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Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération dans des secteurs prometteurs

Le dirigeant vietnamien To Lam a souligné la volonté des deux pays de développer la coopération dans plusieurs secteurs prometteurs, notamment les énergies propres, l’économie numérique, l’économie verte, lors d'une rencontre avec la presse le 28 mai à Bangkok.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, rencontrent la presse le 28 mai à Bangkok afin de présenter les résultats de leur entretien. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, rencontrent la presse le 28 mai à Bangkok afin de présenter les résultats de leur entretien. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, ont rencontré la presse le 28 mai à Bangkok afin de présenter les résultats de leur entretien.

Le Premier ministre thaïlandais s’est réjoui d’accueillir le dirigeant vietnamien To Lam, son épouse et la délégation de haut rang les accompagnant. Il a souligné l’importance particulière de cette visite à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Vietnam. Selon lui, cette visite ouvre la voie à une mise en œuvre plus approfondie et plus concrète du partenariat stratégique global entre les deux pays, au bénéfice de leurs peuples.

Le Premier ministre thaïlandais a indiqué que les deux dirigeants avaient eu des échanges ouverts et francs et étaient convenus de renforcer la coopération dans tous les domaines relevant du partenariat stratégique global entre la Thaïlande et le Vietnam. Les deux parties ont également convenu de collaborer plus étroitement afin de faire face aux incertitudes de l’économie mondiale actuelle et de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars par an. Dans les temps à venir, les deux pays entendent renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité énergétique, des sciences et technologies, de l’innovation, des biotechnologies et de l’agriculture.

De son côté, le dirigeant vietnamien To Lam a affirmé que l’entretien avait été très fructueux et avait permis d’obtenir des résultats positifs, substantiels et globaux. Les deux parties ont salué les progrès remarquables des relations Vietnam–Thaïlande ces dernières années. La confiance politique continue de se consolider, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité se renforce. Les domaines économique, commercial et de l’investissement demeurent des points forts, et les échanges entre les peuples connaissent un développement dynamique.

Dans ce contexte, les deux parties ont discuté en profondeur des orientations et des mesures visant à rendre les relations bilatérales plus fortes, plus durables et plus efficaces. Elles sont convenues de continuer à renforcer la confiance politique, de multiplier les échanges et contacts de haut niveau à travers tous les canaux, ainsi que de maintenir et augmenter l’efficacité des mécanismes de coopération en matière de défense et de sécurité, tou en réaffirmant leur engagement à ne permettre à aucun individu ni à aucune organisation d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour mener des activités contre l’autre.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Photo: VNA


To Lam a également souligné la volonté des deux pays de développer la coopération dans plusieurs secteurs prometteurs, notamment les énergies propres, l’économie numérique, l’économie verte, l’innovation, l’agriculture de haute technologie, ainsi que la connectivité des infrastructures de transport et de logistique, en tirant parti des corridors économiques de la sous-région du Mékong.

Concernant la coopération décentralisée, le dirigeant vietnamien a indiqué que les deux pays renforceraient les échanges dans les domaines du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations.

À propos des questions régionales et internationales, To Lam a réaffirmé l’importance de préserver la solidarité et le rôle central de l’ASEAN. Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination de leurs positions sur les questions d’intérêt commun, notamment la promotion de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté ainsi que de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international.

To Lam s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination commune des dirigeants et des peuples des deux pays, le partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande continuerait de se développer de manière forte, concrète et efficace, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. -VNA

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