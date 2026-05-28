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Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai

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#Vietnam-Thaïlande #partenariat stratégique renforcé
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Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse sont arrivés dans l’après-midi du 27 mai à l’aéroport international d’Udon Thani, entamant une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai. Photo: VNA

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