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Cybersécurité : le Vietnam renforce son cadre juridique pour protéger les citoyens

Avec plus de 85 millions d’internautes, 127 millions d’abonnements mobiles et près de 79 millions de comptes sur les réseaux sociaux, le cyberespace vietnamien est devenu un moteur important de l’économie numérique, mais aussi un domaine essentiel en matière de sécurité et de protection des citoyens.

Avec plus de 85 millions d’internautes, 127 millions d’abonnements mobiles et près de 79 millions de comptes sur les réseaux sociaux, le cyberespace vietnamien est devenu un moteur important de l’économie numérique. Photo: VNA
Avec plus de 85 millions d’internautes, 127 millions d’abonnements mobiles et près de 79 millions de comptes sur les réseaux sociaux, le cyberespace vietnamien est devenu un moteur important de l’économie numérique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’heure où la transformation numérique s’accélère dans le monde entier, le cyberespace occupe une place de plus en plus importante dans la gouvernance publique, l’économie, les services publics et la vie quotidienne.

Avec plus de 85 millions d’internautes, 127 millions d’abonnements mobiles et près de 79 millions de comptes sur les réseaux sociaux, le cyberespace vietnamien est devenu un moteur important de l’économie numérique, mais aussi un domaine essentiel en matière de sécurité et de protection des citoyens.

Dans ce contexte, l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur la cybersécurité de 2025, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, marque une étape importante dans la volonté du Vietnam de construire un environnement numérique plus sûr et plus durable.

L’une des principales nouveautés de cette loi est la mise en place d’un cadre juridique plus unifié et plus moderne, fondé sur la prévention et la détection précoce des menaces.

Pour la première fois, la sécurité des données est considérée comme un contenu clé. Le texte renforce la protection des données personnelles et nationales, tout en interdisant les activités illégales liées à la collecte ou au commerce des données.

Les entreprises fournissant des services de télécommunications, d’Internet et de réseaux sociaux devront traiter les contenus illégaux dans un délai maximal de 24 heures après réception d’une demande des autorités compétentes. En cas d’urgence liée à la sécurité nationale, ce délai sera réduit à moins de six heures.

Cette mesure est considérée comme particulièrement importante pour renforcer la lutte contre les fausses informations, les escroqueries en ligne, les contenus nuisibles et les atteintes aux droits et intérêts légitimes des organisations et des citoyens dans le cyberespace.

La loi introduit également un premier cadre juridique pour la gouvernance de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies numériques. Elle interdit notamment l’utilisation de l’IA et des deepfakes pour usurper une identité, falsifier des images ou des voix, ou diffuser de fausses informations à des fins illégales.

La protection de la vie privée et des groupes vulnérables, notamment les enfants, figure aussi parmi les priorités du nouveau texte. Les plateformes numériques et les entreprises fournissant des services en ligne devront mettre en place des mesures de protection adaptées, selon le principe de la sécurité dès la conception et l’exploitation des systèmes. Elles devront aussi détecter et bloquer de manière proactive les contenus nuisibles et les informations susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement des enfants et des utilisateurs vulnérables dans l’environnement numérique.

La Loi sur la cybersécurité de 2025 ne limite pas la liberté d’expression ni le droit des citoyens à accéder à des informations légales, garantis par la Constitution et la loi. Le texte vise uniquement les actes consistant à utiliser le cyberespace pour diffuser de fausses informations, commettre des escroqueries, porter atteinte à l’honneur et à la dignité des organisations ou des individus, ou nuire à la sécurité nationale et à l’ordre public. Ce principe est largement reconnu par le droit international des droits de l’homme.

La ratification rapide de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, ainsi que l’intégration de nombreuses dispositions compatibles dans la Loi sur la cybersécurité de 2025, montrent la volonté proactive du Vietnam de renforcer son intégration internationale.

Avec pour devise « placer l’humain au centre, faire de la sécurité le fondement et du développement durable l’objectif », la Loi sur la cybersécurité de 2025 contribuera à construire un cyberespace vietnamien plus sûr, plus fiable, plus sain et plus humain, au service du développement et de la défense du pays dans cette nouvelle période. -VNA

#Cybersécurité #cadre juridique #transformation numérique #Loi sur la cybersécurité
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