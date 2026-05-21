Cannes 2026 : Percée historique du cinéma vietnamien au Marché du Film

Hanoï (VNA) - Lors du Marché du Film du Festival de Cannes 2026, le cinéma vietnamien a franchi une étape décisive en captivant l’attention des médias internationaux les plus influents. Des publications de référence telles que Deadline et Variety ont consacré plusieurs articles à l’émergence du Vietnam, désormais perçu comme l'un des marchés cinématographiques les plus prometteurs de l’Asie du Sud-Est.

Dès l’ouverture de l’événement, le magazine Deadline a mis en avant les ambitions du studio Bluebells à travers un article soulignant le succès sans précédent du film "Phi Phong : The Blood Demon", qui a établi un record avec plus de 2,3 millions de billets vendus.

Fort de cette dynamique, le studio a dévoilé trois projets majeurs pour l’année 2027, conçus selon le modèle des "films-événements" afin d’allier succès populaire national et compétitivité sur la scène mondiale.

Le premier projet d’envergure, intitulé Final Firestorm, marque le retour du réalisateur Le Thanh Son dans le registre des films d’action à grand spectacle. Inspiré de l’histoire réelle du pilote Nguyen Thanh Trung et du bombardement du Palais de l’Indépendance en avril 1975, le film promet de conjuguer reconstitution historique et scènes de combats aériens spectaculaires, avec un fort potentiel commercial et une dimension humaniste affirmée.

En parallèle, le réalisateur Duong Minh Chien a présenté "Extraordinary Kingdom" (Loan the), une œuvre prévue pour le Nouvel An lunaire 2027 qui revisite l'époque tumultueuse des "12 seigneurs de guerre" au Xe siècle. Ce film d'aventure, mêlant action et humour, illustre la volonté des cinéastes vietnamiens d'internationaliser leurs récits nationaux tout en préservant une identité culturelle forte.

La sélection est complétée par "Curse Of The Headless Army" (Ma binh), un film d’horreur folklorique réalisé par Dinh Thai Thuy avec la collaboration de Do Quoc Trung comme conseiller créatif, dans un contexte de forte popularité du cinéma horrifique asiatique.

L'intérêt international ne s'arrête pas là, puisque le magazine Variety s'est penché sur le projet "The 10th House" (Tran yem) du duo Tran Huu Tan et Hoang Quan. Ce film, dont les droits de distribution mondiale ont déjà été acquis pour être présentés à Cannes, explore les croyances occultes liées aux charmes "Lo Ban" dissimulés dans les structures des habitations. Selon les observateurs spécialisés, ce long-métrage s'inscrit parfaitement dans la tendance mondiale des films d’horreur en "found-footage" (images trouvées), un genre qui rencontre un succès croissant sur les marchés étrangers.

Cette visibilité médiatique exceptionnelle confirme que le cinéma vietnamien entre dans une nouvelle phase de professionnalisation, dans laquelle les producteurs ne se contentent plus de succès ponctuels, mais développent désormais de véritables stratégies de long terme pour conquérir le public mondial.-VNA

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