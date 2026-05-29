Économie

Le Vietnam en présentateur des examens des politiques commerciales de l’OMC

Conformément aux pratiques de l’OMC, le présentateur est généralement un ambassadeur invité par le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) en raison de son statut et de sa crédibilité au sein de l’organisation.

Des membres de la Mission permanente du Vietnam à Genève participent à l'événement. Photo : VNA
Des membres de la Mission permanente du Vietnam à Genève participent à l'événement. Photo : VNA

Genève (VNA) – L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, est intervenu le 27 mai en sa qualité de présentateur lors de la 16e session d’examen des politiques commerciales (EPC) du Japon, qui s’est tenue au siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cette session offre aux membres de l’OMC l’occasion d’examiner et de discuter des évolutions des politiques commerciales du Japon depuis le précédent examen de 2023.

S’exprimant lors de la session, l’ambassadeur Mai Phan Dung a félicité le Japon pour ses remarquables performances économiques, lui qui est la quatrième économie mondiale et un pilier important du système commercial multilatéral.

Le diplomate a également salué l’engagement du Vietnam en faveur de la libéralisation des échanges et du renforcement du système commercial multilatéral, dont l’OMC est le pilier central.

Le Japon est resté un membre actif et constructif de l’OMC dans de nombreux domaines clés, notamment la réforme de l’OMC, le mécanisme de règlement des différends et les négociations sur les subventions à la pêche, en s’appuyant sur les principes d’ouverture, de transparence, de non-discrimination et d’inclusion.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a également souligné que le Japon a continué de soutenir les initiatives commerciales et de développement par le biais de programmes d’Aide au commerce visant à aider les pays en développement et les pays les moins avancés à renforcer leurs capacités d’intégration économique internationale.

vnanet-japon-omc.jpg
Vue de la 16e session d’examen des politiques commerciales (EPC) du Japon. Photo : VNA

Il a par ailleurs mis en lumière plusieurs défis auxquels est confrontée l’économie japonaise et a soulevé des questions concernant la mise en œuvre des politiques et d’autres points d’intérêt pour les membres de l’OMC en lien avec la politique commerciale du Japon.

Plus de 50 membres, intervenant lors de l’examen, ont salué les observations pertinentes et complètes du diplomate vietnamien qui, ont-ils noté, ont contribué de manière significative à l’orientation des débats.

L’examen se poursuit le 29 mai, date à laquelle le représentant vietnamien devrait prononcer un discours de clôture évaluant les questions soulevées par les membres.

Conformément à la pratique de l’OMC, le présentateur est généralement un ambassadeur invité par le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) sur la base de son statut et de sa crédibilité au sein de l’organisation. Il s’agit de la première fois qu’un représentant vietnamien est invité à siéger comme discutant lors d’une session d’EPC d’un autre membre.

Cette nomination témoigne de la confiance qu’accordent le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) et la Mission permanente du Japon au Vietnam, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam personnellement. Elle offre également au Vietnam l’occasion de réaffirmer son image de membre responsable et de contribuer au renforcement des relations solides entre le Vietnam et le Japon.

La participation du Vietnam à ce rôle illustre également sa contribution active aux travaux de l’organisation et ses efforts pour renforcer son influence, son rôle et son statut au sein des mécanismes multilatéraux, conformément aux orientations définies par la résolution n°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation. – VNA

source
#session d’examen des politiques commerciales #Organisation mondiale du commerce #politiques commerciales du Japon
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Une chaîne de production de modules de caméra et de composants électroniques destinés à l'exportation dans l'usine de la Sarl MCNEX VINA entièrement à capital sud-coréen, dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

IDE : le temps est venu de passer du déroulement du tapis rouge au partenariat à long terme

Pour de nombreux experts, le Vietnam doit désormais passer résolument de l’approche consistant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) à tout prix à celle plus sélective et qualitative, fondée sur la technologie, l’innovation, le développement vert, les liens avec les entreprises nationales et la valeur ajoutée comme principaux critères d’évaluation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam reçoit Thammasak Sethaudom, président-directeur général du groupe thaïlandais SCG. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre des dirigeants de grands groupes thaïlandais

Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 28 mai les dirigeants de plusieurs grands groupes thaïlandais afin de promouvoir la coopération dans les secteurs de l’industrie verte, de l’énergie, des services et du développement urbain.

Un représentant vietnamien présente le salon Vietnam International Sourcing 2026, prévu en septembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les filières aquacoles vietnamienne et indienne misent sur une coopération “gagnant-gagnant”

Le Vietnam se distingue par ses capacités de transformation approfondie, ses produits à forte valeur ajoutée et son vaste réseau d’accords de libre-échange lui permettant de répondre à différents segments de marché. L’Inde, de son côté, dispose d’atouts importants dans l’élevage de crevettes et l’approvisionnement en matières premières. Les deux pays peuvent ainsi renforcer leur coopération dans les domaines de l’approvisionnement, de la transformation destinée à l’exportation et de la traçabilité.

Tours financières à Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, face à la péninsule de Thu Thiêm, dans le quartier de An Khanh. Photo : VNA

Le Centre financier international du Vietnam doit presser le pas et veiller aux risques

Conformément au plan du gouvernement, le VIFC-HCMC se positionne comme une plateforme financière internationale multifonctionnelle axée sur les services bancaires, les marchés de capitaux et la connectivité des investissements internationaux, tandis que le VIFC-DN est en cours de développement pour devenir un centre spécialisé dans les technologies financières, la finance numérique et la finance verte.

Richard McClellan, directeur général du VIFC à Hô Chi Minh-Ville, s’exprime lors du séminaire, à Hô Chi Minh, le 27 mai. Photo : VNA

Le Vietnam et la France partagent leurs expériences sur le cadre juridique des actifs numériques

Les actifs numériques transforment les modèles économiques, les infrastructures financières, les flux de capitaux, la confiance des investisseurs, les cadres de cybersécurité et la compétitivité des places financières internationales existantes. Ces évolutions posent des défis communs à la France et au Vietnam, rendant l’échange de bonnes pratiques et d’expériences réglementaires de plus en plus important.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam (droite), et Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage les investissements thaïlandais au Vietnam

Le Vietnam souhaite voir les groupes thaïlandais élargir leurs investissements dans des domaines répondant aux priorités de développement du pays, a affirmé To Lam lors d’une rencontre avec Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev.

Le directeur général de la société russe Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, et le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc (droite). Photo: VNA

Vietnam–Russie : coopération renforcée dans le secteur énergétique

En recevant Sergey Kudryashov, directeur général de Zarubezhneft, en visite de travail au Vietnam, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a assuré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables à la coopération entre Zarubezhneft, PetroVietnam et d’autres entreprises vietnamiennes.

Lors du Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026). Photo : vneconomy.vn

Vietnam – Asia DX Summit 2026 : des solutions pour stimuler une croissance à deux chiffres

Réunis à Hanoï dans le cadre du Vietnam - Asia DX Summit 2026, experts, entreprises technologiques et responsables institutionnels ont souligné le rôle stratégique de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des infrastructures de données dans la réalisation de l’objectif vietnamien d’une croissance économique à deux chiffres et d’un développement durable à l’horizon 2030.

Photo: giaoducthoidai.vn

Robocon Vietnam 2026 stimule la passion des étudiants pour l’innovation technologique

Le concours de robotique Robocon Vietnam 2026 a officiellement débuté à Hanoï, réunissant 36 équipes venues de tout le pays autour du thème « La Quête du Kung Fu ». Placée sous le signe de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique, cette édition servira également de tremplin pour désigner l’équipe vietnamienne qui participera à l’ABU Robocon 2026 à Hong Kong.