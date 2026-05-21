Économie

Ninh Binh renforce son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Grâce à l’amélioration de son climat des affaires et de l’investissement et des infrastructures de ses zones industrielles, la province de Ninh Binh s’impose progressivement comme une destination de confiance pour les investisseurs internationaux.

Grâce à l’amélioration de son climat des affaires et de l’investissement et des infrastructures de ses zones industrielles, Ninh Binh s’impose progressivement comme une destination de confiance pour les investisseurs internationaux. Photo: VNA
Grâce à l’amélioration de son climat des affaires et de l’investissement et des infrastructures de ses zones industrielles, Ninh Binh s’impose progressivement comme une destination de confiance pour les investisseurs internationaux. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Dans sa volonté de devenir un centre industriel moderne à l’échelle régionale et nationale, la province de Ninh Binh mise sur l’amélioration du climat des affaires, le développement de l’industrie verte et les hautes technologies afin d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) de qualité.

Grâce à l’amélioration de son climat des affaires et de l’investissement et des infrastructures de ses zones industrielles, cette province du Nord s’impose progressivement comme une destination de confiance pour les investisseurs internationaux.

Cette stratégie se reflète notamment à travers plusieurs projets d’envergure, comme l’usine de Honda Vietnam implantée dans la zone industrielle de Dong Van II. Avec un investissement initial de plus de 211 millions de dollars et une capacité annuelle de 1,1 million de motocycles, l’entreprise constitue l’un des moteurs de la croissance industrielle et des exportations de la province. En 2025, malgré un contexte économique difficile, Honda Vietnam a maintenu une activité stable, contribuant à plus de 1.579 milliards de dôngs au budget de l’État et assurant l’emploi de 2.700 salariés.

Autre exemple : Wistron Infocomm Vietnam, entreprise taïwanaise spécialisée dans les équipements informatiques et de communication, a investi depuis 2021 plus de 360 millions de dollars dans la zone industrielle de Dong Van III. Employant plus de 12.800 personnes, elle illustre l’attractivité croissante de la province et le soutien actif des autorités locales.

Lin Su-Ming, directeur général de Wistron Infocomm Vietnam, a indiqué que l’entreprise avait bénéficié d’un soutien actif des autorités et des services compétents de la province tout au long de son implantation et de ses activités à Ninh Binh.

Les difficultés liées aux procédures pour les experts étrangers, au recrutement de la main-d’œuvre, au dédouanement des marchandises ainsi qu’aux infrastructures électriques, de transport et de logistique ont été prises en charge par la province, permettant à l’entreprise de stabiliser et d’élargir sa production, a-t-il constaté.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Ninh Binh a accordé des licences à 39 nouveaux projets, dont 14 projets d’IDE et 25 projets vietnamiens, pour un montant total supérieur à 112 millions de dollars et 5.412 milliards de dongs.

Parallèlement, 102 projets en activité ont augmenté leur capital, injectant plus de 546 millions de dollars et 12.198 milliards de dongs supplémentaires dans l’économie locale.

Aujourd’hui, la province privilégie la qualité plutôt que la quantité, en ciblant des projets à haute valeur ajoutée, technologiquement avancés et respectueux de l’environnement afin de soutenir une croissance durable.

Ninh Binh organise également son développement autour de trois grands axes : le Nord dédié aux hautes technologies, à l’innovation et à la formation des ressources humaines, l’Est tourné vers l’économie maritime, et le Sud axé sur les industries culturelles, le tourisme et les industries propres.

Pour accélérer l’amélioration de la compétitivité, les autorités provinciales poursuivent en outre la modernisation des infrastructures de transport et de logistique, tout en simplifiant les procédures administratives et en renforçant la formation de la main-d’œuvre qualifiée. La province maintient également un dialogue régulier avec les entreprises afin de résoudre rapidement les difficultés rencontrées et d’améliorer la satisfaction des investisseurs. -VNA

#Ninh Binh #investisseurs étrangers #amélioration du climat des affaires #IDE Ninh Binh
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.

Dinh Thi Lua, vice-secrétaire permanente du Comité provincial du Parti de Ninh Binh (gauche), et Géraldine Lemblé, directrice générale adjointe du MEDEF. Photo: VNA

Renforcer les passerelles de coopération entre Ninh Binh et les entreprises européennes

Dans le cadre d’un programme de promotion des investissements dans plusieurs pays de l’Union européenne, une délégation de la province de Ninh Binh, conduite par Dinh Thi Lua, vice-secrétaire permanente du Comité provincial du Parti, a effectué une visite de travail en France du 22 au 23 octobre afin de présenter le potentiel économique de sa province et de rechercher des opportunités de coopération avec des partenaires européens.

Voir plus

Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA

Le Vietnam et le Bangladesh veulent doubler leurs échanges commerciaux

Malgré les difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux tensions régionales, les échanges commerciaux bilatéraux restent supérieurs à 1,1 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent désormais porter ce chiffre à 2 milliards de dollars dans les prochaines années.

L'énergie atomique est largement appliquée dans le domaine médical, principalement à travers la médecine nucléaire et la radiothérapie. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la formation des ressources humaines dans le nucléaire

le Vietnam a approuvé un vaste plan de formation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire, visant à renforcer les capacités de gestion, de recherche, d’appui technique et d’application, dans un contexte de montée en puissance des ambitions nationales en matière de sûreté radiologique et nucléaire.

Le bâtiment du SIHUB, d'une superficie de près de 17 000 mètres carrés, fonctionne selon un modèle de partenariat public-privé. Photo : VNA

Le Vietnam gagne du terrain dans l’écosystème mondial des startups

Porté par une croissance rapide du nombre de startups, de fonds d’investissement et de centres d’innovation, l’écosystème vietnamien de l’innovation gagne en visibilité internationale. Le Vietnam atteint son meilleur classement historique dans le Global Startup Ecosystem Index 2026, tandis que Ho Chi Minh-Ville entre pour la première fois dans le Top 100 mondial des écosystèmes de startups.

Une vague de sites non autorisés de films, de bandes dessinées et de musique a été fermée ces dernières semaines. Photo: VietnamPlus

Le Vietnam muscle sa lutte contre la violation de la propriété intellectuelle

Selon les experts, la protection du droit d’auteur à l’ère numérique ne peut plus reposer uniquement sur une application manuelle. Elle exige des technologies intégrées telles que les systèmes de reconnaissance de contenu, l’empreinte numérique, les outils de retrait rapide, la traçabilité des sources, le contrôle de la publicité et la surveillance financière.

Vu Ho, ambassadeur du Vietnam en République de Corée, prend la parole lors du forum. Photo : VNA

Un Forum promeut la connectivité de la chaîne d'approvisionnement Vietnam-République de Corée

Dans cette nouvelle phase de développement, la métropole du Sud priorise les investissements sud-coréens dans quatre domaines majeurs : le développement d’un centre financier international axé sur la banque numérique et les technologies financières, l'écosystème des semi-conducteurs et de l'IA, les écosystèmes de startups et les fonds de capital-risque ; et le développement urbain intelligent et la croissance verte.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo : VNA

Fitch Ratings salue les fondamentaux économiques du Vietnam

Les évaluations de Fitch contribuent non seulement à renforcer l’image et la crédibilité du Vietnam sur les marchés financiers internationaux, mais constituent également un moteur pour poursuivre les réformes institutionnelles, améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer la transparence de l’économie.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, les IDE enregistrés ont atteint plus de 18,7 milliards de dollars, en hausse de 35,5 % sur un an. Photo: VNA

Le Vietnam veut attirer des IDE de meilleure qualité pour une croissance durable

Le Vietnam met de plus en plus l’accent sur la qualité des IDE. Les autorités privilégient désormais les projets à forte valeur ajoutée, technologiquement avancés, favorables au développement des liens avec les entreprises nationales, respectueux de l’environnement et contribuant davantage au budget de l’État.

Production chez Cap Global Co. Ltd., dans le parc industriel de Lương Sơn, province de Phú Thọ. La « Carte des infrastructures industrielles de soutien VASI 2026 » devait devenir une plateforme spécialisée d’investissement et de connexion de données pour le secteur industriel de soutien du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam dresse la cartographie de son industrie de soutien

Cette initiative est considérée comme une étape importante dans le développement d'un écosystème industriel de soutien concentré au Vietnam, axé sur la construction d'un réseau industriel intégré, moderne et respectueux de l'environnement, capable de répondre aux normes internationales.

Le port de Pasir Panjang à Singapour. Photo: Xinhua/VNA

Le Vietnam reste le 10e partenaire commercial de Singapour

Selon les statistiques publiées par l’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 5,3 milliards SGD en avril 2026, en hausse de 62,4 % sur un an.