomplit avec succès sa participation à l’exercice Kakadu 2026

La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4, a quitté dans la matinée du 25 mars la baie de Sydney (Australie) pour regagner le Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays, visitent la frégate lance-missiles 016 - Quang Trung. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays, visitent la frégate lance-missiles 016 - Quang Trung. Photo: VNA

Sydney (VNA) - La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4, a quitté dans la matinée du 25 mars la baie de Sydney (Australie) pour regagner le Vietnam, après avoir mené à bien l’ensemble des activités prévues dans le cadre de sa participation à la Revue navale internationale marquant le 125e anniversaire de la Marine royale australienne, ainsi qu’à l’exercice naval multinational Kakadu 2026.

Au cours de son escale à Sydney, du 21 au 24 mars, l’équipage et la délégation de la Marine populaire vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef adjoint d’état-major de la Région navale 4, ont pris part à un large éventail d’activités. Celles-ci comprenaient notamment la participation à la revue navale, des exercices à quai, un séminaire des commandants de flotte, ainsi que des échanges culturels et sportifs avec la Marine royale australienne et les forces navales des pays participants à Kakadu 2026.

Dans ce cadre, le contre-amiral Nguyen Dinh Hung, commandant adjoint de la Marine populaire vietnamienne, a assisté à la revue navale à bord du navire HMAS Leeuwin, en présence de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Il a également présidé une réception officielle à bord de la frégate 016, réunissant notamment le vice-amiral Mark Hammond, des représentants des marines participantes, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Auparavant, le 20 mars, dans le cadre des activités en mer de l’exercice Kakadu 2026, la frégate lance-missiles 016 - Quang Trung avait participé à des manœuvres en formation, à des prises de vues aériennes et à une navigation coordonnée de la baie de Jervis à celle de Sydney.-VNA

#frégate lance-missiles 016 - Quang Trung #frégate #Kakadu
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh conclut sa visite officielle en Russie

Au terme d’une visite officielle en Russie, le Premier ministre vietnamien a regagné Hanoï après une série d’activités diplomatiques intensives, marquées par le renforcement du partenariat stratégique global et la signature d’accords majeurs, notamment dans le domaine énergétique.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung (gauche) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Vietnam–Allemagne : coopération accrue en sciences et technologies

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a encouragé les entreprises allemandes à intensifier leurs investissements dans les secteurs où elles disposent d’atouts, notamment la transition verte, la transition numérique, la science et la haute technologie, l’intelligence artificielle et l’automatisation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (deuxième à partir de la droite), le vice-Premier ministre russe Alexander Novak (deuxième à partir de la gauche), le vice-Premier ministre vietnamien Bui Thanh Son (à l’extrême droite) et un dirigeant de Zarubezhneft. Photo : baochinhphu.vn

Le PM travaille avec le principal partenaire pétrolier et gazier russe du Vietnam

Zarubezhneft a maintenu sa coopération avec le Groupe industriel et énergétique national vietnamien (Petrovietnam) au cours des quatre dernières décennies, parallèlement à leurs coentreprises Vietsovpetro au Vietnam et Rusvietpetro en Russie, axées sur l’exploration géologique et l’exploitation du pétrole et du gaz.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, se serrent la main, à Moscou, le 24 mars. Photo : VNA

Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire du Conseil de sécurité russe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou ont exprimé leur confiance dans le fait que, grâce à une forte volonté politique et à une confiance mutuelle, l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie seront repositionnés et renforcés dans ce nouveau contexte, apportant des avantages concrets à leurs peuples.