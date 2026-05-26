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La visite du haut dirigeant Tô Lâm renforcera le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite du haut dirigeant Tô Lâm revêt une signification majeure dans la mesure où il s’agit du premier déplacement officiel en Thaïlande du plus haut dirigeant vietnamien après le 14e Congrès national du PCV et après la mise en place de la nouvelle direction vietnamienne. La Thaïlande est également honorée d’être le premier pays de l’ASEAN visité par Tô Lâm avant ses autres déplacements dans la région.

L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA
L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La prochaine visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, prévue du 27 au 29 mai à l’invitation du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et de son épouse, contribuera à approfondir l’amitié traditionnelle et à renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande, selon l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la diplomate thaïlandaise a souligné l’importance particulière de cette visite officielle ainsi que les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays.

Selon elle, cette visite revêt une signification majeure dans la mesure où il s’agit du premier déplacement officiel en Thaïlande du plus haut dirigeant vietnamien après le 14e Congrès national du PCV et après la mise en place de la nouvelle direction vietnamienne. La Thaïlande est également honorée d’être le premier pays de l’ASEAN visité par Tô Lâm avant ses autres déplacements dans la région.

Se déroulant l’année du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2026), cette visite reflète la confiance mutuelle, le respect réciproque et les liens étroits qui unissent les deux nations, a déclaré l’ambassadrice.

Sur le plan stratégique, l’un des principaux résultats attendus de cette visite sera l’examen et l’adoption du Plan d’action 2026-2031 visant à concrétiser le cadre du partenariat stratégique global. Ce plan couvrira de nombreux domaines de coopération afin de promouvoir conjointement la sécurité, la paix et la prospérité communes.

Dans un contexte international marqué par de multiples défis, les échanges directs entre les dirigeants des deux pays contribueront à renforcer la confiance mutuelle et à répondre aux questions liées à la sécurité énergétique, à la sécurité alimentaire et à la criminalité transnationale.

L’ambassadrice thaïlandaise a également salué le rôle actif du Vietnam sur la scène internationale, notamment son accueil de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également appelée « Convention de Hanoï », ainsi que ses contributions au sein des Nations unies et de l’UNESCO.

Évoquant les relations bilatérales, Urawadee Sriphiromya a estimé que la coopération entre les deux pays connaissait actuellement une phase de développement très positive. L’an dernier, les deux parties ont convenu d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, soit le plus haut niveau de coopération établi par le Vietnam avec des partenaires étrangers.

Sur le plan économique, malgré les difficultés de l’économie mondiale, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 23 milliards de dollars et se rapprochent de l’objectif fixé à 25 milliards de dollars. La Thaïlande est désormais le 8e investisseur étranger au Vietnam, ce qui reflète, selon elle, la confiance des entreprises thaïlandaises dans l’environnement d’investissement vietnamien.

Toujours selon l’ambassadrice, la coopération économique entre les deux pays est complémentaire et s’articule actuellement autour de la stratégie des « Trois Connexions » : connectivité des chaînes d’approvisionnement, connectivité des économies locales et connectivité pour le développement durable.

En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement, les deux pays s’orientent progressivement des produits mécaniques traditionnels vers les hautes technologies, notamment les semi-conducteurs, la transformation numérique et les applications XR, considérées comme de nouveaux moteurs de croissance. Ce processus est soutenu par l’amélioration rapide des infrastructures vietnamiennes, allant des ports en eau profonde et de la ligne ferroviaire Nord-Sud aux aéroports internationaux.

En matière de développement durable, les entreprises thaïlandaises investissent dans la construction de parcs industriels verts répondant aux normes internationales au Vietnam, intégrant de manière synchronisée l’électricité, l’eau et le traitement des déchets afin d’attirer davantage d’investissements verts étrangers.

Dans le secteur de la distribution, les groupes thaïlandais contribuent également à l’introduction des produits agricoles et des biens vietnamiens sur le marché intérieur, à leur accès au marché thaïlandais ainsi qu’à leur exportation vers les chaînes de supermarchés européennes.

Le secteur de l’énergie offre également d’importantes opportunités. À ce jour, les entreprises thaïlandaises ont investi environ 3 milliards de dollars dans des projets produisant près de 3.000 MW d’énergie solaire, thermique et éolienne au Vietnam. Plus récemment, une entreprise publique thaïlandaise étudie la possibilité de coopérer avec un partenaire japonais pour développer au Vietnam un projet de centrale thermique au charbon utilisant des technologies vertes avancées.

Par ailleurs, la diplomate a évoqué un potentiel considérable dans des secteurs émergents tels que la fintech, la banque numérique et les paiements par QR code. La Thaïlande souhaite également coopérer avec le Vietnam dans le secteur aéronautique, notamment en matière de maintenance, de réparation et de révision des aéronefs (MRO), en s’appuyant sur l’expérience de compagnies aériennes comme VietJet, présente en Thaïlande depuis plus de dix ans.

Les deux parties aborderont également la coopération en matière de recherche et de formation dans le secteur de la santé, un domaine ayant un impact direct sur la qualité de vie des populations, a-t-elle ajouté.

Au niveau régional, l’ambassadrice a souligné que le Vietnam et la Thaïlande partageaient une même volonté de promouvoir une région pacifique, stable et fondée sur le droit international, de préserver l’unité de l’ASEAN et d’adopter une approche équilibrée avec les grandes puissances afin de maintenir la région à l’écart des conflits et de privilégier le développement socio-économique.

Les deux pays coopèrent étroitement pour promouvoir la sécurité maritime, garantir la liberté de navigation et faire respecter le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Concernant le changement climatique, l’ambassadrice a souligné l’engagement des deux pays à atteindre la neutralité carbone (Net Zero) en accélérant leur transition vers une économie verte et en promouvant les modèles d’agriculture intelligente.

Les deux pays coopèrent également étroitement dans la gestion durable des ressources en eau à travers des mécanismes régionaux tels que la Coopération Mékong-Lancang et la Commission du Mékong (MRC), dont le Vietnam assure actuellement la présidence.

En conclusion, l’ambassadrice Urawadee Sriphiromya a affirmé que la prochaine visite officielle du leader Tô Lâm contribuera à approfondir l’amitié traditionnelle, à renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande et à contribuer concrètement à l’édification d’une ASEAN autonome et prospère. -VNA

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