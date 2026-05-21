Société

Anticorruption : 24 personnes poursuivies dans l’affaire VTM dont l’ancien vice-président de Lao Cai

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé, mardi 20 mai, la mise en examen de 24 personnes dans le cadre de l’élargissement de l’enquête sur des infractions présumées commises au sein de la société Viet Trung Mineral and Metallurgy Co. Ltd. (VTM) et de plusieurs entités liées. Parmi elles figurent l’ancien vice‑président du comité populaire de la province de Lao Cai, Lê ngoc Hung, ainsi que d’anciens dirigeants et cadres de VTM, de Vietnam Steel Corporation et d’organismes provinciaux.

L’ancien vice‑président du comité populaire de la province de Lao Cai, Lê Ngoc Hung. Photo: danviet
L’ancien vice‑président du comité populaire de la province de Lao Cai, Lê Ngoc Hung. Photo: danviet

Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé, dans la soirée du 20 mai, l’ouverture de poursuites judiciaires contre l’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Lao Cai, Lê Ngoc Hung, ainsi que 23 autres personnes, dans le cadre de l’enquête élargie portant sur des violations présumées commises au sein de la la société Viet Trung Mineral and Metallurgy Co. Ltd. (VTM) et d’organismes associés.

Selon les autorités, l’Agence d’enquête de la police relevant du ministère de la Sécurité publique a engagé des poursuites supplémentaires pour plusieurs infractions, notamment « violation des réglementations relatives à la gestion et à l’utilisation des biens publics entraînant pertes et gaspillage », « corruption active », « corruption passive », « abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice des fonctions publiques », « trafic d’influence à des fins lucratives » et « négligence causant des dommages aux biens de l’État, des organisations ou des entreprises ».

L’affaire figure parmi les dossiers suivis et dirigés par le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Dans le cadre de l’élargissement de l’enquête, les autorités ont décidé d’engager des poursuites, d’appliquer des mesures coercitives et de procéder à des perquisitions visant 24 suspects.

Seize personnes ont été poursuivies pour « violation des réglementations relatives à la gestion et à l’utilisation des biens publics entraînant pertes et gaspillage », en vertu de l’article 219 du Code pénal vietnamien. Parmi elles figurent plusieurs anciens responsables de VTM et de la Société générale vietnamienne de l’acier, notamment Trân Trong Manh, ancien directeur général adjoint de VTM, Dô Van Cuong, ancien chef comptable de VTM, ainsi que Dâu Van Hung, ancien directeur général de la Société générale vietnamienne de l’acier.

Deux autres suspects, Nguyên Duy Dung, ancien chef comptable de VTM, et Trinh Khôi Nguyên, ancien responsable du département de l’investissement et du développement de la Société générale vietnamienne de l’acier et ancien vice-président du conseil des membres de VTM, sont poursuivis à la fois pour violation des réglementations relatives à la gestion des biens publics et pour négligence ayant causé des dommages aux biens de l’État.

Par ailleurs, Trân Tuân Dung, membre du conseil des membres de VTM, fait l’objet de poursuites pour négligence ayant causé des dommages aux biens publics.

L’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Lao Cai, Lê Ngoc Hung, ainsi que Dô Truong Giang, ancien directeur du Service provincial de l’industrie et du commerce, sont poursuivis pour « abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice des fonctions publiques », conformément à l’article 356 du Code pénal.

Nguyên Ngoc Khiêm est, quant à lui, poursuivi pour « trafic d’influence à des fins lucratives », tandis que Bui Sy Ngoc, chef du département des approvisionnements de VTM, est mis en cause pour « corruption passive » et « négligence causant des dommages aux biens de l’État ».

Les autorités ont également engagé des poursuites supplémentaires contre Bui Thanh Binh, directeur général de VTM, pour négligence ayant causé des dommages aux biens publics.

Après approbation du Parquet populaire suprême, les décisions judiciaires et les mandats correspondants ont été exécutés conformément à la législation en vigueur.

Le ministère de la Sécurité publique a indiqué poursuivre les investigations afin de consolider les preuves, de déterminer l’existence éventuelle d’avantages illicites et de procéder au recensement, à la saisie et au gel des avoirs concernés, dans le but d’assurer la récupération intégrale des biens au profit de l’État.-VNA

source
#anti-corruption #poursuite #affaire #Lao Cai #VTM #Viet Trung Mineral and Metallurgy Co. Ltd #corruption active #corruption passive #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

La "Semaine vietnamienne du règlement alternatif des litiges" (VAW 2026) se déroulera simultanément à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville du 25 au 29 mai. Photo: comité d'organisation

Le Vietnam lance sa première Semaine du règlement alternatif des litiges

Organisée conjointement par le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et l'Association des juristes du Vietnam, la première Semaine du règlement alternatif des litiges du Vietnam constitue le premier forum de cette ampleur au Vietnam exclusivement consacré à l’arbitrage, à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges (ADR).

Les accusés devant la Cour d’appel du Tribunal populaire suprême, à Hanoi, le 20 mai. Photo: VNA

D’anciens fonctionnaires du ministère de la Santé jugés en appel pour corruption

Nguyên Thanh Phong a été condamné en première instance à 20 ans de prison, et Trân Viêt Nga, à 15 ans de prison, pour « corruption passive» en vertu de l’article 354 du Code pénal, Nguyên Hung Long, directeur adjoint de la VFA, à 12 ans de prison, et 21 autres personnes à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 5 ans et 6 mois de prison.

Vue en perspective d'une section du projet de boulevard paysager du fleuve Rouge traversant le centre-ville. Photo : Journald'actualités et de groupes ethniques

Hanoï dévoile son mégaprojet de boulevard du fleuve Rouge

Le Comité populaire de Hanoï a publié, le 19 mai, un communiqué présentant les principaux éléments du projet de boulevard panoramique du fleuve Rouge, considéré comme une orientation stratégique de long terme pour le développement de la capitale.

Le coût total prévisionnel du projet est estimé à environ 736.963 milliards de dôngs. Photo: VNA

Hanoï détaille son projet de l’Avenue panoramique du fleuve Rouge

Selon les autorités municipales, le projet s’inscrit dans le cadre des orientations, résolutions et conclusions adoptées par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la municipalité de Hanoï. Le 11 mai 2026, le Conseil populaire de Hanoï a adopté la Résolution n°18/NQ-HĐND, approuvant officiellement les orientations d’investissement du projet.

L'avenue Thăng Long à Hà Nội. Photo VNA

Rocade n°5 : un projet de 10 milliards de dollars pour désengorger Hanoï

Le Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et le Plan directeur du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, confirment également que le périphérique 5 de Hanoï devrait faire l'objet d'investissements avant 2030.

Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA

Le Vietnam numérise la déclaration de séjour temporaire des étrangers

Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration a présenté un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour, simplifiant les démarches pour les hébergeurs et citoyens tout en permettant une exploitation plus efficace des données par les autorités. 

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie. Elle apparaît ainsi comme l’un des piliers essentiels du renforcement de la condition physique et de la santé des Vietnamiens.

La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA

Vietnam–Thaïlande : la jeunesse intellectuelle au cœur de la coopération scientifique et de l’innovation

Lors de la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

Le professeur agrégé, Dr Nguyen Duc Son, recteur de l'Université pédagogique de Hanoï, remet au représentant du Centre d'études vietnamiennes au Japon la décision de créer le Conseil pour le test de compétence en langue vietnamienne au Japon. Photo : VNA

La standardisation du test de compétence en vietnamien au Japon

Pour la première fois au Japon, un examen officiel de compétence en vietnamien destiné aux apprenants étrangers, conforme aux normes du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a été lancé à Osaka. Cette initiative marque une avancée importante dans la standardisation de l’enseignement et de l’évaluation du vietnamien, tout en renforçant la diffusion de la langue et de la culture vietnamiennes à l’international.

Le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, le 2 novembre 1960 à Pékin. Photo: VNA

L’héritage diplomatique de Ho Chi Minh toujours d’actualité

La pensée diplomatique de Ho Chi Minh est devenue le fil conducteur de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Elle a contribué à renforcer la position, le prestige et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, tout en créant une base solide pour le développement durable du pays dans cette nouvelle période.