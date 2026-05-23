Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage aux martyrs à Quang Tri

Dans une atmosphère de grand respect et de profonde reconnaissance, le chef du gouvernement et sa délégation ont observé une minute de silence en mémoire des combattants qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l'indépendance, la liberté du pays et le bonheur du peuple.

Le Premier ministre Le Minh Hung offre de l'encens au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung offre de l'encens au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Quang Tri, le Premier ministre Le Minh Hung et une délégation des autorités centrales sont allés rendre hommage aux héros morts pour la Patrie au Cimetière national des martyrs de Truong Son, au site historique de l’ancienne Citadelle de Quang Tri ainsi qu’à la Grotte des huit jeunes volontaires sur la route 20 Quyet Thang.

Dans une atmosphère de grand respect et de profonde reconnaissance, le chef du gouvernement et sa délégation ont observé une minute de silence en mémoire des combattants qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l'indépendance, la liberté du pays et le bonheur du peuple.

Situé sur la colline de Ben Tat, le Cimetière national des martyrs de Truong Son constitue la dernière demeure de 10 263 soldats, principalement des membres des forces de Truong Son tombés pendant la guerre de résistance contre les forces américaines.

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La délégation du gouvernement rend hommage au Mémorial des martyrs tombés sur la route 20 Quyet Thang. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung s’est ensuite rendu à l’ancienne Citadelle de Quang Tri pour y déposer des fleurs et offrir des bâtonnets d’encens. Ce geste symbolique visait à honorer le sacrifice héroïque des soldats tombés lors de la bataille historique des 81 jours et nuits pour défendre la citadelle durant l’été 1972.

Cette lutte acharnée a marqué l’histoire nationale et joué un rôle important dans le succès des négociations des Accords de Paris, ouvrant la voie à la victoire du printemps 1975 et à la réunification du pays.

La délégation gouvernementale a également visité la Grotte des huit jeunes volontaires, située sur la route 20 Quyet Thang. Dans une atmosphère solennelle et empreinte d’émotion, le Premier ministre et la délégation ont exprimé leur profonde reconnaissance envers les héros morts pour la Patrie, affirmant leur volonté de perpétuer la tradition de loyauté des générations précédentes et de s’unir pour accomplir les missions confiées par le Parti et l’État. -VNA

#Premier ministre Le Minh Hung #Quang Tri
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