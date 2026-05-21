Politique

Rapatriement de 28 restes de soldats depuis le Laos durant la saison sèche 2025-2026

Durant la saison sèche 2025-2026, les équipes 584 et 589 du département politique du commandement militaire provincial de Quang Tri ont inspecté des sites, recueilli des informations et récupéré 28 ensembles de restes de soldats tombés au combat dans les provinces laotiennes de Savannakhet et de Khammouane, apportant un soutien mesurable à la campagne de 500 jours du gouvernement pour accélérer la mission.

Lors de la cérémonie de bienvenue (Photo : VNA)
Lors de la cérémonie de bienvenue (Photo : VNA)


Quang Tri, 21 mai (VNA) – Le Comité directeur de la province de Quang Tri chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie a organisé le 21 mai une cérémonie d’accueil des équipes 584 et 589, relevant du Département politique du Commandement militaire provincial, de retour du Laos après l’accomplissement de leur mission durant la saison sèche 2025-2026.

Grâce à une bonne préparation et au soutien actif des autorités, des forces armées et des habitants des provinces laotiennes de Savannakhet et de Khammouane, les deux équipes ont mené des opérations de prospection, collecté des informations et retrouvé les restes de 28 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.

Ces résultats contribuent à la mise en œuvre efficace de la campagne gouvernementale des « 500 jours et nuits » visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, tout en réaffirmant la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté nationales.

Dès leur déploiement dans les provinces de Savannakhet et de Khammouane, les équipes 584 et 589 ont rapidement stabilisé leur organisation, pris connaissance de leurs missions et lancé les opérations de recherche et de collecte d’informations.

Malgré la raréfaction des informations sur les lieux de sépulture, les terrains difficiles et les conditions climatiques rigoureuses, les officiers et soldats des deux équipes ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités, d’esprit de solidarité et de détermination afin d’accomplir avec succès leur mission.

Outre leurs tâches professionnelles, les deux équipes ont également maintenu efficacement la discipline militaire, consolidé les infrastructures des camps, développé les activités de production destinées à améliorer les conditions de vie des troupes et mené de bonnes activités de diplomatie de défense et de mobilisation populaire, contribuant ainsi au renforcement des relations spéciales de solidarité et d’amitié entre le Vietnam et le Laos.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le colonel Truong Viêt Hai, commissaire politique du Commandement militaire provincial, a salué le sens des responsabilités et les résultats remarquables obtenus par les équipes 584 et 589 durant la saison sèche 2025-2026.

Il a demandé aux unités de stabiliser rapidement leur organisation, de tirer les enseignements de cette mission, de garantir les politiques et régimes en faveur des personnels concernés, de récompenser rapidement les collectifs et individus méritants et de préparer activement la prochaine campagne de recherche et de rapatriement pour la saison sèche 2026-2027.

À cette occasion, le Comité directeur de la 4e Région militaire, le Comité directeur provincial, le Commandement militaire provincial ainsi que le Service des Affaires intérieures de Quang Tri ont remis de nombreux cadeaux d’encouragement aux personnels des équipes 584 et 589. - VNA

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#Rapatriement #restes de soldats #Laos
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