Le dirigeant To Lam effectuera une visite d’État à Singapour et participera au Dialogue de Shangri-La



Hanoï (VNA) - À l’invitation du président de la République de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai.



L’information a été annoncée dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



À l’invitation du directeur général et chef exécutif de l’Institut international d’études stratégiques, Bastian Giegerich, le secrétaire général du Parti et président To Lam participera au Dialogue de Shangri-La le 29 mai, où il prononcera un discours d’orientation, toujours selon le communiqué. - VNA

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