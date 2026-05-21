Économie

Le Vietnam renforce la formation des ressources humaines dans le nucléaire

le Vietnam a approuvé un vaste plan de formation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire, visant à renforcer les capacités de gestion, de recherche, d’appui technique et d’application, dans un contexte de montée en puissance des ambitions nationales en matière de sûreté radiologique et nucléaire.

L'énergie atomique est largement appliquée dans le domaine médical, principalement à travers la médecine nucléaire et la radiothérapie. Photo: VNA
L'énergie atomique est largement appliquée dans le domaine médical, principalement à travers la médecine nucléaire et la radiothérapie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a approuvé un projet visant à former et à développer les ressources humaines dans le domaine de l’énergie atomique, avec pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de gestion, de recherche, d’application et de sûreté nucléaire à l’horizon 2030, 2035 et 2050.

Selon la décision n° 893/QĐ-TTg signée par le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung, le projet prévoit la formation et le perfectionnement des personnels chargés de la gestion étatique, de la recherche-développement, du soutien technique ainsi que de l’application de l’énergie atomique, afin de répondre aux besoins croissants du pays dans ce secteur stratégique.

Le programme vise à garantir des ressources humaines suffisantes, dotées d’une structure équilibrée et d’un haut niveau de qualification, capables d’assurer le développement et l’utilisation de l’énergie atomique, tout en respectant les exigences relatives à la sûreté radiologique, à la sûreté nucléaire et à la sécurité nucléaire.

D’ici 2030, les autorités ambitionnent que 100% des personnels chargés de la gestion publique de l’énergie atomique, tant au niveau central que local, bénéficient de formations adaptées leur permettant d’exercer efficacement leurs missions dans les domaines de la sûreté radiologique, de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et des applications de l’énergie atomique.

Le projet prévoit également la constitution d'une équipe de chercheurs qualifiés, aptes à assimiler, maîtriser, transférer et développer les technologies nucléaires, notamment pour soutenir la mise en œuvre de l’énergie nucléaire et l’élargissement des applications des rayonnements et isotopes radioactifs dans les secteurs socio-économiques. Les autorités entendent parallèlement développer des équipes spécialisées capables d’exploiter de manière sûre et efficace les réacteurs nucléaires de recherche au service des activités scientifiques, de la formation et de la production d’isotopes radioactifs.

Le texte fixe aussi l’objectif de former l’ensemble des personnels de soutien technique relevant des organismes publics afin qu’ils puissent participer efficacement aux activités d’évaluation, d’inspection, de surveillance radiologique environnementale et de réponse aux incidents. Les personnels chargés de la sécurité nucléaire et de la gestion des situations d’urgence au sein des ministères et organismes concernés devront également bénéficier de formations spécialisées.

Le projet souligne en outre que tous les travailleurs exposés aux rayonnements devront recevoir une formation réglementaire en matière de sécurité radiologique. Il vise à créer une main-d’œuvre capable d’exploiter efficacement les technologies utilisant les sources radioactives dans les domaines de la santé, de l’industrie, de l’agriculture, de l’environnement et d’autres secteurs techniques.

À l’horizon 2035, le Vietnam ambitionne de renforcer davantage les capacités de ses organismes de sûreté radiologique et nucléaire afin qu’ils puissent assurer de manière autonome jusqu’à 70 % des activités d’évaluation, d’inspection et de supervision liées aux projets de centrales nucléaires, et 100 % pour les projets de réacteurs nucléaires de recherche.

Le projet prévoit également le développement d’experts hautement qualifiés capables de mener de façon indépendante des analyses de sûreté, des évaluations techniques et des activités de conseil tout au long du cycle de vie des projets nucléaires.

À plus long terme, la vision à l’horizon 2050 prévoit une formation continue des personnels publics afin de garantir l’efficacité de la gestion étatique dans le domaine nucléaire. Les organismes nationaux de sûreté radiologique et nucléaire devront être pleinement capables d’évaluer, d’autoriser, d’inspecter et de superviser différents types de réacteurs, y compris les réacteurs de grande puissance et les petits réacteurs modulaires.

Le projet cible plusieurs catégories de bénéficiaires, notamment les personnels des organismes publics chargés de la gestion de l’énergie atomique, les chercheurs et experts des instituts scientifiques et technologiques, les entreprises et établissements utilisant l’énergie atomique, ainsi que les travailleurs exposés aux rayonnements.

Les formations seront adaptées à chaque groupe cible et couvriront des domaines tels que l’énergie nucléaire, les réacteurs de recherche ainsi que les applications des rayonnements et isotopes radioactifs dans les secteurs économiques et techniques.

Le projet prévoit enfin plusieurs mesures destinées à moderniser les programmes de formation, à renforcer les infrastructures, à développer la coopération internationale, à promouvoir les partenariats de formation et à accélérer la transformation numérique dans la gestion et le développement des ressources humaines du secteur nucléaire. -VNA

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