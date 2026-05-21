Société

Lancement du concours de photos et de vidéos « Happy Vietnam » 2026

Le Vietnam lance l’édition 2026 du prix « Happy Vietnam » pour promouvoir une image positive et humaine des droits humains, à travers des photos et vidéos portant sur le bonheur dans les choses simples.

Cérémonie de lancement du concours de photos et de vidéos « Happy Vietnam 2026 », destiné à promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme. Photo: VNA
Cérémonie de lancement du concours de photos et de vidéos « Happy Vietnam 2026 », destiné à promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Information et de la Communication, en collaboration avec la Télévision du Vietnam (VTV), l’Association des artistes photographes du Vietnam et plusieurs partenaires, a lancé le 21 mai à Hanoi le concours de photos et de vidéos « Happy Vietnam 2026 », destiné à promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme.

Organisé chaque année par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce concours en est à sa quatrième édition. Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative Happy Vietnam, un projet profondément humaniste, mettant en valeur les droits de l’homme au Vietnam.

Le concours comprend deux catégories : photographie et vidéo. Il est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, aux Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi qu’aux étrangers vivant au Vietnam, âgés de 15 ans et plus. Les œuvres devront être authentiques, porteuses d’une valeur artistique et communicationnelle, et refléter les acquis du développement national tout en transmettant un message positif et humain, en cohérence avec le thème « Le bonheur dans les choses simples ».

Les candidatures peuvent être soumises du 21 mai au 30 août 2026. Tous les détails et règlements sont disponibles sur le site officiel : https://happy.vietnam.vn.

La cérémonie de remise des prix devrait se tenir au quatrième trimestre 2026 à Hanoi et être retransmise en direct par la Télévision du Vietnam.

Au-delà du concours, « Happy Vietnam 2026 » donnera lieu à une vaste campagne de communication comprenant une Journée du Vietnam heureux, des expositions des meilleures œuvres, des activités de mobilisation dans plusieurs localités ainsi que des actions de promotion sur les plateformes médiatiques nationales et internationales.

Au fil de ses trois éditions, le prix a progressivement consolidé sa crédibilité et son rayonnement social. Des dizaines de milliers de photos, vidéos et récits ont ainsi documenté de manière fidèle les évolutions positives du pays, les instants du quotidien, l’esprit de dépassement, de solidarité et de créativité, ainsi que l’aspiration à s'élever du peuple vietnamien.

Le concours s’est affirmé comme un espace ouvert à tous — artistes, journalistes, cinéastes professionnels, citoyens ordinaires, Vietnamiens de l’étranger et amis du Vietnam — pour raconter le Vietnam en images avec authenticité et sensibilité. Le comité d’organisation a appelé les auteurs professionnels et amateurs, vietnamiens comme étrangers, à immortaliser des moments significatifs de la vie vietnamienne contemporaine, des centres urbains dynamiques aux campagnes en mutation, en passant par les régions montagneuses, frontalières et insulaires.

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Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Selon Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, dans un contexte marqué par la transformation numérique mondiale, la concurrence stratégique et l’intensification de la compétition informationnelle sur l’espace numérique, la communication sur les droits de l’homme dépasse désormais le cadre de la sensibilisation traditionnelle pour devenir un élément essentiel du système moderne de gouvernance de l’information.

Une nation ne se définit plus uniquement par sa puissance économique ou technologique, mais aussi par sa capacité à promouvoir ses valeurs, à renforcer la confiance sociale et à façonner son image sur la scène internationale, a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que chaque information positive, chaque image authentique et chaque récit à portée humaine sur le Vietnam contribuent à promouvoir l’image du pays, à renforcer son influence culturelle et à consolider sa position internationale.

Dans cette perspective, le Prix « Happy Vietnam 2026 » n’est pas seulement une activité de communication ou un espace de création artistique, mais aussi une composante de la construction d’un « front de l’information positive » du Vietnam dans l’espace numérique mondial, a conclu Trinh Thi Thuy. -VNA

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