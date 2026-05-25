Le dirigeant To Lam effectuera une visite d’État à Singapour et participera au Dialogue de Shangri-La

Hanoï (VNA) - À l’invitation du président de la République de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai.
L’information a été annoncée dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
À l’invitation du directeur général et chef exécutif de l’Institut international d’études stratégiques, Bastian Giegerich, le secrétaire général du Parti et président To Lam participera au Dialogue de Shangri-La le 29 mai, où il prononcera un discours d’orientation, toujours selon le communiqué. - VNA
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Élever les relations Vietnam-Singapour et la position internationale du Vietnam
Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, la visite d'État à Singapour du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, et de sa participation au Dialogue de Shangri-La revêt une importance exceptionnelle à plusieurs titres.
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Le vice-Premier ministre permanent demande de passer au crible chaque cas d’amnistie
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Bien qu’aucun consensus n’ait été atteint sur le document final, principalement en raison de divergences profondes et irréconciliables entre certains États membres, la RevCon 11 a reconnu l’esprit de dialogue franc, ainsi que les efforts déployés pour maintenir la vitalité et le rôle du TNP pour la paix et la sécurité internationales.
La visite du leader Tô Lâm va booster le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande
Forte des relations amicales solides, d’une grande confiance politique et d’un vaste potentiel de coopération, la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm donnera un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande vers de nouveaux sommets à l’avenir
Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage aux martyrs à Quang Tri
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Le Vietnam consolide sa coopération avec les provinces cambodgiennes du Nord-Est
Lors de son déplacement à Kratie les 21 et 22 mai, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province, Var Thorn, qui leur a présenté un aperçu de la situation socio-économique locale, en mettant notamment l’accent sur le secteur minier, où opèrent actuellement 29 entreprises cambodgiennes, chinoises et vietnamiennes.
Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération dans le secteur maritime
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Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage et d’inhumation de martyrs à Quang Tri
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Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens
Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.
Approfondissement de la coopération entre le Vietnam et l’Afrique
Le Vietnam et l’Afrique entretiennent des relations profondes, établies dès les années 1920 par le Président Ho Chi Minh et des révolutionnaires africains. Forts de cette solidarité traditionnelle, les deux parties ont toujours été côte à côte dans les grandes étapes de leur histoire, depuis les luttes pour l’indépendance jusqu’au processus actuel de développement national.
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L’ambassade de Palestine au Vietnam, en coordination avec les autorités vietnamiennes, a remis l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine à l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la justice, aux droits de l’homme et à la solidarité avec le peuple palestinien.
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Hanoï et Moscou consolident leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense
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Le SG du PCV et président de la République To Lam attendu en Thaïlande
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite officielle au Royaume de Thaïlande du 27 au 29 mai 2026.
Nghe An: Inhumation des restes de 80 soldats et experts vietnamiens tombés au Laos
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Hommage aux soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos
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