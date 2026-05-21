Promouvoir la coopération Vietnam - Afrique en faveur du développement durable

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée de l’Afrique (25 mai), l’Institut d’études sur l’Asie du Sud, l’Asie occidentale et l’Afrique, relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a organisé le 21 mai à Hanoï un séminaire scientifique intitulé « Promouvoir la coopération Vietnam - Afrique pour les objectifs de développement durable ».



S’exprimant à l’ouverture du séminaire, le professeur associé et docteur Nguyen Xuan Trung, directeur de l’Institut, a souligné que dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis communs tels que le changement climatique, l’instabilité économique, la sécurité alimentaire et les exigences de la transition verte, la coopération internationale devient un facteur de plus en plus essentiel pour assurer un développement durable et prospère.



Le Vietnam et les pays africains disposent d’un fort potentiel de coopération dans des domaines variés tels que le commerce, l’agriculture, l’éducation, la transformation numérique et le développement vert. Au fil des années, les relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et les pays africains n’ont cessé d’être consolidées et élargies, créant une base favorable à un partenariat plus profond, plus efficace et plus durable dans les années à venir.



Pour 2026, l’Union africaine (UA) met l’accent sur « la garantie d’un accès durable à l’eau et à des systèmes d’assainissement sûrs afin de réaliser les objectifs de l’Agenda 2063 ». Le continent érige ainsi la question de l’eau potable et de l’assainissement au rang de priorité politique continentale, la considérant comme un catalyseur du développement durable.



Nguyen Xuan Trung s’est déclaré convaincu que ce séminaire offrirait aux décideurs, scientifiques, experts, entreprises et partenaires une occasion d’échanger, d’évaluer les opportunités et les défis, ainsi que de proposer des solutions visant à renforcer davantage la coopération entre le Vietnam et les pays africains dans cette nouvelle phase.



Évaluant le développement du marché africain du carbone, la chercheuse Nguyen Le Thy Huong a estimé que l’Afrique disposait d’un potentiel considérable pour attirer les financements climatiques, promouvoir la croissance verte et renforcer son influence dans la gouvernance climatique mondiale.



Selon elle, le développement durable du marché du carbone africain repose sur trois piliers : l’utilisation de registres nationaux, une comptabilité transparente ainsi qu’un système robuste de surveillance, de rapportage et de vérification du carbone, conformément aux contributions déterminées au niveau national (NDC). L’application des principes fondamentaux du carbone, combinée à des évaluations indépendantes et à des données publiques, permettrait d’améliorer la qualité et la valeur des crédits carbone.



Elle a également souligné que le consentement éclairé des communautés, le partage des bénéfices et les mécanismes de recours constituaient des maillons essentiels pour transformer les populations locales de « bénéficiaires passifs » en « co-gestionnaires et co-créateurs ».



Concernant les opportunités de coopération pour le Vietnam, Nguyen Le Thy Huong a recommandé de renforcer les projets verts, notamment en aidant les pays africains à développer des systèmes de gouvernance et d’exploitation du marché du carbone, tout en intensifiant la coopération dans la diplomatie climatique, la gouvernance mondiale ainsi que l’exportation des technologies vertes.



De son côté, l’ancien ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Nguyen Dang Quang, a souligné la nécessité pour le Vietnam de consolider ses relations avec ses partenaires traditionnels tout en élargissant sa coopération avec de nouveaux partenaires prometteurs. Il a plaidé pour un renforcement de la diplomatie économique dans des secteurs clés tels que le commerce, les technologies, l’énergie et les ressources minérales stratégiques.



Il a également insisté sur la nécessité de valoriser davantage la position et le modèle de développement du Vietnam dans les relations bilatérales, tout en proposant des initiatives de coopération à portée stratégique. Cela passe notamment par l’intensification des échanges de haut niveau et la mise en place de cadres de partenariat adaptés avec les pays partageant les mêmes orientations, tels que les partenariats intégral ou stratégique.



Lors du séminaire, les experts ont proposé des solutions coordonnées afin d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et multilatérale entre le Vietnam et les pays africains. Ils ont notamment estimé que le Vietnam devait jouer un rôle plus actif de passerelle, en multipliant les forums d’échange et en mettant en place des programmes de formation spécialisée destinés aux partenaires africains. - VNA

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