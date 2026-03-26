La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung accomplit avec succès sa participation à l’exercice Kakadu 2026

Sydney (VNA) - La frégate lance-missiles 016 - Quang Trung, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4, a quitté dans la matinée du 25 mars la baie de Sydney (Australie) pour regagner le Vietnam, après avoir mené à bien l’ensemble des activités prévues dans le cadre de sa participation à la Revue navale internationale marquant le 125e anniversaire de la Marine royale australienne, ainsi qu’à l’exercice naval multinational Kakadu 2026.



Au cours de son escale à Sydney, du 21 au 24 mars, l’équipage et la délégation de la Marine populaire vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef adjoint d’état-major de la Région navale 4, ont pris part à un large éventail d’activités. Celles-ci comprenaient notamment la participation à la revue navale, des exercices à quai, un séminaire des commandants de flotte, ainsi que des échanges culturels et sportifs avec la Marine royale australienne et les forces navales des pays participants à Kakadu 2026.



Dans ce cadre, le contre-amiral Nguyen Dinh Hung, commandant adjoint de la Marine populaire vietnamienne, a assisté à la revue navale à bord du navire HMAS Leeuwin, en présence de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn. Il a également présidé une réception officielle à bord de la frégate 016, réunissant notamment le vice-amiral Mark Hammond, des représentants des marines participantes, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays.



Auparavant, le 20 mars, dans le cadre des activités en mer de l’exercice Kakadu 2026, la frégate lance-missiles 016 - Quang Trung avait participé à des manœuvres en formation, à des prises de vues aériennes et à une navigation coordonnée de la baie de Jervis à celle de Sydney.-VNA