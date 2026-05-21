Ninh Binh renforce son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Ninh Binh (VNA) – Dans sa volonté de devenir un centre industriel moderne à l’échelle régionale et nationale, la province de Ninh Binh mise sur l’amélioration du climat des affaires, le développement de l’industrie verte et les hautes technologies afin d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) de qualité.



Grâce à l’amélioration de son climat des affaires et de l’investissement et des infrastructures de ses zones industrielles, cette province du Nord s’impose progressivement comme une destination de confiance pour les investisseurs internationaux.



Cette stratégie se reflète notamment à travers plusieurs projets d’envergure, comme l’usine de Honda Vietnam implantée dans la zone industrielle de Dong Van II. Avec un investissement initial de plus de 211 millions de dollars et une capacité annuelle de 1,1 million de motocycles, l’entreprise constitue l’un des moteurs de la croissance industrielle et des exportations de la province. En 2025, malgré un contexte économique difficile, Honda Vietnam a maintenu une activité stable, contribuant à plus de 1.579 milliards de dôngs au budget de l’État et assurant l’emploi de 2.700 salariés.



Autre exemple : Wistron Infocomm Vietnam, entreprise taïwanaise spécialisée dans les équipements informatiques et de communication, a investi depuis 2021 plus de 360 millions de dollars dans la zone industrielle de Dong Van III. Employant plus de 12.800 personnes, elle illustre l’attractivité croissante de la province et le soutien actif des autorités locales.



Lin Su-Ming, directeur général de Wistron Infocomm Vietnam, a indiqué que l’entreprise avait bénéficié d’un soutien actif des autorités et des services compétents de la province tout au long de son implantation et de ses activités à Ninh Binh.



Les difficultés liées aux procédures pour les experts étrangers, au recrutement de la main-d’œuvre, au dédouanement des marchandises ainsi qu’aux infrastructures électriques, de transport et de logistique ont été prises en charge par la province, permettant à l’entreprise de stabiliser et d’élargir sa production, a-t-il constaté.



Au cours des quatre premiers mois de 2026, Ninh Binh a accordé des licences à 39 nouveaux projets, dont 14 projets d’IDE et 25 projets vietnamiens, pour un montant total supérieur à 112 millions de dollars et 5.412 milliards de dongs.



Parallèlement, 102 projets en activité ont augmenté leur capital, injectant plus de 546 millions de dollars et 12.198 milliards de dongs supplémentaires dans l’économie locale.



Aujourd’hui, la province privilégie la qualité plutôt que la quantité, en ciblant des projets à haute valeur ajoutée, technologiquement avancés et respectueux de l’environnement afin de soutenir une croissance durable.



Ninh Binh organise également son développement autour de trois grands axes : le Nord dédié aux hautes technologies, à l’innovation et à la formation des ressources humaines, l’Est tourné vers l’économie maritime, et le Sud axé sur les industries culturelles, le tourisme et les industries propres.



Pour accélérer l’amélioration de la compétitivité, les autorités provinciales poursuivent en outre la modernisation des infrastructures de transport et de logistique, tout en simplifiant les procédures administratives et en renforçant la formation de la main-d’œuvre qualifiée. La province maintient également un dialogue régulier avec les entreprises afin de résoudre rapidement les difficultés rencontrées et d’améliorer la satisfaction des investisseurs. -VNA