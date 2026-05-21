Art et émotions : le Vietnam à l’honneur en Belgique

Bruxelles (VNA) - Une exposition consacrée au Vietnam a été inaugurée le 20 mai à Bruxelles, en présence de nombreux Vietnamiens vivant en Belgique et de visiteurs belges passionnés par la culture vietnamienne.



Jusqu’au 24 mai, l’exposition présente les œuvres de 33 artistes belges réalisées début 2026 à Hong Kong (Chine), en Chine et au Vietnam, à l’occasion du Nouvel An lunaire. À travers peintures, photographies et installations, les artistes mettent en valeur les liens culturels entre la Belgique et le Vietnam.



À l’École des Arts d’Uccle, les visiteurs découvrent des œuvres réalisées sous différentes formes : peintures à l’huile, dessins au pastel, broderies, collages textiles et photographies en noir et blanc ou en couleur. Malgré la diversité des styles, l’ensemble de l’exposition témoigne d’un même attachement au Vietnam.



Le parcours s’ouvre sur une installation composée de bouteilles d’eau illustrées par des images du pont Long Bien (Hanoï) au coucher du soleil ou de scènes rurales vietnamiennes. Ces éléments simples plongent immédiatement les visiteurs dans l’univers du quotidien vietnamien.



Plus loin, plusieurs photographies d’Anne Deliège capturent des scènes prises au Temple de la Littérature (Hanoï) lors de la fête de la pleine lune du premier mois lunaire. L’une des images montre une mère en « áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne » rouge guidant sa fille dans les cours du site historique.



Une autre partie de l’exposition présente des peintures de portails de temples anciens ou encore une femme coiffée d’un chapeau tonique rouge naviguant parmi les paysages karstiques de la province de Ninh Binh. Les couleurs vives et les traits expressifs traduisent une approche à la fois réaliste et sensible.



Parmi les œuvres les plus remarquées figure une grande composition textile mêlant broderie artisanale et assemblage de tissus, inspirée des montagnes du Nord-Ouest du Vietnam et des costumes des minorités ethniques.



Pour les organisateurs, l’intérêt principal de cette exposition réside avant tout dans le regard sincère porté sur le Vietnam. L’artiste Gisèle Dineur a confié avoir été profondément marquée par les paysages vietnamiens, l’accueil de la population et la richesse de la gastronomie locale.



Placée sous le thème « L’évaporation : quand les eaux montent », l’exposition aborde également les enjeux liés au changement climatique et à la montée des eaux.



L’eau est l’âme du Vietnam. Les artistes ont dit avoir trouvé la beauté de ce pays d’Asie du Sud-Est dans les rizières inondées, les eaux puissantes du fleuve Rouge, la magie de la baie d’Ha Long ou encore les canaux paisibles de Hoi An. Le thème porte aussi un message plus grave : celui de millions de personnes confrontées chaque jour à la montée des eaux. L’exposition apparaît ainsi à la fois comme une déclaration d’amour au Vietnam et comme un appel à la prise de conscience.



À travers leurs œuvres, les artistes belges proposent une vision sensible et humaine du Vietnam, transformant leur voyage en véritable passerelle culturelle entre les deux pays.



L’événement bénéficie également du soutien actif de la communauté vietnamienne à Bruxelles. Vinh, une Vietnamienne installée dans la capitale belge, a participé au projet dès le début et avoir organisé des rencontres pour présenter le Vietnam aux artistes avant leur voyage.



« Cette exposition reflète ce qu’ils ont vécu et ressenti », a-t-elle confié.-VNA