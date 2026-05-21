Économie

Le projet d’aéroport international de Gia Binh s’accélère pour l’APEC 2027

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a décrit l’aéroport international de Gia Binh comme un projet national prioritaire exigeant le strict respect des délais de construction, d’autant plus qu’il devrait être opérationnel à temps pour la réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc inspecte le chantier du projet d’aéroport international de Gia Binh. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc inspecte le chantier du projet d’aéroport international de Gia Binh. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a inspecté mercredi 20 mai l’avancement du projet d’aéroport international de Gia Binh et des travaux d’infrastructure connexes, notamment la route reliant cet aéroport à Hanoi et le projet périphérique n°4 dans la région de la capitale Hanoi, traversant la province de Bac Ninh.

Le dirigeant a décrit l’aéroport international de Gia Binh comme un projet national prioritaire exigeant le strict respect des délais de construction, d’autant plus qu’il devrait être opérationnel à temps pour le Sommet des dirigeants économiques de l’APEC de 2027. Plusieurs projets connexes sont également mis en œuvre dans le cadre de mécanismes spécifiques afin de répondre aux grands enjeux nationaux.

Il a exhorté les investisseurs et les autorités locales à adopter des solutions harmonieuses en matière de relogement afin d’assurer le progrès des travaux de construction, la sécurité et les intérêts des résidents.

Concernant le projet de périphérique n°4, le vice-Premier ministre permanent a salué la bonne coordination entre les trois localités concernées, soulignant que de nombreux éléments ont été achevés dans les délais impartis, ouvrant la voie à la mise en service de la route en 2027 et contribuant ainsi à la croissance socio-économique régionale.

S’agissant de la route reliant l’aéroport international de Gia Binh à Hanoi, il a appelé les ministères, agences, localités, investisseurs, consultants et entreprises de construction à intensifier leur coordination et à lever les obstacles persistants liés aux travaux destinés à libérer des terrains et à la construction afin de garantir le bon déroulement du projet.

Il a également insisté sur la nécessité de privilégier la sécurité des travailleurs, la protection de l’environnement et la prévention des incendies tout au long du processus de mise en œuvre, tout en veillant à ce que les projets répondent aux normes élevées de qualité, d’ingénierie, d’esthétique et de synchronisation propres aux grands travaux d’infrastructure nationaux.

Le projet est mis en œuvre selon les mécanismes spécifiques prévus par la résolution gouvernementale n°03/2025/NQ-CP. La province de Bac Ninh a, à ce jour, achevé la libération de tous les terrains agricoles situés dans la zone du projet.
Plus de 8.000 ménages devraient être relogés temporairement dans le cadre de ce projet. Parmi eux, 1.555 ménages, répartis dans cinq villages de la zone désignée pour les événements de l’APEC de 2027, doivent être relogés en priorité afin de faciliter les travaux. À ce jour, 237 ménages ont accepté d’être indemnisés et relogés, tandis que 94,6 % des ménages concernés se sont inscrits pour l’attribution de terrains dans les zones de réinstallation.

Concernant les projets de construction-transfert connexes, la libération de plus de 82 hectares destinés à la route d’accès directe à l’aéroport est achevée, et les projets de relogement des habitants dans le cadre du projet sont accélérés.
La construction du tronçon Bac Ninh de la route de liaison avec l’aéroport devrait débuter fin mai 2026, une fois les travaux préparatoires achevés.

Parallèlement, dans le cadre du volet 1.3 du projet de périphérique n°4, l’indemnisation et l’expropriation et l’indemnisation des terrains agricoles et résidentiels situés dans le corridor de 90 mètres sont terminés, et les infrastructures de neuf zones de relogement sont en grande partie finalisées et remises aux résidents.

Dans le cadre du projet de composante 2.3, l’excavation de la plateforme routière a atteint 29,7 km sur 30,63 km, soit 97%, tandis que le remblayage des remblais de plateforme a atteint environ 80 %. – VNA

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#projet d’aéroport international de Gia Binh #APEC 2027 #Sommet des dirigeants économiques de l’APEC
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