Politique

Jakarta accueille la 17e réunion du Comité de coopération ASEAN–États-Unis

Lors de la réunion, l’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique global ASEAN-États-Unis ainsi que le rôle des États-Unis dans la région.

Panorama de la réunion. Photo: VNA
Panorama de la réunion. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a indiqué que la 17e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN–États-Unis s’était tenue le 18 mai à Jakarta.

L’ambassadrice To Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, y a participé aux côtés des ambassadeurs et représentants permanents des États membres de l’ASEAN ainsi que de la chargée d’affaires de la Mission américaine auprès de l’ASEAN.

La chargée d’affaires par intérim de la Mission américaine auprès de l’ASEAN, Joy Sakura, a affirmé que l’ASEAN demeurait l’un des partenaires essentiels des États-Unis dans la région indo-pacifique. Washington continue de soutenir le rôle central de l’ASEAN et de coopérer avec l’organisation afin de promouvoir une région "libre et ouverte", ainsi que de préserver durablement la paix, la stabilité et la prospérité.

Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à maintenir une présence active et une implication substantielle dans la région, notamment à travers les mécanismes dirigés par l’ASEAN. La coopération porte en particulier sur la sécurité maritime, la stabilité des chaînes d’approvisionnement -notamment dans les secteurs de l’énergie, des minerais stratégiques et des semi-conducteurs -, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, le développement des ressources humaines, la cybersécurité, la lutte contre les escroqueries en ligne ainsi que la gestion des catastrophes naturelles.

Les pays de l’ASEAN et les États-Unis ont salué l’achèvement de l’ensemble des actions prévues dans le Plan d’action 2021-2025, lequel a permis de renforcer la coopération concrète dans les trois piliers de la Communauté de l’ASEAN. Les deux parties ont convenu d’accélérer l’élaboration du nouveau plan de travail destiné à mettre en œuvre la Déclaration de vision commune ASEAN–États-Unis, en vue du 50e anniversaire de leurs relations en 2027.

Sur le plan économique et commercial, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de promouvoir une coopération économique globale, moderne et durable, centrée notamment sur le commerce numérique, la facilitation des échanges, le renforcement de la connectivité des chaînes d’approvisionnement et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises. Elles ont également convenu d’élargir leur coopération à des domaines émergents tels que l’économie numérique, l’intelligence artificielle, les technologies vertes, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, les minerais stratégiques et l’industrie de pointe.

Le directeur du Centre ASEAN-États-Unis de l’Université d’Arizona a présenté plusieurs programmes de coopération dans les domaines du numérique, de la cybersécurité, de l’éducation, de l’innovation, des échanges entre les peuples et du développement des ressources humaines afin de renforcer le partenariat ASEAN–États-Unis et de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans l’Indo-Pacifique.

Concernant les questions régionales et internationales, les États-Unis ont informé les participants de l’évolution des tensions avec l’Iran ainsi que de leur approche face aux foyers de crise dans le monde et dans la région. Washington a souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Les pays de l’ASEAN ont exprimé leurs préoccupations face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l’économie régionale et la sécurité énergétique, tout en saluant le cessez-le-feu et en appelant les parties concernées à privilégier le dialogue pour parvenir à une solution pacifique.

Lors de la réunion, l’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique global ASEAN-États-Unis ainsi que le rôle des États-Unis dans la région. Elle a souligné le fort potentiel de coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties et souhaité une finalisation rapide du nouveau plan de travail, mettant l’accent sur le commerce, l’investissement, l’économie numérique, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l’énergie, la lutte contre les fraudes en ligne, la gestion des catastrophes naturelles et le développement des ressources humaines.

Elle a également annoncé l’organisation du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, prévu à Hanoï du 8 au 10 juin 2026, et invité les représentants américains à y participer. -VNA

#ASEAN-États-Unis #partenariat stratégique global #Comité de coopération conjointe
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