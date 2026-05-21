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Entre traditions populaires et tourisme balnéaire, Da Nang célèbre sa gastronomie

Réunissant plus de 70 vendeurs ambulants et une parade de cyclo-pousses, l’événement a offert un mélange original entre culture culinaire traditionnelle et ambiance festive moderne, tout en mettant en valeur Da Nang comme destination touristique et gastronomique incontournable.

Le défilé culinaire intitulé « Gánh vị Đà Nẵng » réunit plus de 70 vendeurs ambulants et une parade de cyclo-pousses. Photo: VNA
Le défilé culinaire intitulé « Gánh vị Đà Nẵng » réunit plus de 70 vendeurs ambulants et une parade de cyclo-pousses. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Dans le cadre du Festival Da Nang Food Tour 2026, le défilé culinaire intitulé « Gánh vị Đà Nẵng » (Saveurs de Da Nang) a attiré le 20 mai de nombreux visiteurs sur la plage de My Khe et dans les rues touristiques du littoral.

Réunissant plus de 70 vendeurs ambulants et une parade de cyclo-pousses, l’événement a offert un mélange original entre culture culinaire traditionnelle et ambiance festive moderne, tout en mettant en valeur Da Nang comme destination touristique et gastronomique incontournable.

Organisé à partir de 17 heures au parc de la Mer Orientale et de la plage de My Khe, ce programme a été présenté comme l’un des temps forts du Festival. Plus qu’un simple défilé, il proposait une véritable immersion dans l’univers de la street food du Centre du Vietnam.

L’ambiance était renforcée par les paniers en bambou, les costumes traditionnels des commerçants et l’animation des rues du bord de mer. Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés pour goûter les plats, prendre des photos ou découvrir le métier de vendeur ambulant, longtemps ancré dans le quotidien du Centre du pays.

Selon les organisateurs, plusieurs espaces thématiques avaient été aménagés afin de présenter non seulement la gastronomie locale, mais aussi des saveurs venues d’autres régions du Vietnam et du monde.

L’un des aspects les plus originaux de l’événement résidait dans la combinaison entre parade artistique et expérience culinaire interactive en plein air, un format encore peu répandu dans les festivals touristiques et gastronomiques au Vietnam.

En plus des spécialités vietnamiennes, les visiteurs pouvaient également découvrir des plats internationaux comme les sushis japonais, les tacos mexicains ou les pizzas italiennes.

Pour les responsables du tourisme local, cette initiative vise à promouvoir la gastronomie du Centre du Vietnam de manière plus vivante et immersive, tout en renforçant l’image de Da Nang comme ville de festivals, d’événements et de découvertes culinaires.

Le Festival Da Nang Food Tour 2026 se déroule du 20 au 24 mai au parc de la Mer Orientale, sur la place balnéaire de Tam Thanh ainsi que dans plusieurs autres sites de la ville. -VNA

#Da Nang #gastronomie #tourisme #Festival Da Nang Food Tour 2026 Da Nang
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