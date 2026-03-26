La visite du PM Pham Minh Chinh catalyse les perspectives de coopération Vietnam-Russie

Moscou (VNA) – La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Russie du 22 au 25 mars a suscité des évaluations positives de la part des entreprises, des organisations et des experts russes qui ont exprimé leur optimisme quant à l’avenir de la coopération bilatérale.



Lors du Forum des affaires Vietnam-Russie du 24 mars, Ava Trading, entreprise de négoce alimentaire, a signé un protocole d’accord avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR). Sa directrice générale, Irina Ivanova, a indiqué que cet accord devrait dynamiser le transport de marchandises par voie ferrée et renforcer la coopération, notamment face au transfert croissant des flux commerciaux du transport maritime vers le transport ferroviaire. Elle a souligné l’important potentiel encore inexploité du Vietnam dans le domaine de la logistique ferroviaire, laissant entrevoir de fortes perspectives de croissance pour ce secteur.



Anastasia Sayanok, présidente du Comité des affaires vietnamiennes de l’Association des exportateurs et importateurs, a souligné l’importance de ce forum, qui offre aux entreprises des deux pays une plateforme pour nouer des contacts, échanger des expériences et établir des partenariats durables.



Elle a décrit la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh comme un catalyseur pour le développement de mécanismes de coopération nouveaux et efficaces, en vue de la concrétisation du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.



La responsable a ajouté que les milieux d’affaires attendent des améliorations des procédures d’octroi de licences, des systèmes financiers et de crédit, des normes de produits et de la transparence de l’information, dans la perspective de projets à long terme.



Artem Zasursky, vice-président du développement international chez AFK Sistema, a souligné la nécessité d’un cadre sécurisé pour les paiements internationaux en coopération avec le Vietnam.



Revenant sur ses rencontres avec le chef du gouvernement vietnamien en 2025 et à Moscou, il a évoqué des perspectives très prometteuses, notamment dans les secteurs pharmaceutique, de la santé et des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et les portefeuilles électroniques.



Selon lui, cette visite témoigne une fois de plus du caractère exceptionnel des relations Vietnam-Russie et de l’attention constante que leur portent les dirigeants des deux pays, un facteur essentiel à la confiance des entreprises.

Oleg Belozerov, président-directeur général de la Société des chemins de fer russes (RZD). Photo: VNA

Suite à sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 25 mars, Oleg Belozerov, PDG de la Société des chemins de fer russes (RZD), a indiqué que les deux parties avaient évoqué l’échange d’expériences, les perspectives de coopération et le potentiel d’accroissement des échanges commerciaux par voie ferroviaire.



Un point essentiel a été le transfert de compétences, notamment les possibilités de formation pour le personnel vietnamien en Russie et le développement de programmes au Vietnam dans de nombreux domaines. Il a affirmé que RZD, l’une des plus grandes compagnies ferroviaires au monde, possèdent une vaste expertise et sont prêts à partager leur savoir-faire avec leurs partenaires vietnamiens.



Aleksey Likhachev, directeur général de Rosatom, a qualifié la signature de l’accord intergouvernemental relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 d’un jalon majeur.



Ce projet, qui comprend deux réacteurs VVER-1200 de génération III+, devrait renforcer la sécurité énergétique du Vietnam, sa souveraineté technologique et sa croissance économique durable. Il favorisera également le développement scientifique, les infrastructures modernes et les applications de technologies de pointe.



Sur le plan des échanges entre les peuples, les responsables de l’Association d’amitié Russie-Vietnam ont salué cette visite comme une étape importante dans l’approfondissement des relations bilatérales. Ils ont souligné que ce projet de centrale nucléaire constituait à la fois une solution concrète aux besoins énergétiques du Vietnam et un nouveau symbole de coopération bilatérale.



Des experts ont également noté un intérêt croissant pour les études vietnamiennes en Russie, avec un nombre croissant d’étudiants apprenant la langue chaque année. Cette visite devrait dynamiser davantage la coopération éducative et la formation des ressources humaines, contribuant ainsi à un partenariat plus solide et plus dynamique entre les deux pays. – VNA

