Politique

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues algérien et namibien afin de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des investissements. Les échanges ont mis en avant la volonté commune de consolider les relations traditionnelles et d’élargir les partenariats économiques entre le Vietnam et ses partenaires africains.

Photo: Ministère des Affaires étrangères
Photo: Ministère des Affaires étrangères

​Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu, mardi soir 25 mai, des entretiens téléphoniques avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines d’Algérie, Ahmed Attaf, ainsi qu’avec la ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Namibie, Selma Ashipala-Musavyi, afin d’échanger sur les mesures de renforcement de la coopération bilatérale.

Lors de l’entretien téléphonique avec le ministre d’Algérie, Ahmed Attaf, le ministre Le Hoai Trung a adressé ses vœux à son homologue algérien et au peuple algérien, à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha. Il a souligné que, malgré la distance géographique, le Vietnam et l’Algérie sont liés par une proximité historique et des aspirations communes à la paix, à l’indépendance nationale et au développement.

Il a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande importance à ses relations avec ses partenaires traditionnels en Afrique, dont l’Algérie, et souhaite renforcer une coopération plus concrète et efficace dans tous les domaines.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique en novembre 2025, et ont convenu de renforcer les échanges de délégations et la mise en œuvre des accords existants.

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Photo: VNA

Dans le domaine de l’énergie et des investissements, le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé une coopération renforcée entre la Société d'exploration et de production de PetroVietnam (PVEP) et la compagnie pétrolière nationale algérienne Sonatrach, ainsi que des conditions favorables aux activités de PVEP en Algérie.

Concernant l’agriculture, les deux parties ont convenu de promouvoir les engagements pris par les dirigeants des deux pays et d’accélérer une visite du ministre algérien de l’Agriculture au Vietnam en 2026 afin de donner un nouvel élan à la coopération.

Ahmed Attaf a réaffirmé la volonté de son pays de développer une coopération multisectorielle avec le Vietnam, notamment dans l’investissement, l’énergie, l’agriculture, la culture et les échanges entre peuples, tout en saluant les résultats récents des relations bilatérales.

Lors de son échange avec la ministre namibienne Selma Ashipala-Musavyi, le ministre Le Hoai Trung a rappelé les liens historiques entre les deux pays, fondés sur les relations entre le SWAPO et le Parti communiste du Vietnam.

Il a proposé de renforcer la confiance politique à travers des échanges de délégations et a suggéré d’élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement, tout en appelant la Namibie à soutenir les négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).

La ministre namibienne a exprimé son souhait de renforcer les échanges commerciaux et de développer la coopération dans l’agriculture, la pêche, la logistique et la production, tout en saluant les réalisations du Vietnam.

Les deux parties ont également échangé sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, réaffirmant leur volonté de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU, l’Union africaine et le Mouvement des non-alignés, notamment sur les questions de développement durable et de protection des écosystèmes marins. -VNA

#Vietnam #Algérie #Namibie
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