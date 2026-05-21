Le législateur suprême assigne des tâches au Conseil des affaires ethniques

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Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé jeudi 21 mai au Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, de rester à l’écoute des réalités des minorités ethniques et des régions montagneuses, et de proposer de manière proactive des solutions opportunes visant à renforcer la solidarité des ethnies et à maintenir la stabilité politique et sociale et assurer la défense et la sécurité nationales.

S’exprimant lors d’une séance de travail avec la permanence du Conseil des affaires ethniques sur les tâches centrales pour 2026 et la législature 2026-2031, le législateur suprême a invité le Conseil à se renouveler son travail de coordination, de suivie de la situation et de conseil auprès du Parti et de l’Etat sur les politiques ethniques.

Pour affirmer la position et le rôle du Conseil des affaires ethniques, il faut d’abord prouver les résultats et l’efficacité de son travail, a-t-il souligné, recommandant que les tâches doivent être claiement attribuées, avec les échéances précises et les résultats concrets et mesurables.

Concernant les tâches clés pour 2026 et pour l’ensemble de la législature, le président de l’Assemblée nationale a demandé au Conseil des affaires ethniques poursuivre ses efforts d’innovation en matière législative, d’améliorer la qualité de la vérification des projets de loi, d’ordonnances et de résolutions, en particulier ceux à fort impat sur les zones de minorités ethniques et montagneuses.

Parallèlement, il a demandé au Conseil des affaires ethniques de mettre en application la résolution du 14e Congrès national du Parti, la conclusion n°236 du Secrétariat du Comité central du Parti datée du 15 janvier 2026 sur la poursuite de la mise en œuvre de la directive n°49 du Secrétariat du Comité central du Parti datée du 20 octobre 2015 sur le renforcement et le renouvellement du travail de mobilisation des masses du Parti dans les zones de minorités ethniques, ainsi que la conclusion n° 17-KL/TW du Politburo datée du 2 avril 2026 sur l’orientation législative de la 16e législature.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, pose avec les membres de la permanence du Conseil des affaires ethniques, à Hanoi, le 21 mai. Photo: VNA Photo: VNA

Sur la base de la résolution n°22/2026/QH16, adoptée lors de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, la permanence du Conseil des affaires ethniques, en fonction des réalités, sélectionnera les modalités de surveillance appropriées pour organiser sa surveillance dès 2026, a-t-il indiqué.

La surveillance doit se concentrer sur le déploiement de la résolution n°257 de l’Assemblée nationale en date du 11 décembre 2025 portant approbation de la politique d’investissement du Programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035, la mise en œuvre de la réforme des procédures administratives en matière d’affaires ethniques, et l’organisation de l’application de la Constitution, des lois et des résolutions relatives aux affaires ethniques.

Par ailleurs, le Conseil des affaires ethniques doit réviser régulièrement les documents juridiques normatifs relatifs aux politiques ethniques. Après chaque révision générale, un calendrier de révision mensuel et trimestriel devrait être établi afin d’identifier rapidement les points forts et de remédier sans délai aux lacunes.

Le président de l’Assemblée nationale a identifié la transformation numérique comme une solution essentielle pour améliorer l’efficacité de la gestion des politiques ethniques.

Il a insisté sur la nécessité d’un recours accru aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle dans les opérations administratives et le traitement des documents afin d’alléger les procédures, de raccourcir les délais de traitement et de permettre aux agences de se concentrer davantage sur l’analyse des politiques et l’élaboration des lois.

Prochainement, il faut concevoir et développer un logiciel ou une application spécifique sur les affaies ethniques et l’intégrer à la plateforme Assemblée nationale numérique, a-t-il suggéré. – VNA

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