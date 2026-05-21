Politique

Coopération éditoriale autour des œuvres de Fidel Castro Ruz

La collection « Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas » comprend 23 volumes et près de 16.000 pages réunissant discours, articles, interviews et documents majeurs du dirigeant cubain au cours de son parcours révolutionnaire.

Réunion de travail entre la Maison d’édition politique nationale « Su That » (Vérité) et le Centre Fidel Castro Ruz. Photo: Maison d’édition politique nationale « Su That »
Réunion de travail entre la Maison d’édition politique nationale « Su That » (Vérité) et le Centre Fidel Castro Ruz. Photo: Maison d’édition politique nationale « Su That »

Hanoï (VNA) – La Maison d’édition politique nationale « Su That » (Vérité) et le Centre Fidel Castro Ruz ont tenu le 20 mai à Hanoï une réunion de travail consacrée au projet de publication de la collection « Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas », un recueil des œuvres choisies du dirigeant révolutionnaire cubain Fidel Castro Ruz.

Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre de la visite au Vietnam d’une délégation du Centre Fidel Castro Ruz conduite par le docteur Réne González Barrios.

Lors de l’entretien, le professeur associé et docteur Vu Trong Lam, directeur et rédacteur en chef de la Maison d’édition, a souligné que ce projet contribuait à renforcer les relations d’amitié spéciales entre le Vietnam et Cuba.

Il a également rappelé que le dirigeant Fidel Castro Ruz occupait une place particulière dans le cœur du peuple vietnamien et que la publication de cette collection en espagnol, en anglais et en vietnamien revêtait une importance politique et culturelle majeure.

Les deux parties ont indiqué avoir étroitement coopéré dans le travail d’édition, de révision et de finalisation des manuscrits afin de garantir l’exactitude et la valeur historique des ouvrages.

L’objectif est notamment d’acheminer avant le 1er août 2026 cent exemplaires en espagnol à Cuba à l’occasion du centenaire de la naissance du dirigeant Fidel Castro Ruz, célébré le 13 août 2026.

Le docteur Réne González Barrios a salué le soutien actif de la partie vietnamienne et affirmé que ce projet contribuerait à préserver et diffuser l’héritage idéologique du dirigeant Fidel Castro Ruz auprès des lecteurs du monde entier.

Les deux parties ont également signé un mémorandum de coopération portant sur la traduction, l’édition et la publication d’ouvrages à valeur politique, théorique et historique.

La collection « Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas » comprend 23 volumes et près de 16.000 pages réunissant discours, articles, interviews et documents majeurs du dirigeant cubain au cours de son parcours révolutionnaire. -VNA

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