Le Vietnam privilégie toujours les relations de solidarité et d’amitié avec le Cambodge

Hanoï (VNA) – Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a reçu dans l’après-midi du 21 mai à Hanoï la nouvelle ambassadrice du Cambodge au Vietnam, Touch Sopharath, à l’occasion de sa prise de fonctions.
Félicitant Touch Sopharath pour sa nomination, le ministre Lê Hoài Trung s’est déclaré convaincu qu’elle accomplirait avec succès sa mission et contribuerait activement au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.
Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que le Vietnam accordait toujours une priorité au développement des relations de solidarité, de proximité et d’amitié avec le Cambodge. Il s’est félicité des avancées positives des relations bilatérales ces derniers temps, tout en affirmant que le mécanisme de coopération par le canal du Parti continuait d’orienter les relations entre les deux pays vers un développement durable, au bénéfice des deux peuples.
Il a notamment évoqué la visite au Cambodge du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que la coprésidence de la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et le Comité permanent du Parti du peuple cambodgien, sans oublier la rencontre entre les dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, soulignant la portée historique et particulièrement significative de ces événements.
Les visites et contacts réguliers de haut niveau et à différents échelons contribuent à consolider les relations de confiance et de proximité entre les dirigeants et les peuples des deux pays. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure étroite et stable, tandis que le commerce bilatéral constitue un point positif et que les échanges populaires connaissent un développement croissant.
Pour sa part, l’ambassadrice Touch Sopharath s’est déclarée honorée d’être nommée au Vietnam et a affirmé qu’elle coopérerait étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères ainsi qu’avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens afin de mettre en œuvre les engagements et accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, contribuant ainsi à renforcer une coopération efficace et concrète dans tous les domaines.
La diplomate a également salué les acquis du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que de réforme et de rationalisation de l’appareil administratif, soulignant la contribution importante du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Elle s’est dite convaincue que le Vietnam continuerait d’obtenir de nouveaux succès et de réaliser les objectifs de développement fixés par le 14e Congrès national du Parti.
L’ambassadrice a exprimé son plein accord avec les propositions du ministre Lê Hoài Trung visant à renforcer la confiance politique, à maintenir régulièrement les visites et contacts de haut niveau et à tous les échelons, à promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que la coordination face aux défis sécuritaires non traditionnels. Elle a également soutenu le renforcement de la connectivité entre les deux économies, des infrastructures de transport et des postes-frontières, ainsi que le développement de la coopération culturelle, touristique et des échanges populaires.
Les deux parties ont également convenu d’organiser des activités solennelles à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967-2027).
À cette occasion, le ministre Lê Hoài Trung et l’ambassadrice Touch Sopharath ont partagé leurs points de vue sur l’importance de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et la sous-région, ainsi que sur le règlement des différends par le dialogue et des moyens pacifiques. Le ministre vietnamien a souligné l’importance du renforcement de la coopération et de la solidarité au sein de l’ASEAN afin de faire face ensemble aux défis liés aux fluctuations économiques et sociales mondiales actuelles. - VNA
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