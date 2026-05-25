La vice-ministre des AE Lê Thi Thu Hang reçoit le vice-président exécutif de CNN

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Hanoï, 25 mai (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a reçu, le 25 mai, à Hanoi, le vice-président exécutif de la chaîne de télévision américaine CNN, Phil Nelson, afin d’échanger sur les perspectives de coopération médiatique, la promotion de l’image du Vietnam ainsi que la communication autour de l’APEC 2027, dont le Vietnam sera le pays hôte.

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Lors de la rencontre, Lê Thi Thu Hang a salué la bonne volonté, l’intérêt et les contributions positives de CNN envers le Vietnam au cours des dernières années, notamment à travers des programmes et reportages présentant le pays, sa population et sa culture au public international. Elle a particulièrement apprécié les projets de coopération menés avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour promouvoir le tourisme, l’image nationale et les destinations du Vietnam à l’étranger.

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La vice-ministre a souligné qu’après près de quarante années de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement marquée par des objectifs de croissance rapide, durable et d’intégration internationale approfondie. Dans ce contexte, l’organisation de l’APEC 2027 représente non seulement un grand honneur, mais aussi une opportunité importante pour promouvoir l’image du pays, présenter ses acquis de développement, son identité culturelle, son potentiel touristique ainsi que ses orientations stratégiques auprès de la communauté internationale, en particulier des jeunes générations, à travers les plateformes multimédias et les nouvelles technologies.

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De son côté, Phil Nelson a remercié les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour leur coopération et leur soutien accordés à CNN ces dernières années. Il a exprimé le souhait de continuer à raconter les histoires d’‘’un nouveau Vietnam’’, un pays en plein essor économique, porté par l’innovation, la technologie et une culture riche de son identité.

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Il a indiqué que CNN développait actuellement un écosystème médiatique multiplateforme, élargissant ses activités de la télévision traditionnelle vers les plateformes numériques et les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, YouTube et Instagram afin de mieux atteindre les jeunes publics.

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Phil Nelson a également fait part de son souhait d’élargir la coopération avec les agences et localités vietnamiennes dans les domaines des médias, de la promotion du tourisme et de la culture, de l’innovation et de la croissance économique. Il a par ailleurs affirmé que CNN s’intéressait aux idées de communication et de promotion ainsi qu’aux possibilités d’accompagner le Vietnam dans les préparatifs et l’organisation de l’APEC 2027.

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Les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers et une coordination étroite afin d’étudier des formes de coopération adaptées, contribuant à promouvoir efficacement l’image du Vietnam et l’Année de l’APEC 2027 auprès de la communauté internationale. - VNA

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