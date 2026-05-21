Économie

Le Vietnam et le Bangladesh veulent doubler leurs échanges commerciaux

Malgré les difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux tensions régionales, les échanges commerciaux bilatéraux restent supérieurs à 1,1 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent désormais porter ce chiffre à 2 milliards de dollars dans les prochaines années.

Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA
Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA

Dacca (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec l’ambassade du Vietnam et l’Association des entreprises vietnamiennes au Bangladesh, a organisé le 19 mai à Dacca un forum d’affaires Vietnam-Bangladesh ainsi que des rencontres B2B.

L’événement a réuni près de 200 représentants vietnamiens et bangladais, favorisant le rapprochement des milieux d’affaires des deux pays.

Lors du forum, l’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong, a souligné le développement positif des relations d’amitié entre les deux pays au cours des 53 dernières années.

Malgré les difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux tensions régionales, les échanges commerciaux bilatéraux restent supérieurs à 1,1 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent désormais porter ce chiffre à 2 milliards de dollars dans les prochaines années.

L’ambassadeur Nguyen Manh Cuong a décrit le Bangladesh comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud, disposant d’un vaste marché, d’une demande d’importation variée et d’un climat d’investissement en amélioration constante.

De son côté, un représentant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a mis en avant la situation socio-économique du Vietnam ainsi que le potentiel de coopération entre les deux pays. Il a souligné la progression régulière des échanges commerciaux et la présence croissante des produits vietnamiens sur le marché bangladais.

Le secrétaire adjoint du ministère bangladais du Commerce, Md. Abdur Rahim Khan, a salué le Vietnam comme un modèle asiatique de développement économique fondé sur les exportations et l’amélioration du climat d’investissement. Selon lui, le Bangladesh souhaite notamment accroître ses importations d’engrais et de produits industriels vietnamiens, tout en espérant un meilleur accès au marché vietnamien pour ses produits agricoles.

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Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA

Le forum a également permis à plus de 25 entreprises vietnamiennes de rencontrer des partenaires bangladais afin d’explorer des opportunités de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Auparavant, le 17 mai, l’ambassadeur Nguyen Manh Cuong avait travaillé avec le ministre bangladais du Commerce, de l’Industrie, également ministre du Textile et du Jute, Khandakar Abdul Muktadir, sur les moyens de renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment l’accélération de la signature d’un accord commercial préférentiel (PTA).

L’ambassadeur Nguyen Manh Cuong avait présenté les récentes réformes engagées par le Vietnam dans les domaines administratif et économique, ainsi que son intégration croissante à l’économie mondiale grâce à sa participation à plus de 20 accords de libre-échange.

Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques, il avait estimé que des pays en développement comme le Vietnam et le Bangladesh devaient diversifier leurs marchés et renforcer leurs liens économiques pour assurer une croissance durable.

De son côté, Khandakar Abdul Muktadir avait manifesté l’intérêt de son pays pour les exportations vietnamiennes d’engrais, alors que la demande locale continue d’augmenter. Il avait indiqué que le Bangladesh adresserait prochainement une demande officielle au gouvernement vietnamien afin de renforcer la coopération dans ce domaine, souhaitant en outre que les deux pays poursuivent leurs efforts pour rééquilibrer progressivement leur balance commerciale bilatérale.

À l’issue de la rencontre, les deux parties avaient convenu de poursuivre leurs efforts pour renforcer les échanges économiques, commerciaux et les investissements entre le Vietnam et le Bangladesh. -VNA

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