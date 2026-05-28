Politique

À l’ONU, le Vietnam réitère son soutien au peuple cubain

Lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé la profonde solidarité du Vietnam envers le peuple cubain face aux difficultés actuelles.

Des Cubains participent à un rassemblement dans la capitale La Havane, le 16 avril 2026 au matin, affichant leur détermination et leur confiance dans la voie du socialisme. Photo: VNA
Des Cubains participent à un rassemblement dans la capitale La Havane, le 16 avril 2026 au matin, affichant leur détermination et leur confiance dans la voie du socialisme. Photo: VNA

New York (VNA) – Une réunion du Mouvement des non-alignés s’est tenue le 27 mai à New York afin d’écouter l’allocution du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, sur la situation actuelle à Cuba, dans un contexte marqué par le durcissement de l’embargo, du blocus et des sanctions unilatérales visant le pays.

Dans son allocution, le chef de la diplomatie cubaine a exprimé sa gratitude pour la solidarité et le soutien apportés par les États membres du Mouvement des non-alignés à Cuba. Il a présenté une mise à jour des conséquences des sanctions imposées à son pays, notamment celles affectant les approvisionnements énergétiques ainsi que l’application de sanctions secondaires contre des entités de pays tiers.

Selon Bruno Rodríguez Parrilla, ces mesures entraînent de graves difficultés économiques et sociales pour la population cubaine, en particulier dans des secteurs essentiels tels que l’énergie, l’alimentation et la santé. Il a également fait part des préoccupations croissantes concernant les menaces de recours à la force contre Cuba.

Prenant la parole, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé la profonde solidarité du Vietnam envers le peuple cubain face aux difficultés actuelles.

Le représentant vietnamien a réaffirmé l’opposition du Vietnam aux mesures coercitives unilatérales visant Cuba, estimant qu’elles vont à l’encontre des principes fondamentaux du droit international, notamment l’égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, la liberté du commerce et de la navigation internationale, ainsi que le droit de chaque nation à choisir librement sa voie de développement.

Le Vietnam s’oppose également à toute menace ou à tout recours à la force contre Cuba, estimant que le dialogue et la diplomatie constituent la seule voie juste et durable pour résoudre les différends, éviter l’escalade des tensions et préserver la paix ainsi que la sécurité régionales et internationales, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur vietnamien a rappelé que la solidarité envers les peuples confrontés aux pressions, aux ingérences et aux injustices constitue l’une des valeurs fondamentales du Mouvement des non-alignés, fondé sur les principes d’indépendance, d’égalité souveraine, de non-ingérence et de coexistence pacifique.

Il a appelé les États membres du Mouvement à continuer de faire preuve de solidarité et à élever leur voix contre l’embargo, le blocus et les sanctions imposés à Cuba, afin de défendre les principes fondamentaux du Mouvement.

À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet a également mis en avant les relations d’amitié traditionnelle, de confiance et de solidarité constante entre le Vietnam et Cuba. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à poursuivre et à renforcer sa coopération avec Cuba, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement agricole et des énergies renouvelables, afin d’aider le peuple cubain à surmonter les difficultés actuelles. -VNA

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