Le secrétaire général et président To Lam participe au Forum d'affaires Vietnam–Thaïlande 2026

Bangkok (VNA) - Le 28 mai à Bangkok, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a participé au Forum d'affaires Vietnam–Thaïlande 2026, organisé conjointement par le ministère vietnamien des Finances, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères et l’Association d’amitié Thaïlande–Vietnam.

L’événement a réuni le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, des responsables de haut rang des deux pays ainsi que des représentants de près de 700 entreprises vietnamiennes et thaïlandaises.

Dans son discours d’ouverture, Anutin Charnvirakul a souligné que le monde faisait face à une période d’instabilité et de changements rapides, marquée notamment par l’essor de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des industries vertes. Selon lui, les pays de l’ASEAN doivent renforcer leur coopération afin d’améliorer leur résilience face aux chocs extérieurs.

Le chef du gouvernement thaïlandais a rappelé que la Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande dans la région. Les échanges bilatéraux atteignent près de 24 milliards de dollars et se rapprochent de l’objectif fixé à 25 milliards de dollars. La Thaïlande est également le huitième investisseur étranger au Vietnam.

Il a indiqué que les deux pays accéléraient leurs réformes économiques afin de créer de nouveaux moteurs de croissance dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, les véhicules électriques, l’économie numérique, l’agriculture intelligente, l’économie de la santé et les énergies propres. Il a également salué le rôle essentiel du secteur privé dans le renforcement des échanges commerciaux, des investissements et des connexions économiques bilatérales.

Prenant la parole au forum, To Lam a affirmé que cet événement constituait l’un des temps forts de sa visite officielle en Thaïlande et reflétait la volonté commune de concrétiser le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande. Selon lui, si les relations politiques créent la confiance, la coopération économique doit devenir le moteur du développement, tandis que les entreprises doivent transformer les engagements politiques en projets concrets.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux pays, économies majeures de l’ASEAN, disposaient d’atouts complémentaires permettant de bâtir ensemble des chaînes d’approvisionnement, des centres de production et des plateformes de services à l’échelle régionale. Le monde entre dans une phase de profonde restructuration. Les chaînes d’approvisionnement se réorganisent, tandis que les technologies numériques, l’intelligence artificielle, la transition verte, l’économie circulaire et la sécurité énergétique redéfinissent les avantages compétitifs des nations. Dans ce contexte, le Vietnam et la Thaïlande doivent dépasser le cadre de la coopération bilatérale traditionnelle afin de construire ensemble un espace économique complémentaire.

To Lam a appelé les entreprises des deux pays à développer des chaînes de valeur communes dans l’espace ASEAN. S’appuyant sur leurs atouts complémentaires dans l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, le commerce de détail, le tourisme et les services, les deux pays peuvent approfondir leurs connexions en matière de production, de commerce électronique et de normes vertes afin de créer de nouvelles chaînes de valeur régionales. Il a également plaidé pour le renforcement des connexions en matière de production, d’infrastructures et de transformation afin de bâtir un espace économique complémentaire entre le Vietnam et la Thaïlande.

La coopération économique entre les deux pays doit se traduire concrètement dans la vie quotidienne des populations à travers le tourisme, les services et la finance numérique. Le Vietnam et la Thaïlande doivent renforcer les connexions entre liaisons aériennes, circuits touristiques, commerce de détail, gastronomie, culture et éducation, tout en développant les paiements transfrontaliers par QR code, les portefeuilles électroniques, le commerce numérique et la finance numérique.

Le dirigeant vietnamien a proposé qu’à l’issue du forum, les deux parties élaborent rapidement une liste de projets prioritaires pour la période 2026-2030 dans les domaines de la logistique, de l’agriculture, de l’alimentation, des énergies propres, du commerce numérique, du tourisme et de la formation des ressources humaines, afin de concrétiser leur vision commune de coopération.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul assistent à l’annonce du programme de développement de la flotte de 50 Boeing 737-8 de la compagnie aérienne Vietjet Air. Photo: VNA

À cette occasion, Vietnam Airlines a annoncé l’ouverture à partir de juillet 2026 d’une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, à raison de quatre vols par semaine opérés par des Airbus A321.

Vietjet a, de son côté, célébré son 50 millionième passager et annoncé un programme de développement de flotte de 50 Boeing 737-8 pour Vietjet Thaïlande.

Lors du forum, les dirigeants des deux pays ont également assisté à la signature de 17 protocoles d’accord stratégiques entre entreprises vietnamiennes et thaïlandaises. -VNA