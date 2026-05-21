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To Lam appelle à une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le Vietnam entend faire des technologies quantiques un pilier stratégique de son développement futur. Lors d’une réunion tenue le 21 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé à élaborer une stratégie ambitieuse afin de renforcer l’autonomie technologique, la souveraineté numérique et la compétitivité nationale dans les secteurs de pointe.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. La réunion porte sur l'examen du projet intitulé « Recherche, application et développement des technologies quantiques au service du développement socio-économique et de la défense et sécurité nationales ».

To Lam a salué les efforts des organes concernés qui ont activement étudié les nouvelles tendances mondiales et proposé plusieurs orientations, missions et solutions importantes. Il a toutefois souligné qu’il s’agissait d’un domaine nouveau, complexe et en évolution rapide, touchant à la science et technologie, à la sécurité nationale, à la transformation numérique des industries stratégiques ainsi qu’à la compétitivité à long terme du pays.

Selon le dirigeant, le Vietnam doit poursuivre des recherches plus approfondies, méthodiques et stratégiques afin de construire et de finaliser un projet majeur sur le développement des technologies quantiques dans les prochaines années, au service du développement national et de l’autonomie stratégique du pays.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité d’adopter une vision commune considérant les technologies quantiques comme une question stratégique nationale et non comme un simple sujet de recherche scientifique. Leur développement doit ainsi être intégré à la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique ainsi qu’à la stratégie de développement du pays dans la nouvelle ère, en lien avec la sécurité nationale, les données nationales, l’industrie des semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies spatiales.

Il a également souligné l’importance de choisir une orientation adaptée aux conditions du Vietnam, en privilégiant certains axes de recherche répondant aux besoins concrets du pays.

To Lam a demandé de donner la priorité à la sécurité et à la souveraineté numérique nationales. La coopération internationale dans le domaine quantique devra être renforcée de manière sélective et pragmatique afin d’améliorer les capacités d’autonomie du Vietnam, sans créer une nouvelle forme de dépendance.

Il a appelé à des investissements ciblés pour mettre en place des centres de recherche performants, des laboratoires clés, des groupes de recherche d’excellence ainsi qu’un mécanisme de coordination efficace entre instituts de recherche, universités, entreprises et organismes de défense et de sécurité.

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Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA


Tô Lâm a particulièrement insisté sur le développement des ressources humaines et de l’écosystème d’innovation. Il a demandé l’élaboration d’un programme national de formation aux technologies quantiques, assorti de mécanismes spécifiques pour attirer et valoriser les talents, renforcer les groupes de recherche nationaux, intensifier la coopération internationale et mobiliser les scientifiques vietnamiens à l’étranger ainsi que les experts internationaux.

Enfin, il a estimé nécessaire de promouvoir un écosystème d’innovation quantique associant l’État, les instituts de recherche, les universités, les entreprises et les unités de défense et de sécurité, avec des mécanismes encourageant les entreprises à participer à la recherche, à l’application et à la commercialisation des technologies quantiques.

Le dirigeant a également demandé de clarifier davantage le mécanisme de pilotage de ce secteur interdisciplinaire, de définir précisément les objectifs, la feuille de route et les missions prioritaires, ainsi que de proposer des mécanismes spécifiques en matière d’investissement, de financement, de ressources humaines et de coopération internationale, tout en lançant rapidement plusieurs projets et missions stratégiques. - VNA

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