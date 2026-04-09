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Booking : Mui Ne parmi les destinations les plus remarquables de 2026

Selon la 10e édition du rapport Travel Predictions publiée par la plateforme de voyage Booking.com, Mui Ne figure parmi les 10 destinations phares au monde grâce à son offre touristique hautement personnalisée, allant des complexes hôteliers aux séjours plus aventureux.

Mui Ne est mise à l’honneur pour ses paysages "surréalistes", son rythme de vie paisible et son statut de véritable paradis des sports nautiques. Photo : VNA
Mui Ne est mise à l’honneur pour ses paysages "surréalistes", son rythme de vie paisible et son statut de véritable paradis des sports nautiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La plateforme de voyage Booking.com a distingué Mui Ne dans son classement des destinations tendances pour 2026. La localité vietnamienne est mise à l’honneur pour ses paysages "surréalistes", son rythme de vie paisible et son statut de véritable paradis des sports nautiques.

Selon la 10e édition du rapport Travel Predictions, publiée le 8 avril, Booking.com qualifie l’année 2026 d'"Ère de soi" (The Era of You), les voyageurs privilégiant de plus en plus les expériences ultra-personnalisées. Le site ajoute que "voyager ne sera plus une question de destination, mais de personne". Mui Ne figure parmi les 10 destinations phares au monde grâce à son offre touristique hautement personnalisée, allant des complexes hôteliers aux séjours plus aventureux.

Ce classement repose sur les données de recherche, les réservations ainsi que sur une enquête menée auprès de dizaines de milliers de voyageurs à travers plusieurs marchés. Les destinations retenues se distinguent par la combinaison d’une nature singulière, d’expériences locales authentiques et d’une dimension d’exploration.

Branavan Aruljothi, directeur national de Booking.com au Vietnam, a souligné que la présence de Mui Ne reflète une demande croissante de personnalisation. "Mui Ne offre un écosystème d’expériences diversifié, permettant aux visiteurs de concevoir leur itinéraire selon leurs propres préférences", a-t-il indiqué.

Outre son attrait international, Mui Ne figure également parmi les 9 destinations touristiques les plus recherchées par les voyageurs vietnamiens, gagnant une place par rapport à l'année dernière.

Autrefois simple village de pêcheurs, Mui Ne est devenue, selon le magazine National Geographic, l’un des principaux centres de sports nautiques en Asie du Sud-Est. Ses longues plages et ses vents réguliers en font une destination prisée des amateurs de kitesurf et d’autres sports nautiques.

L’essor touristique de la région a véritablement commencé en 1995, à la suite d’une éclipse solaire totale qui avait attiré des milliers de visiteurs. Aujourd’hui, la zone touristique nationale de Mui Ne compte plus de 600 établissements d’hébergement, représentant près de 18 000 chambres.

L'attrait de Mui Ne réside dans son mélange de sports nautiques, de paysages emblématiques, de dunes de sable et de complexes balnéaires haut de gamme. En outre, les visiteurs peuvent découvrir la vie locale au village de pêcheurs, les marchés aux poissons ou encore le temple Van Thuy Tu, qui abrite depuis des siècles des milliers de squelettes de baleines.

Dans le classement 2026, Mui Ne figure aux côtés de nombreuses destinations internationales telles que Bilbao, Philadelphia ou Guangzhou. Sa présence dans cette liste témoigne de l’attrait croissant du tourisme vietnamien sur la scène mondiale, notamment dans un contexte marqué par l’essor de la personnalisation des expériences de voyage. -VNA

#Booking.com #Mui Ne
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