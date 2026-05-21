Politique

À Vladivostok, hommages pour le 136e anniversaire du Président Ho Chi Minh

Le Consulat général du Vietnam a organisé le 19 mai un dépôt de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh implanté dans le parc portant son nom, à l'occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026).

Dépôt de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh implanté dans le parc portant son nom à Vladivostok. Photo: VNA
Dépôt de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh implanté dans le parc portant son nom à Vladivostok. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Dans le cadre verdoyant du Parc Ho Chi Minh à Vladivostok, la mélodie de la chanson « Nhu co Bac Ho trong ngay vui dai thang » (« Comme si l’Oncle Hô était là au jour de la grande victoire ») a retenti lors de la commémoration du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026).

Le Consulat général du Vietnam a organisé le 19 mai un dépôt de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh implanté dans le parc portant son nom. L'événement a vu la participation de l'Association d'amitié avec le Vietnam de la région de Primorye, de l'association des Vietnamiens locaux, d'étudiants vietnamiens, ainsi que d'étudiants russes en études vietnamiennes de l'Université fédérale d'Extrême-Orient (FEFU).

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse, marquée par des représentations artistiques en vietnamien interprétées par de jeunes Russes.

L’artiste lyrique Alina Sakhatskaya a chanté « Nho ve Ha Noi » (« Souvenir de Hanoï »), tandis que des étudiants russes ont récité des poèmes en vietnamien. À cette occasion, l’écrivaine et chercheuse Darina Mishukova a présenté son ouvrage intitulé « Le code culturel du Vietnam », mettant en lumière les liens culturels entre les deux pays.

S’exprimant à l’évènement, le consul général Nguyen Viet Kien a rappelé que la vie du Président Ho Chi Minh constitue un exemple de patriotisme et de volonté d'indépendance. Depuis son départ pour la recherche de la voie du salut national en 1911, le dirigeant a consacré son existence à la libération du pays, laissant un héritage axé sur la paix, la justice et la solidarité internationale.

Le diplomate a ajouté que son œuvre a inspiré les mouvements de libération à travers le monde.Concernant les relations bilatérales, le consul général a précisé que le Président Hô Chi Minh avait posé les bases de l’amitié entre les deux nations. La ville de Vladivostok occupe une place particulière dans son parcours, puisqu’il s’y est rendu à trois reprises.

Le diplomate vietnamien a également salué le soutien des autorités et des habitants de Primorye, ainsi que les contributions de la communauté vietnamienne à la préservation de l'identité nationale et au renforcement des liens bilatéraux.

À l’issue de la commémoration, le Consulat général et la FEFU ont organisé la cérémonie de remise des prix du 23e concours « Olympiade de langue vietnamienne ». Le professeur A. Sokolovsky a remis des certificats et des récompenses aux étudiants russes s’étant distingués dans cette discipline.-VNA

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