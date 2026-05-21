Le Vietnam participe au Salon international de la défense et de la sécurité en Slovaquie

Hanoi (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par son vice-ministre, le général de corps d’armée Pham Hoài Nam, a effectué une visite de travail en Slovaquie et participé au Salon international de la défense et de la sécurité (IDEB 2026), à l’invitation du ministère slovaque de la Défense.



Ce salon, qui se tient du 12 au 14 mai à Bratislava, capitale de la Slovaquie, réunit plus de 150 exposants venus de 17 pays et présente plus de 250 produits et systèmes de défense et de sécurité modernes.



Il est considéré comme l’un des événements majeurs du secteur de la défense en Europe centrale et orientale, axé sur l’industrie de la défense, la sécurité intérieure et civile, ainsi que la coopération internationale en matière de défense.



Outre les principaux produits de défense slovaques, tels que l’obusier automoteur de nouvelle génération ShKH EVA M3 6×6 et le système de mortier automoteur SAM120, l’exposition présentait également des technologies militaires de pointe d’autres pays, notamment le système de défense aérienne israélien Barak MX, le véhicule blindé finlandais Patria AMV et le système anti-drone italien Leonardo DRS M-MEP.



La cérémonie d’ouverture a débuté par une démonstration de chasseurs F-16 Block 70, d’hélicoptères UH-60M Black Hawk et d’avions de transport tactique C-27J Spartan de l’armée de l’air slovaque.



Le Premier ministre slovaque Robert Fico a souligné dans son discours d’ouverture que la sécurité européenne devait être renforcée par l’élévation des capacités de défense et d’autodéfense de chaque nation.



Il a affirmé que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) demeure un pilier de sécurité pour la Slovaquie et l’Union européenne (UE), et a exprimé son soutien à un renforcement de l’autonomie stratégique de l’Europe en matière de sécurité et d’affaires étrangères.



Le vice-Premier ministre slovaque et ministre de la Défense, Robert Kaliňák, a déclaré que les équipements présentés lors de l’exposition sont le fruit de la coopération entre des entreprises slovaques et des partenaires internationaux, créant ainsi des produits technologiques de défense modernes pour le marché mondial.



Dans le cadre de cet événement, le vice-ministre vietnamien de la Défense s’est joint au Premier ministre slovaque Robert Fico et aux représentants des délégations internationales pour la cérémonie d’inauguration. – VNA



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