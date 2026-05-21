Économie

Ho Chi Minh-Ville accélère sa transition verte

La transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à Ho Chi Minh-Ville de conserver son rôle de moteur économique du pays. Cependant, pour répondre pleinement aux ambitions fixées, de nombreux obstacles liés aux mécanismes politiques, au financement et aux infrastructures doivent encore être levés afin que la transition verte devienne un véritable moteur de croissance pour cette mégapole de plus de 14 millions d’habitants.

La transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à Ho Chi Minh-Ville de conserver son rôle de moteur économique du pays. Photo: nhandan.vn
La transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à Ho Chi Minh-Ville de conserver son rôle de moteur économique du pays. Photo: nhandan.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement, où la croissance économique doit désormais aller de pair avec la qualité de l’environnement et le développement durable. Dans cette dynamique, la transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à la ville de conserver son rôle de moteur économique du pays.

Cependant, pour répondre pleinement aux ambitions fixées, de nombreux obstacles liés aux mécanismes politiques, au financement et aux infrastructures doivent encore être levés afin que la transition verte devienne un véritable moteur de croissance pour cette mégapole de plus de 14 millions d’habitants.

Face à l'intensification des impacts du changement climatique, la nécessité d'un développement plus vert se fait plus pressante pour le principal centre économique du pays. La transition écologique n'est plus seulement considérée comme une obligation environnementale, mais aussi comme un impératif de compétitivité pour les entreprises, notamment celles participant aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Nguyen Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, a déclaré que malgré les coûts importants liés au respect des normes environnementales et ESG, le distributeur reste déterminé à soutenir les entreprises durables et à promouvoir les produits respectueux de l'environnement.

Dans le secteur de l’agriculture de haute technologie, Lam Thuy Ai, directrice générale de MEBI FARM, a expliqué que l’entreprise avait consacré dix années au développement d’un modèle d’élevage circulaire et écologique.

Néanmoins, cette transition pose d'importants défis dans de nombreux secteurs. Suite à son expansion administrative, Ho Chi Minh-Ville compte désormais plus de 14 millions d'habitants, environ 11,4 millions de motos et 1,3 million de voitures.

Dans le domaine énergétique, la ville dispose actuellement de 22.355 installations solaires photovoltaïques en toiture, représentant une capacité totale d’environ 1.832 MWc. Malgré un fort potentiel de développement, le principal obstacle reste aujourd’hui le financement et le cadre juridique, selon Nguyen Kim Ngoc, directeur adjoint du Service municipal de l’Industrie et du Commerce.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, a déclaré que la résolution du Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030 identifie la transition verte, la transformation numérique et l'innovation comme trois piliers stratégiques.

Dans le cadre de son plan de transition verte pour 2025-2030, la métropole vise à mettre en œuvre 10 piliers et 76 objectifs, soutenus par un capital mobilisé estimé à 900.000 milliards de dongs. Pour atteindre ces objectifs, la ville promeut les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le développement de l'hydrogène vert et vise la neutralité carbone d'ici 2050.

Dans le secteur des transports, les autorités ambitionnent que tous les véhicules de transport public fonctionnent à l'énergie propre d'ici 2030.

Ho Chi Minh-Ville déploie également plusieurs programmes d'action, dont un plan de lutte contre la pollution atmosphérique et de gestion de la qualité de l'air pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Selon plusieurs experts, si elle est menée efficacement, la transition verte pourrait non seulement contribuer à répondre aux défis environnementaux, mais aussi ouvrir un nouveau cycle de croissance fondé sur l’innovation, les technologies propres et l’amélioration du niveau de vie. -VNA

#transition écologique #Hô Chi Minh-Ville Ho Chi Minh-Ville
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