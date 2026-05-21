Politique

Lettre du SG du Parti et président de la République To Lam à l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles

À l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a adressé une lettre saluant les contributions des forces engagées dans ce domaine et appelant l’ensemble de la société à renforcer la résilience et les capacités de prévention face aux défis croissants liés au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Le collège Trung Vuong, dans le quartier de Phan Dinh Phung, province de Thai Nguyen, a préparé des cahiers et des stylos destinés aux élèves manquant de fournitures scolaires en raison des inondations ayant touché leurs habitations, en octobre 2025. Photo: VNA
Le collège Trung Vuong, dans le quartier de Phan Dinh Phung, province de Thai Nguyen, a préparé des cahiers et des stylos destinés aux élèves manquant de fournitures scolaires en raison des inondations ayant touché leurs habitations, en octobre 2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Agence vietnamienne d’information (VNA) présente respectueusement le texte intégral de la lettre du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles au Vietnam :

À l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles au Vietnam (22 mai 1946 - 22 mai 2026), j’adresse mes sentiments les plus chaleureux, mes salutations les plus sincères ainsi que mes meilleurs vœux à nos compatriotes, aux soldats, aux forces engagées dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, ainsi qu’aux collectifs et aux individus qui œuvrent sans relâche pour la sécurité de la population.

Le Vietnam est un pays régulièrement confronté à de graves catastrophes naturelles. Mais, tout au long de son histoire de construction et de défense nationales, ces épreuves ont forgé le caractère du peuple vietnamien : solidarité dans l’adversité, compassion dans les moments difficiles, résilience face aux pertes et détermination à surmonter ensemble les défis afin de bâtir une vie meilleure.

Depuis quatre-vingts ans, depuis la signature par le Président Hô Chi Minh du décret n°70/SL portant création du Comité central de protection des digues, le travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles dans notre pays n’a cessé de se perfectionner, contribuant de manière importante à la protection de la vie, des biens et de la tranquillité de la population. Sous la direction du Parti et la gestion de l’État, les différents échelons, les secteurs, les forces armées, les cadres, les experts ainsi que l’ensemble de la population du pays n’ont pas hésité à affronter les dangers, prenant activement des mesures de prévention, d’intervention, de secours, de sauvetage et de réparation des conséquences des catastrophes naturelles. Ces contributions majeures sont toujours hautement appréciées et reconnues par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

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Dans la matinée du 2 novembre 2025, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lamet une délégation du Comité central se sont rendus auprès des habitants touchés par les pluies et inondations prolongées dans la ville de Huê. Photo: VNA

Dans un contexte marqué par le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles toujours plus complexes, j’appelle les organisations du Parti, les autorités, les collectivités locales et l’ensemble de la société à continuer de promouvoir la tradition de solidarité, à renforcer leur sens des responsabilités, à renouveler leurs approches, à améliorer les capacités de gouvernance des risques, à appliquer les avancées scientifiques et technologiques, à consolider le système de défense civile, à renforcer les dispositifs de prévision et d’alerte, ainsi qu’à prévenir et répondre efficacement aux catastrophes naturelles, afin de bâtir des communautés sûres, solidaires et résilientes pour un Vietnam au développement durable.

Je suis convaincu qu’en valorisant la glorieuse tradition de ces 80 dernières années, ainsi que l’esprit de solidarité et la volonté de surmonter les difficultés du peuple vietnamien, le travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles dans notre pays gagnera encore en efficacité. Il contribuera ainsi à réduire les pertes, à renforcer la résilience des communautés, à préserver la stabilité sociale et à édifier comme à défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam.

Je souhaite à nos compatriotes, camarades, soldats et à toutes les personnes engagées dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles santé, bonheur et sécurité. Qu’ils continuent de faire preuve d’un haut sens des responsabilités et d’un profond dévouement au service du peuple, et qu’ils accomplissent avec excellence les nobles missions confiées par le Parti, l’État et la population.-VNA

#lettre #Journée traditionnelle #To Lam #prévention #catastrophes naturelles
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