Compatible avec 90 % des véhicules, l’E10 au cœur de la stratégie énergétique vietnamienne

Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a soumis à consultation un projet de résolution gouvernementale visant à lever les obstacles et à accélérer le déploiement du biocarburant E10, un carburant considéré comme compatible avec plus de 90 % des véhicules actuellement en circulation au Vietnam.

Selon le projet, ce carburant ne nécessite aucune modification des moteurs et permettrait de réduire sensiblement les émissions polluantes. Les autorités estiment ainsi que l’utilisation de l’E10 constitue une étape importante dans la stratégie nationale de transition énergétique et de réduction des émissions.

Le ministère rappelle que l’essence E5 avait auparavant atteint près de 40 % des parts de marché avant de reculer à environ 15-20 %, en raison d’un faible écart de prix avec l’essence minérale conventionnelle et des réticences persistantes des consommateurs. Pour encourager l’adoption des biocarburants, les autorités jugent nécessaire de mettre en place des politiques tarifaires plus incitatives ainsi qu’un renforcement des campagnes de communication.

Le pays dispose actuellement de six usines de production d’éthanol E100, représentant une capacité théorique annuelle comprise entre 500 000 et 600 000 m³. Toutefois, leur taux d’exploitation réel ne représente que 30 à 40 % de cette capacité.

Concernant les infrastructures, 12 des 26 principaux distributeurs de carburants avaient déjà investi, fin mars, dans des stations de mélange d’essence biologique. Neuf autres entreprises attendent encore les autorisations nécessaires pour exploiter des installations dont la capacité totale dépasserait 260.000 mètres cubes par mois. Une fois ces projets approuvés, la capacité totale de mélange de l’essence E10 pourrait excéder 1,15 million de mètres cubes mensuels.

Le projet gouvernemental souligne également que le passage de l’essence minérale RON 95 à l’essence E10 RON 95 ne nécessite pas la construction de nouveaux réservoirs de stockage, bien que les entreprises doivent adapter leurs systèmes existants afin de répondre aux spécificités techniques des biocarburants.

Selon le ministère, le Vietnam dispose déjà de plusieurs atouts favorables au déploiement national de l’E10, notamment grâce au réseau de distribution existant de l’E5, aux investissements réalisés par plusieurs distributeurs et aux expérimentations menées dans différentes localités depuis août 2025. Les autorités reconnaissent néanmoins que plusieurs défis subsistent, notamment en matière d’infrastructures, d’approvisionnement en éthanol, de mécanismes tarifaires et de politiques de soutien. -VNA

​