Économie

Compatible avec 90 % des véhicules, l’E10 au cœur de la stratégie énergétique vietnamienne

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce consulte un projet de résolution destiné à lever les obstacles au déploiement de l’essence biologique E10, jugée compatible avec plus de 90% des véhicules et présentée comme un levier pour réduire les émissions polluantes.

La station-service Trân Phu, située dans le quartier de Nghia Lô, dans la province de Quang Ngai (Centre), assure la distribution d’essence biocarburant E10 auprès de la population locale. Photo: VNA
La station-service Trân Phu, située dans le quartier de Nghia Lô, dans la province de Quang Ngai (Centre), assure la distribution d’essence biocarburant E10 auprès de la population locale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a soumis à consultation un projet de résolution gouvernementale visant à lever les obstacles et à accélérer le déploiement du biocarburant E10, un carburant considéré comme compatible avec plus de 90 % des véhicules actuellement en circulation au Vietnam.

Selon le projet, ce carburant ne nécessite aucune modification des moteurs et permettrait de réduire sensiblement les émissions polluantes. Les autorités estiment ainsi que l’utilisation de l’E10 constitue une étape importante dans la stratégie nationale de transition énergétique et de réduction des émissions.

Le ministère rappelle que l’essence E5 avait auparavant atteint près de 40 % des parts de marché avant de reculer à environ 15-20 %, en raison d’un faible écart de prix avec l’essence minérale conventionnelle et des réticences persistantes des consommateurs. Pour encourager l’adoption des biocarburants, les autorités jugent nécessaire de mettre en place des politiques tarifaires plus incitatives ainsi qu’un renforcement des campagnes de communication.

Le pays dispose actuellement de six usines de production d’éthanol E100, représentant une capacité théorique annuelle comprise entre 500 000 et 600 000 m³. Toutefois, leur taux d’exploitation réel ne représente que 30 à 40 % de cette capacité.

Concernant les infrastructures, 12 des 26 principaux distributeurs de carburants avaient déjà investi, fin mars, dans des stations de mélange d’essence biologique. Neuf autres entreprises attendent encore les autorisations nécessaires pour exploiter des installations dont la capacité totale dépasserait 260.000 mètres cubes par mois. Une fois ces projets approuvés, la capacité totale de mélange de l’essence E10 pourrait excéder 1,15 million de mètres cubes mensuels.

Le projet gouvernemental souligne également que le passage de l’essence minérale RON 95 à l’essence E10 RON 95 ne nécessite pas la construction de nouveaux réservoirs de stockage, bien que les entreprises doivent adapter leurs systèmes existants afin de répondre aux spécificités techniques des biocarburants.

Selon le ministère, le Vietnam dispose déjà de plusieurs atouts favorables au déploiement national de l’E10, notamment grâce au réseau de distribution existant de l’E5, aux investissements réalisés par plusieurs distributeurs et aux expérimentations menées dans différentes localités depuis août 2025. Les autorités reconnaissent néanmoins que plusieurs défis subsistent, notamment en matière d’infrastructures, d’approvisionnement en éthanol, de mécanismes tarifaires et de politiques de soutien. -VNA

source
#biocarburants #essence #E10 #Vietnam #véhicules
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Transition verte

Sur le même sujet

La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation de l’essence biologique E10 à partir du 1er juin 2026. Cette mesure vise à réduire les émissions polluantes, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et encourager l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

Voir plus

Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA

Le Vietnam et le Bangladesh veulent doubler leurs échanges commerciaux

Malgré les difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux tensions régionales, les échanges commerciaux bilatéraux restent supérieurs à 1,1 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent désormais porter ce chiffre à 2 milliards de dollars dans les prochaines années.

L'énergie atomique est largement appliquée dans le domaine médical, principalement à travers la médecine nucléaire et la radiothérapie. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la formation des ressources humaines dans le nucléaire

le Vietnam a approuvé un vaste plan de formation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire, visant à renforcer les capacités de gestion, de recherche, d’appui technique et d’application, dans un contexte de montée en puissance des ambitions nationales en matière de sûreté radiologique et nucléaire.

Le bâtiment du SIHUB, d'une superficie de près de 17 000 mètres carrés, fonctionne selon un modèle de partenariat public-privé. Photo : VNA

Le Vietnam gagne du terrain dans l’écosystème mondial des startups

Porté par une croissance rapide du nombre de startups, de fonds d’investissement et de centres d’innovation, l’écosystème vietnamien de l’innovation gagne en visibilité internationale. Le Vietnam atteint son meilleur classement historique dans le Global Startup Ecosystem Index 2026, tandis que Ho Chi Minh-Ville entre pour la première fois dans le Top 100 mondial des écosystèmes de startups.

Une vague de sites non autorisés de films, de bandes dessinées et de musique a été fermée ces dernières semaines. Photo: VietnamPlus

Le Vietnam muscle sa lutte contre la violation de la propriété intellectuelle

Selon les experts, la protection du droit d’auteur à l’ère numérique ne peut plus reposer uniquement sur une application manuelle. Elle exige des technologies intégrées telles que les systèmes de reconnaissance de contenu, l’empreinte numérique, les outils de retrait rapide, la traçabilité des sources, le contrôle de la publicité et la surveillance financière.

Vu Ho, ambassadeur du Vietnam en République de Corée, prend la parole lors du forum. Photo : VNA

Un Forum promeut la connectivité de la chaîne d'approvisionnement Vietnam-République de Corée

Dans cette nouvelle phase de développement, la métropole du Sud priorise les investissements sud-coréens dans quatre domaines majeurs : le développement d’un centre financier international axé sur la banque numérique et les technologies financières, l'écosystème des semi-conducteurs et de l'IA, les écosystèmes de startups et les fonds de capital-risque ; et le développement urbain intelligent et la croissance verte.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo : VNA

Fitch Ratings salue les fondamentaux économiques du Vietnam

Les évaluations de Fitch contribuent non seulement à renforcer l’image et la crédibilité du Vietnam sur les marchés financiers internationaux, mais constituent également un moteur pour poursuivre les réformes institutionnelles, améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer la transparence de l’économie.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, les IDE enregistrés ont atteint plus de 18,7 milliards de dollars, en hausse de 35,5 % sur un an. Photo: VNA

Le Vietnam veut attirer des IDE de meilleure qualité pour une croissance durable

Le Vietnam met de plus en plus l’accent sur la qualité des IDE. Les autorités privilégient désormais les projets à forte valeur ajoutée, technologiquement avancés, favorables au développement des liens avec les entreprises nationales, respectueux de l’environnement et contribuant davantage au budget de l’État.

Production chez Cap Global Co. Ltd., dans le parc industriel de Lương Sơn, province de Phú Thọ. La « Carte des infrastructures industrielles de soutien VASI 2026 » devait devenir une plateforme spécialisée d’investissement et de connexion de données pour le secteur industriel de soutien du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam dresse la cartographie de son industrie de soutien

Cette initiative est considérée comme une étape importante dans le développement d'un écosystème industriel de soutien concentré au Vietnam, axé sur la construction d'un réseau industriel intégré, moderne et respectueux de l'environnement, capable de répondre aux normes internationales.

Le port de Pasir Panjang à Singapour. Photo: Xinhua/VNA

Le Vietnam reste le 10e partenaire commercial de Singapour

Selon les statistiques publiées par l’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 5,3 milliards SGD en avril 2026, en hausse de 62,4 % sur un an.